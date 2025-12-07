Świąteczne zakupy online 2025: Ile Polacy wydadzą na święta, co chcą kupić i jakie prezenty podarują najbliższym?

Święta Bożego Narodzenia to dla większości Polaków czas nie tylko rodzinnych spotkań, ale także intensywnych zakupów. Według najnowszego raportu Santander Consumer Banku, jedna piąta z nas planuje wydać na prezenty online od 1000 do 2000 zł, co pokazuje, że mimo rosnących cen, nie rezygnujemy z tradycji obdarowywania bliskich. Jednak inflacja odciska swoje piętno - aż 77% osób planujących większe wydatki przyznaje, że to efekt wyższych cen, a nie większej chęci wydawania. Jak zatem wyglądają tegoroczne plany zakupowe, co kupujemy najchętniej, ile planujemy wydać i jakie prezenty trafią pod choinkę?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak inflacja wpływa na świąteczne wydatki Polaków i jakie grupy społeczne odczuwają ją najbardziej.

Ile Polacy planują wydać na prezenty online i jakie są najpopularniejsze kategorie produktów.

Jakie strategie stosują Polacy, aby zaoszczędzić na świątecznych zakupach.

Jakie są różnice w planowaniu budżetu świątecznego między kobietami a mężczyznami oraz między różnymi grupami wiekowymi.

Jakie metody płatności są najczęściej wybierane przez Polaków na świąteczne zakupy.

Święta pod znakiem ostrożnego planowania

Budżet pod presją cen

Wpływ inflacji na planowanie świąt najczęściej zauważają kobiety (80 proc. vs. 73 proc. mężczyzn) i seniorzy (84 proc.). To bardzo wysokie wyniki. Co więcej, wśród osób o dochodach 6-8 tys. zł wszyscy ankietowani przyznali, że to podniesione ceny najmocniej wpływają na ich budżety.



Oznacza to, że wiele gospodarstw domowych musi świadomie planować grudniowe wydatki, by pogodzić świąteczne tradycje z realnymi możliwościami finansowymi – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Bank.

Cięcia w budżetach – z konieczności i z rozsądku

Kupowanie prezentów – improwizacja czy ścisły plan?

Wyniki naszego badania wskazują, że to najmłodsi respondenci, w wieku od 18-29 lat, najchętniej pytają bliskich wprost o ich oczekiwania (47 proc.), podczas gdy trzydziestolatkowie wiodą prym w kwestii planowania zakupów z wyprzedzeniem (39 proc.) i zbieraniu inspiracji przez cały rok (18 proc.).



Czterdziestolatkowie częściej niż inni podejmują prezentowe decyzje spontanicznie (29 proc.), zaś osoby w wieku 50-59 lat najczęściej ze wszystkich grup wybierają upominki praktyczne (46 proc.). Seniorzy z kolei najliczniej ze wszystkich przedziałów wiekowych całkowicie rezygnują z ich kupowania (7 proc.).



Te różnice świadczą o tym, że sposób przygotowania do świąt i zakupu prezentów ewoluuje wraz z doświadczeniem i codziennym stylem życia – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku.

Co trafia do świątecznych e-koszyków?

Świąteczne dekoracje po polsku

Ile Polacy wydadzą na święta online?

Czym zapłacą?

