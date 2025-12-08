Nowe trendy w benefitach pracowniczych. Co oferują pracodawcy w 2026 roku?

Karta sportowa, opieka medyczna, a może dofinansowanie paliwa albo kartka podarunkowa? W 2026 roku pracownik nie będzie już zdany na jeden, sztywny pakiet benefitów. Rynek świadczeń pracowniczych dynamicznie się zmienia, a elastyczność, cyfrowy dostęp i dopasowanie do stylu życia stają się ważniejsze niż wiek czy stanowisko. Eksperci nie mają wątpliwości: benefity wyrastają na jeden z kluczowych elementów oferty pracodawcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego sztywne pakiety benefitów pozapłacowych odchodzą do przeszłości?

Jakie świadczenia będą zyskiwać na znaczeniu do 2026 roku

W jaki sposób digitalizacja zmienia rynek benefitów pracowniczych?

Jak różne pokolenia korzystają dziś z benefitów



Zmiana oczekiwań pracowników zmienia rynek benefitów

Inny pakiet medyczny wybierze trzydziestolatek z dziećmi, a inny singiel. Podobnie inne marki kart podarunkowych wybierze osoba młoda (to często sport, moda, edukacja), a inne osoba z rodziną czy starsza (np. sklepy meblowe, wyposażenie domu czy stacje benzynowe) – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Era benefitów dostępnych natychmiast staje się rzeczywistością

Edukacja finansowa, doradztwo i dostęp do wynagrodzenia przed wypłatą pomagają ograniczać stres oraz poprawiają poczucie bezpieczeństwa. Widać to zwłaszcza w sektorach produkcyjnych, logistycznych i handlowych. Zauważamy, że największe znaczenie mają tam benefity praktyczne, takie jak dofinansowanie transportu lub posiłków czy karty przedpłacone – dodaje Magdalena Wiśniewska, COO/Proxy w firmie Motivizer.

Priorytetem stają się zdrowie i jakość życia

Liczy się elastyczność, a nie metryka

Młodsze pokolenia, wychowane w środowisku mobilnym, intuicyjnie preferują benefity dostępne natychmiast w formie cyfrowej: elektroniczne karty, vouchery online czy szybkie transfery środków. Starsi pracownicy wciąż przywiązują wagę do stabilnych świadczeń (np. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe). Jednak coraz częściej również oni oczekują wygodnych form ich realizacji: mobilnych, bezgotówkowych, dostępnych 24/7 – zauważa Aleksandra Latoszek, Head of Partnerships Department w Nais.

Benefity pracownicze uzyskały już status niemal obowiązkowej instytucji. W 2026 roku ten trend będzie się stawał coraz bardziej widoczny i obejmie właściwie wszystkie branże – komentuje Karol Ziółkowski.