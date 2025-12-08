eGospodarka.pl
Nowe trendy w benefitach pracowniczych. Co oferują pracodawcy w 2026 roku?

2025-12-08 00:10

Nowe trendy w benefitach pracowniczych. Co oferują pracodawcy w 2026 roku?

Nowe trendy w benefitach pracowniczych

Karta sportowa, opieka medyczna, a może dofinansowanie paliwa albo kartka podarunkowa? W 2026 roku pracownik nie będzie już zdany na jeden, sztywny pakiet benefitów. Rynek świadczeń pracowniczych dynamicznie się zmienia, a elastyczność, cyfrowy dostęp i dopasowanie do stylu życia stają się ważniejsze niż wiek czy stanowisko. Eksperci nie mają wątpliwości: benefity wyrastają na jeden z kluczowych elementów oferty pracodawcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego sztywne pakiety benefitów pozapłacowych odchodzą do przeszłości?
  • Jakie świadczenia będą zyskiwać na znaczeniu do 2026 roku
  • W jaki sposób digitalizacja zmienia rynek benefitów pracowniczych?
  • Jak różne pokolenia korzystają dziś z benefitów


Koniec sztywnych pakietów dla pracowników. W 2026 roku rynek świadczeń pracowniczych znacząco przyspieszy

Jak wynika z najnowszych prognoz, rynek benefitów pracowniczych stoi u progu zmiany. Personalizacja, cyfrowy dostęp i wygoda użytkownika wypierają tradycyjne, sztywne pakiety. Zdaniem ekspertów świadczenia pozapłacowe będą coraz częściej traktowane na równi z wynagrodzeniem.

Zmiana oczekiwań pracowników zmienia rynek benefitów


W prognozie na 2026 rok firma Amilon wskazuje, że rynek benefitów pracowniczych czeka jedna z największych transformacji ostatnich lat. Głównym kierunkiem zmiany będzie odejście od jednolitych pakietów na rzecz świadczeń dopasowanych do stylu życia pracowników, ich etapu zawodowego i sytuacji rodzinnej.

Zewnętrzne dane potwierdzają tę transformację. Według raportu Society for Human Resource Management (SHRM) już 22% pracodawców w Stanach Zjednoczonych oferuje świadczenia tak niszowe, jak ubezpieczenie zwierząt domowych. Takie rozwiązanie jeszcze niedawno nie mieściło się w definicji pakietów pracowniczych.

Coraz częściej o wyborze świadczeń decydują realne potrzeby pracownika w danym momencie życia, nie zaś jego metryka.
Inny pakiet medyczny wybierze trzydziestolatek z dziećmi, a inny singiel. Podobnie inne marki kart podarunkowych wybierze osoba młoda (to często sport, moda, edukacja), a inne osoba z rodziną czy starsza (np. sklepy meblowe, wyposażenie domu czy stacje benzynowe) – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Era benefitów dostępnych natychmiast staje się rzeczywistością


Pracownicy oczekują też natychmiastowego dostępu do świadczeń z poziomu telefonu, bez pośredników i zbędnych formalności. Dane SHRM pokazują, że digitalizacja silnie wpływa na postrzeganie benefitów. W związku z tym rośnie liczba świadczeń realizowanych całkowicie online. Aż 95% firm oferuje także płatne urlopy.

W Europie widoczny jest również wzrost wartości benefitów finansowych. Według danych Incentive Research Foundation (IRF) udział kart podarunkowych o wartości powyżej 400 euro wzrósł w ciągu roku z 6% do 17%. To sygnał, że firmy traktują benefity jako rzeczywiste wsparcie finansowe dla pracowników.
Edukacja finansowa, doradztwo i dostęp do wynagrodzenia przed wypłatą pomagają ograniczać stres oraz poprawiają poczucie bezpieczeństwa. Widać to zwłaszcza w sektorach produkcyjnych, logistycznych i handlowych. Zauważamy, że największe znaczenie mają tam benefity praktyczne, takie jak dofinansowanie transportu lub posiłków czy karty przedpłacone – dodaje Magdalena Wiśniewska, COO/Proxy w firmie Motivizer.

Priorytetem stają się zdrowie i jakość życia


W 2026 roku ma też rosnąć znaczenie benefitów wspierających zdrowie fizyczne i psychiczne. W Wielkiej Brytanii 29% firm planuje zwiększyć budżety na wellbeing. Ten trend ma realne przełożenie na retencję. Badanie Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) wskazuje, że pracownicy, którzy doświadczają negatywnego wpływu pracy na zdrowie psychiczne, są ponad dwukrotnie bardziej skłonni odejść z organizacji.

Równolegle rynek obserwuje powrót do świadczeń bardziej zróżnicowanych. Po okresie dominacji benefitów stricte budżetowych, takich jak markety, paliwo czy drogerie, Polacy coraz częściej sięgają po opcje związane ze sportem, kulturą, podróżami, rozwojem czy technologią. To efekt stabilizującej się sytuacji ekonomicznej oraz większego nacisku na równowagę i jakość życia.

Liczy się elastyczność, a nie metryka


To zróżnicowanie potrzeb widać także w sposobie korzystania ze świadczeń przez różne grupy pracowników.
Młodsze pokolenia, wychowane w środowisku mobilnym, intuicyjnie preferują benefity dostępne natychmiast w formie cyfrowej: elektroniczne karty, vouchery online czy szybkie transfery środków. Starsi pracownicy wciąż przywiązują wagę do stabilnych świadczeń (np. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe). Jednak coraz częściej również oni oczekują wygodnych form ich realizacji: mobilnych, bezgotówkowych, dostępnych 24/7 – zauważa Aleksandra Latoszek, Head of Partnerships Department w Nais.

Eksperci prognozują, że dzięki tej różnorodności benefity będą pełnić funkcję coraz bardziej elastycznego narzędzia, które można dopasować do bieżących potrzeb. W jednym miesiącu mogą podreperować budżet domowy, a w kolejnym umożliwić rodzinne wakacje, rozwój zawodowy lub wsparcie zdrowia psychicznego.
Benefity pracownicze uzyskały już status niemal obowiązkowej instytucji. W 2026 roku ten trend będzie się stawał coraz bardziej widoczny i obejmie właściwie wszystkie branże – komentuje Karol Ziółkowski.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: benefity pozapłacowe, benefity dla pracowników, karty podarunkowe, motywowanie pracowników