Choć inflacja wciąż wpływa na codzienne decyzje zakupowe, Polacy nie planują radykalnych zmian w podejściu do tegorocznych wydatków świątecznych. Okres Bożego Narodzenia tradycyjnie skłania wielu z nich do planowania prezentów i świątecznych budżetów, a dane z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: E-commerce od święta” pokazują, że mimo presji cenowej konsumenci starają się zachować finansową równowagę.Ponad połowa badanych (56 proc.) zamierza przeznaczyć na zakupy świąteczne podobną kwotę jak rok wcześniej. Największą stabilność widać wśród mężczyzn (59 proc.) oraz pięćdziesięciolatków (64 proc.), co wskazuje na próbę utrzymania balansu między tradycją a faktycznymi możliwościami portfela.Z kolei mieszkańcy największych miast wyróżniają się jako grupa najrzadziej planująca zachowanie podobnego budżetu – tylko 49 proc. z nich zamierza wydać tyle samo co przed rokiem, co jest najniższym wynikiem wśród wszystkich lokalizacji.Co piąty respondent (19 proc.) planuje zwiększyć wydatki, a jedynie 14 proc. zadeklarowało, że ograniczy budżet. Wyższe koszty planują przede wszystkim osoby w wieku 30-39 lat (27 proc.), co może wynikać z rodzinnego etapu życia i rosnących zobowiązań.W grupie osób planujących większe wydatki aż 77 proc. wskazuje, że to efekt rosnących cen. Część badanych ma po prostu dłuższą listę prezentów (32 proc.), inni chcą pozwolić sobie na droższe i lepsze upominki (22 proc.), a niektórzy – organizują święta u siebie lub podejmują liczniejszą grupę gości i tym samym muszą liczyć się z wyższymi kosztami (15 proc.).Dla części Polaków większy grudniowy budżet jest jednak znakiem poprawy sytuacji finansowej. Co piąty mężczyzna wskazuje, że wynika on z rosnących dochodów. Wskazało to natomiast jedynie 5 proc. kobiet. W grupie zarabiających powyżej 8 tys. zł odsetek ten sięga już 52 proc. Z kolei młodsi dorośli (18–29 lat) oraz czterdziestolatkowie, którzy planują zwiększyć nakłady na święta, częściej tłumaczą to chęcią kupienia prezentów lepszej jakości (30 proc.).Nie brakuje osób, które planują zmniejszyć świąteczne plany finansowe. Głównym powodem jest ograniczona sytuacja materialna – wskazało na to 31 proc. badanych, przy czym częściej wskazują na to kobiety (34 proc.) niż mężczyźni (26 proc.). Wśród osób o najniższych dochodach (do 2999 zł) problem ten dotyczy niemal połowy ankietowanych (49 proc.).Podobne deklaracje składa aż 55 proc. czterdziestolatków, którzy przyznają, że brak środków nie pozwoli im na bardziej rozbudowane przygotowania – to najwyższy wynik w zestawieniu. Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni starają się aktywnie kontrolować domowe finanse. 45 proc. z nich ogranicza wydatki na co dzień, co można uznać za przejaw rosnącej świadomości ekonomicznej lub sposób na radzenie sobie z inflacją. Takie podejście zadeklarował jedynie co dziesiąty mężczyzna.Dla części ankietowanych redukcja kosztów nie wynika jednak wyłącznie z konieczności, ale też z rozsądku i zmiany podejścia do świątecznych przygotowań. 26 proc. osób planuje po prostu kupić mniej prezentów, a 23 proc. zamierza wykorzystać ozdoby świąteczne z poprzednich lat lub przygotować je samodzielnie. Bardziej oszczędne podejście widać szczególnie wśród młodych dorosłych – w grupie 18–29 lat taką decyzję podjęło aż 38 proc. badanych.Najwięcej Polaków (po 36 proc.) przyznaje, że pyta swoich bliskich wprost, co chcieliby dostać jako prezent. Tyle samo przy wyborze kieruje się praktycznością. Są także zwolennicy przemyślanych upominków – 26 proc. skrupulatnie planuje zakup z wyprzedzeniem i stopniowo je kompletuje, a przeszło co ósmy (13 proc.) przez cały rok zbiera inspiracje i pomysły i zapisuje