Spadek zaangażowania w pracę. Dlaczego pensja nie wystarcza?

Co trzeci pracodawca widzi, że jego zespół pracuje z mniejszym zaangażowaniem, a niemal połowa pracowników to potwierdza. Nowe dane Hays Poland pokazują, że problem narasta, a same pieniądze coraz częściej nie wystarczają, by przywrócić motywację. Pracownicy potrzebują dziś sensu, stabilności, realnego wsparcia i rozwoju. Niskie zaangażowanie w pracę to nie tylko wyzwanie HR, ale realne zagrożenie dla wyników firm.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniło się zaangażowanie w pracę w pierwszym półroczu 2025 roku?

Jakie są najczęstsze przyczyny spadku motywacji do pracy?

Dlaczego same podwyżki nie wystarczają, by zwiększyć motywację do pracy?

Co naprawdę motywuje pracowników do większego zaangażowania?



Zaangażowanie w pracę częściej maleje niż rośnie

Pracownicy dostrzegają, że ich motywacja i satysfakcja z pracy są mniejsze, niż jeszcze parę lat temu. Czują się przepracowani i niedocenieni, często nie mając też pewności, jak będzie wyglądać ich zawodowa przyszłość.



Dodatkowo liczne zmiany, które zachodzą wokół nich – w pracy, w branży czy ogólnie na świecie – negatywnie wpływają na ich poczucie stabilności. Zmianę pracy częściej traktują jako pewne ryzyko i w pierwszej kolejności liczą na poprawę sytuacji w obecnej firmie – nie zawsze tylko pod kątem finansowym – zauważa Agnieszka Czarnecka, Head of HR Consultancy na Europę Środkowo-Wschodnią w Hays.

Podwyżki nie rozwiążą problemu niskiego zaangażowania w pracę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co byłoby w stanie zwiększyć obecnie Twoje zaangażowanie w pracę? Sam wzrost płac bardzo często nie jest w stanie skutecznie rozwiązać problemu niskiego zaangażowania Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Pracownicy chcą działać w sposób spójny z wyznawanymi wartościami, mieć poczucie, że ich praca ma znaczenie, a oni są szanowani i doceniani za swój wkład w rozwój firmy. Tylko tyle i aż tyle. Podwyżka wynagrodzenia będzie miała krótkotrwały efekt, jeśli źródłem niskiego zaangażowania danego pracownika jest konflikt w zespole lub brak poczucia celowości wykonywanych zadań. Rozwiązanie problemu niskiego zaangażowania nigdy nie jest proste i zawsze wymaga indywidualnego podejścia – tłumaczy Agnieszka Czarnecka z Hays.

Szansa czy zagrożenie?