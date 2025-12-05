eGospodarka.pl
Spadek zaangażowania w pracę. Dlaczego pensja nie wystarcza?

2025-12-05 00:20

Spadek zaangażowania w pracę. Dlaczego pensja nie wystarcza?

Pracownicy czują się przepracowani i niedocenieni © pexels

Co trzeci pracodawca widzi, że jego zespół pracuje z mniejszym zaangażowaniem, a niemal połowa pracowników to potwierdza. Nowe dane Hays Poland pokazują, że problem narasta, a same pieniądze coraz częściej nie wystarczają, by przywrócić motywację. Pracownicy potrzebują dziś sensu, stabilności, realnego wsparcia i rozwoju. Niskie zaangażowanie w pracę to nie tylko wyzwanie HR, ale realne zagrożenie dla wyników firm.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniło się zaangażowanie w pracę w pierwszym półroczu 2025 roku?
  • Jakie są najczęstsze przyczyny spadku motywacji do pracy?
  • Dlaczego same podwyżki nie wystarczają, by zwiększyć motywację do pracy?
  • Co naprawdę motywuje pracowników do większego zaangażowania?


Poziom zaangażowania w pracę pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców, ponieważ stanowi podstawę stabilności i konkurencyjności firm.

Wysokie zaangażowanie w pracę przekłada się na wysoką efektywność, a ta – na wyniki organizacji i perspektywy jej rozwoju. Niskie zaangażowanie to z kolei spadek wydajności i satysfakcji pracowników, które może prowadzić do pogorszenia wyników finansowych i zwiększonej rotacji. Ponadto jest to potencjalna blokada dla skutecznego przeprowadzenia transformacji czy wdrożenia innowacji w firmie.

Zaangażowanie w pracę częściej maleje niż rośnie


Tymczasem obecne nastroje się napawają optymizmem. Jak wynika z raportu Hays Poland „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów”, co trzeci pracodawca dostrzega spadek zaangażowania zatrudnionych. Z tym twierdzeniem zgadza się prawie połowa pracowników.
Jak na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy zmieniło się zaangażowanie pracowników?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Jak na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy zmieniło się zaangażowanie pracowników?

Co trzeci pracodawca dostrzega spadek zaangażowania zatrudnionych

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Choć pracodawcy najczęściej są zdania, że poziom zaangażowania w pracę nie uległ zmianie w tym roku, to odsetek tych dostrzegających spadek (35 proc.) jest więcej niż tych deklarujących wzrost (24 proc.). Podobny trend występuje w odpowiedziach udzielanych przez pracowników. Jednocześnie obie grupy oceniają zaangażowanie na nie do końca satysfakcjonującym, umiarkowanym poziomie. W skali od 1 do 10 firmy przypisały mu notę 6,07, a pracownicy nieznacznie więcej – 6,70.

Pracodawcy, zapytani o powody spadku zaangażowania w pracę, najczęściej wskazywali na brak podwyżek oraz poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Jest to uzasadnione w kontekście obowiązującej w wielu firmach, większej dyscypliny budżetowej oraz zmian strukturalnych, które niejednokrotnie prowadzą do ewolucji struktury zatrudnienia i zamrożenia awansów. Duże znaczenie mają też niedobory kadrowe, które zamiast do utworzenia wakatów, prowadzą do zwiększenia nakładu pracy obecnych pracowników.
Pracownicy dostrzegają, że ich motywacja i satysfakcja z pracy są mniejsze, niż jeszcze parę lat temu. Czują się przepracowani i niedocenieni, często nie mając też pewności, jak będzie wyglądać ich zawodowa przyszłość.

Dodatkowo liczne zmiany, które zachodzą wokół nich – w pracy, w branży czy ogólnie na świecie – negatywnie wpływają na ich poczucie stabilności. Zmianę pracy częściej traktują jako pewne ryzyko i w pierwszej kolejności liczą na poprawę sytuacji w obecnej firmie – nie zawsze tylko pod kątem finansowym – zauważa Agnieszka Czarnecka, Head of HR Consultancy na Europę Środkowo-Wschodnią w Hays.

Podwyżki nie rozwiążą problemu niskiego zaangażowania w pracę


Choć poziom wynagrodzenia ma ogromny wpływ na satysfakcję i motywację pracowników, to sam wzrost płac bardzo często nie jest w stanie skutecznie rozwiązać problemu niskiego zaangażowania.

Jak wynika z najnowszego badania Hays Poland, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2025 roku wśród prawie 700 specjalistów i menedżerów, remedium na niewystarczające zaangażowanie byłoby zwiększenie poczucia sensu w pracy – ciekawsze projekty i wyzwania oraz wsparcie i docenienie ze strony szefa lub zespołu (po 31 proc. wskazań).
Co byłoby w stanie zwiększyć obecnie Twoje zaangażowanie w pracę?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Co byłoby w stanie zwiększyć obecnie Twoje zaangażowanie w pracę?

Sam wzrost płac bardzo często nie jest w stanie skutecznie rozwiązać problemu niskiego zaangażowania

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Zdaniem blisko co trzeciego profesjonalisty, najskuteczniejsze w zwiększaniu zaangażowania w pracę są też lepsze możliwości uzyskania awansu, poczucie większej stabilności zatrudnienia i równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Jako najmniej skuteczne rozwiązanie respondenci wskazali zmianę modelu pracy lub bezpośredniego przełożonego.

Chociaż wysokość wynagrodzenia jest i zawsze będzie niekwestionowanym liderem na liście priorytetów pracowników, to znaczenie pozafinansowych czynników pracy cały czas rośnie. W obliczu presji i większej niepewności, pracownicy są bardziej skłonni dopasować swoje oczekiwania do obecnych możliwości firm. Dzisiaj, wielu z nich wiele uwagi poświęca możliwościom rozwoju lub przetestowania swojej wiedzy i umiejętności w bardziej angażujących projektach.
Pracownicy chcą działać w sposób spójny z wyznawanymi wartościami, mieć poczucie, że ich praca ma znaczenie, a oni są szanowani i doceniani za swój wkład w rozwój firmy. Tylko tyle i aż tyle. Podwyżka wynagrodzenia będzie miała krótkotrwały efekt, jeśli źródłem niskiego zaangażowania danego pracownika jest konflikt w zespole lub brak poczucia celowości wykonywanych zadań. Rozwiązanie problemu niskiego zaangażowania nigdy nie jest proste i zawsze wymaga indywidualnego podejścia – tłumaczy Agnieszka Czarnecka z Hays.

Szansa czy zagrożenie?


Niskie zaangażowanie w pracę to wyzwanie, na które należy reagować szybko – nie tylko z uwagi na priorytety biznesowe, ale przede wszystkim z myślą o satysfakcji zatrudnionych, od której zależy ich przyszłość w organizacji.

W rzeczywistości to dobra okazja do otwartego dialogu o wzajemnych potrzebach i oczekiwaniach, a także ustaleniu strategii rozwojowej, która będzie wspierać pracowników teraz i w przyszłości. W rezultacie wzmocni to nie tylko efektywność zatrudnionych, ale też dobre, partnerskie relacje i kulturę organizacyjną firm.

Atrakcyjne miejsce pracy to... Na co zwracają uwagę Polacy?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

Więcej na ten temat: zadowolenie z pracy, badania pracowników, pracownicy, satysfakcja z pracy, atmosfera w pracy, warunki pracy, zaangażowanie pracowników, satysfakcja pracowników, efektywność pracy

