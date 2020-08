EY: sztuczna inteligencja oznacza wyzwania etyczne i legislacyjne

Blisko 3 na 4 firmy są zdania, że stosowane przez nie rozwiązania sztucznej inteligencji niosą za sobą rozliczne korzyści dla konsumentów oraz społeczeństwa. Tego rodzaju zapewnieniom wierzy jednak tylko 44% środowiska legislatorów, regulatorów i ekspertów. Rozbieżności w opiniach tych dwóch grup zaznaczają się również na gruncie legislacji oraz etyki – czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez EY i The Future Society.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rozpoznawanie twarzy w celu kontroli: legislatorzy i regulatorzy vs. firmy Bezstronność i unikanie uprzedzeń to kwestia, której legislatorzy i regulatorzy przyznają priorytet Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Definiując wyzwania etyczne, przedsiębiorcy mają na uwadze kwestie techniczne, implementacyjne i biznesowe, które nie znajdują się na radarach decydentów - podkreśla Justyna Wilczyńska-Barania. - Rozdźwięk między ryzykami dostrzeganymi przez legislatorów i regulatorów a firmami wynika więc przede wszystkim z innej perspektywy postrzeganych wyzwań. Trzeba pamiętać, że decydenci patrzą na nie zdecydowanie szerzej, mając na uwadze szerszą grupę interesariuszy. Firmy koncentrują się przede wszystkim na wyzwaniach – w tym biznesowych - dla nich samych i branż, w których działają dodaje.

Wprawdzie o zaletach sztucznej inteligencji mówi się znacznie więcej niż o jej wadach, to jednak coraz częściej zaczyna się zwracać uwagę właśnie na zjawiska niepożądane, w tym np. na stronnicze lub niesprawiedliwe traktowanie ludzi. Okazuje się jednak, że nie wszyscy traktują te kwestie w sposób priorytetowy. Rozdźwięk widoczny jest zwłaszcza pomiędzy opiniami firm a regulatorów.W opinii przebadanych decydentów, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w rozwiązaniach rozpoznających twarz zdecydowanie najistotniejszymi kwestiami natury etycznej są, których waga została oceniona na 3.14 pkt. Dla porównania, firmy dały temu zagadnieniu 1.34 pkt, plasując je dopiero na szóstej pozycji. W ich opinii najważniejsza okazała się bowiem. To zagadnienie znalazło się również wysoko - bo na drugim miejscu - wśród decydentów, choć zdecydowanie inaczej rozłożyły się punktacje. Decydenci ocenili ważność tej kwestii na 3.09 pkt a firmy na 1.88 pkt.to z kolei druga pod względem ważności etycznych kwestii, które zdaniem firm wymagają uwagi przy rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję do rozpoznawania twarzy. Pierwszą trójkę priorytetów dla obu badanych grup zamykaFirmy i decydenci różnią się jednak nie tylko wskazaniami najważniejszych do uregulowania kwestii w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji, ale w badaniu widać również, że inne jest samo podejście do wyzwań etycznych stawianych przez AI. Podczas gdy decydenci wyraźnie identyfikują kilka najważniejszych do uregulowania obszarów i nadają im największą wagę, firmy nie polaryzują tak wyraźnie wyzwań.Zdaniem Justyny Wilczyńskiej-Baraniak, Lidera Zespołu Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law wynika to z tego, że firmom trudno jest nadawać priorytet któremukolwiek z wyzwań etycznych, ponieważ są one dla nich równoważneRóżne punkty widzenia na najistotniejsze do rozwiązania kwestie etyczne związane z rozwojem sztucznej inteligencji to istotne wyzwanie legislacyjne. 55% ankietowanych przedsiębiorców wykorzystujących technologię AI oczekuje, że zostanie stworzony jeden zestaw uniwersalnych zasad, na który zgodzi się większość krajów i który będzie łatwy do zaimplementowania, niezależnie od jurysdykcji. Tak optymistyczni nie są jednak ci, którzy te zasady będą tworzyć. Tylko 21% decydentów spodziewa się takiego rozwiązania, natomiast większość – 66% uważa, że jeden zestaw uniwersalnych zasad powstanie, ale poszczególne kraje będą go implementować w zależności od własnych uwarunkowań. Ankietowani przedstawiciele firm niemal dwukrotnie częściej niż przedstawiciele legislatorów i regulatorów wskazywali również, że poszczególne kraje bądź regiony stworzą własne zasady etyczne.Co więcej, 6 na 10 przedstawicieli firm uważa, że znacznie korzystniejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie tych zasad przez samych zainteresowanych, czyli firmy i branże, które sztuczną inteligencję wykorzystują na co dzień w swojej działalności. Z taką tezą zgadza się natomiast wyłącznie 24% decydentów.