je podczas rozmów z bliskimi. Przeciwne podejście ma 23 proc. ankietowanych, którzy decydują się na rodzaj prezentu spontanicznie, często tuż przed świętami. Kolejne 4 proc. deklaruje, że w ogóle ich nie kupuje z tej okazji.Zakup świątecznych prezentów częściowo przeniósł się do sklepów e-commerce. Polacy, aby sprawić radość swoim bliskim, sięgają w sieci po produkty z najróżniejszych kategorii. Najpopularniejszą wśród badanych, są kosmetyki i perfumy – ich zakup w sklepach e-commerce preferuje 46 proc. badanych. To jednocześnie kategoria, którą najliczniej wskazują pięćdziesięciolatkowie (58 proc.) oraz mieszkańcy małych miast, do 50 tys. mieszkańców – 55 proc.Tuż za produktami drogeryjnymi znalazły się książki (33 proc.) oraz zabawki (32 proc.). Co czwarty ankietowany (25 proc.) sięga z kolei po odzież i obuwie, a co piąty wybiera elektronikę, artykuły związane z hobby (po 20 proc.) lub biżuterię (19 proc.).Zainteresowanie zakupem voucherów i usług cyfrowych (np. biletów, ebooków, kursów) dotyczy 14 proc. i jest najwyższe wśród młodych dorosłych (18-29 lat) – 21 proc. Niewiele mniejszą popularnością cieszą się produkty z kategorii żywność i słodycze. W ramach prezentu, kupuje je w sieci 13 proc. ankietowanych. Najrzadsze wybory to: sprzęt AGD (9 proc.), elementy wyposażenia wnętrz (8 proc.) oraz leki i suplementy (5 proc.).Nie tylko prezenty, ale także odpowiedni wystrój wnętrz odgrywa istotną rolę w świątecznych przygotowaniach i tworzeniu wyjątkowej atmosfery. Większość Polaków do zakupu świątecznych dekoracji podchodzi z umiarem i rozsądkiem. Aż 59 proc. deklaruje, że kupuje ozdoby okazjonalnie, najczęściej wtedy, gdy coś im się szczególnie spodoba lub posiadane elementy wystroju ulegną zniszczeniu. Jedna czwarta respondentów (24 proc.) pozostaje wierna sprawdzonym rozwiązaniom i przyznaje, że korzysta z tego samego zestawu dekoracji od lat.Nowe świąteczne dodatki co roku kupuje jedynie 6 proc. ankietowanych, natomiast 4 proc. preferuje ich własnoręczne tworzenie świątecznych, często w gronie rodziny. Tyle samo osób (4 proc.) wskazało, że nie obchodzi świąt lub w ogóle nie dekoruje domu z okazji Bożego Narodzenia.Wraz z rosnącą popularnością zakupów internetowych część świątecznych przygotowań przenosi się do sieci, gdzie nie ma kolejek, a wybór produktów jest większy niż w tradycyjnych sklepach. Jedna czwarta Polaków w sklepach internetowych przeznaczy na święta do 500 zł. Tę kwotę wskazywali najczęściej najmłodsi dorośli 18-29 lat (34 proc.). Kolejne 28 proc. nie przekroczy 1000 zł, a prawie jeden na pięciu zadeklarował kwotę między 1001 zł a 2000 zł (19 proc.). Wydatki powyżej 2000 zł łącznie wskazał jeden na dziesięciu badanych.Odpowiedzi te dominowały w grupie trzydziestolatków (16 proc.). Z kolei 13 proc. respondentów w ogóle nie zamierza robić świątecznych zakupów w sieci. Częściej są to panowie (15 proc.) niż panie (11 proc.), a podobne nastawienie mają zarówno seniorzy (16 proc.), jak i osoby z najmłodszej grupy wiekowej (15 proc.).Większość Polaków zamierza sfinansować przygotowania do świąt z bieżących wpływów (63 proc.) – częściej deklarują to respondentki (69 proc. wobec 57 proc. wśród respondentów). Na drugim miejscu znajdują się oszczędności, na które stawia 24 proc. badanych, zwłaszcza najmłodsi dorośli (34 proc.).Z karty kredytowej planuje skorzystać 13 proc. ankietowanych, przy czym częściej wybierają ją panowie (18 proc.) niż panie (10 proc.). Najwyższy odsetek sięgających po to rozwiązanie obserwuje się w grupie o dochodach powyżej 8 tys. zł (19 proc.). Blisko co dziesiąta osoba (9 proc.) pokryje świąteczne koszty z premii lub dodatkowych bonusów otrzymywanych pod koniec roku.