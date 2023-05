1/3 Polaków planuje remont mieszkania. Co 5. wyda ponad 20 tys. zł

Z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023" wynika, że blisko co 3. Polak przymierza się tej wiosny do remontu mieszkania. Ceny materiałów budowlanych są dziś dość wygórowane, nie dziwi zatem fakt, że w co piątym przypadku rachunek na prace remontowe opiewa na pokaźne 20 000 złotych.

Przeczytaj także: Remont mieszkania: czy rosnące ceny nas powstrzymują?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie działania remontowe zamierzają przeprowadzić Polacy?

Jakich pomieszczeń będzie dotyczył remont?

Jaki budżet przeznaczamy na remont mieszkania?

Kto najczęściej decyduje się na wiosenny remont?

W większości respondenci planują ograniczyć się do malowania i tapetowania (48 proc.). Co czwarty zamierza wyposażyć mieszkanie lub dom o niezbędny sprzęt, taki jak meble czy sprzęt RTV/AGD (26 proc.) – komentuje Agata Krawczyk, Kierowniczka Zespołu Produktów Kartowych z Santander Consumer Banku. – Na trzecim miejscu wśród wskazań ankietowanych znalazła się wymiana okien (24 proc.). Jednak – mimo rosnących cen materiałów budowlanych – już co piąty Polak planuje pełne wykończenie domu lub mieszkania (19 proc.). Ten sam odsetek ankietowanych zamierza urządzić dodatkowe przestrzenie, jak pokój dziecięcy, gabinet lub strych. Co siódmy respondent wykorzysta wolny wiosenny czas na renowację ogrodu (14 proc.).

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com 1/3 Polaków planuje remont mieszkania Co piąty Polak wyda ponad 20 tys. zł na wiosenny remont.

Remont mieszkania dla wielu z nas będzie kosztowny

Przy opłacaniu remontowych wyzwań można skorzystać z pomocy dopasowanych rozwiązań bankowych – komentuje Agata Krawczyk z Santander Consumer Banku. – Interesującym rozwiązaniem w tym wypadku są karty kredytowe np. ratalna ze stałą spłatą lub Visa Castorama (dostępna w sklepach tej marki) z limitem nawet do 20 tys. zł na dowolne produkty. Remontowe sprawunki pokryje również kredyt celowy, dzięki któremu zakupy w internecie w wybranych sklepach na kwotę od 100 do 50 tys. zł załatwimy sprawnie i wygodnie lub kredyt Równoratka z okrągłą, stałą ratą przez okres aż 42 miesięcy. To jednak nie wszystko. Portfolio produktów, które mogą pomóc w remontowych wydatkach jest bardzo duże i zawiera m.in. raty dostępne w niemal 30 000 sklepów tradycyjnych na terenie całego kraju. Warto zapoznać się z pełną ofertą i dobrać rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.