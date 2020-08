Pandemia, czyli remont mieszkania. Popyt na usługi remontowe wzrósł o 31%

Wiosna i lato to tradycyjnie już czas bardziej intensywnych wyjazdów. W tym roku możliwości podróżowania mieliśmy jednak dość ograniczone, co przełożyło się na intensyfikację innej, popularnej, wiosenno-letniej aktywności Polaków. Chodzi oczywiście o remont mieszkania. O tym, jak kształtował się ostatnio popyt na usługi remontowe, mówi najnowszy raport Oferteo.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy podczas zmniejszył się popyt na usługi remontowe?

W jakich miesiącach Polacy planowali remont?

Jakie prace zlecano specjalistom?



Od maja remont mieszkania ruszył pełną parą

Jak remontować, to kompleksowo

Szeroki zakres prac

– Remont mieszkania należy to tych przedsięwzięć, które chętnie planujemy na czas letni. Specjaliści większość zleceń otrzymują na przestrzeni kilku miesięcy – wiosną, latem i wczesną jesienią, w tym czasie kolejki do nich są więc najdłuższe. W tym roku sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ zapytań o usługi remontowe było aż o 31% więcej niż rok wcześniej. Mamy więc do czynienia z kumulacją wstrzymanych wcześniej zleceń. Jeśli w takich okolicznościach nie rozpoczniemy poszukiwań wykonawcy odpowiednio wcześnie, możemy zostać odesłani do długiej kolejki oczekujących, co w konsekwencji opóźni remont o kolejne tygodnie, a nawet miesiące – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Wiosna i lato to okres, w którym Polacy najczęściej zabierają się za remont mieszkania. Czy tak było i w tym, wyjątkowym ze względu na pandemię, roku? Oto ustalenia Oferteo.pl. Dane zebrane przez Oferteo.pl w minionym roku pokazały, że popyt na usługi remontowe pojawiał się wraz z nadejściem wiosny. W marcu 2019 złożono aż 19% wszystkich zapytań z pierwszej połowy tego roku. Sytuacja w pozostałych miesiącach wyglądała wówczas dość podobnie, a różnice były kilkuprocentowe.Przyglądając się danym z 2020 roku, widać znaczne wyhamowanie popytu na usługi remontowe na samym początku kwarantanny. W marcu tego roku usług fachowców szukano niemal o połowę rzadziej niż rok wcześniej. Znaczny spadek popytu wyraźny jest także w kwietniu. Natomiast już od maja zainteresowanie wzrosło aż dwukrotnie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ten trend utrzymywał się także w czerwcu, z którego pochodziła niemal ¼ wszystkich zapytań o fachowców z pierwszego półrocza 2020 roku.Mimo że terminy rozpoczęcia prac w dużej mierze zmieniły się, to nasze zamiłowanie do dużych przedsięwzięć nie. Polacy, podejmując się remontu mieszkania , zwykle chcą wprowadzić gruntowne zmiany w wielu pomieszczeniach. Jak pokazuje statystyka, najczęściej prace obejmują 4–5 pomieszczeń, co w praktyce oznacza często całe mieszkanie.Nie zmieniły się także najchętniej wybierane do remontu pomieszczenia. Najczęściej (w 78% przypadków) były to pokoje dzienne oraz sypialnie, na drugim miejscu z wynikiem 67% znalazł się przedpokój, a dalej kuchnia i łazienka – z popularnością na poziomie 64% każda.Analizując dokładny zakres prac, które były wykonywane w polskich domach, można zauważyć, że jest on rozległy. Fachowcom zwykle zlecamy kilka czynności. Najczęściej jest to malowanie (74%) oraz montaż płyt gipsowo-kartonowych (51%). Na brak zajęcia nie mogą narzekać specjaliści od instalacji elektrycznych (46%), tynkowania (47%), a także układający glazurę lub terakotę (48%).Pandemia nie zmieniła w znaczący sposób rodzaju usług, jakich poszukują Polacy.