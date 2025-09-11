Karta podarunkowa lepsza niż dodatkowe dni urlopu? Tego chce polski pracownik

Niemal czterech na dziesięciu Polaków oczekuje od pracodawcy kart podarunkowych jako dodatku do pensji. Eksperci z firmy Amilon zauważają, że takie benefity pozapłacowe to skuteczny sposób na jesienne zmotywowanie pracowników. Zwłaszcza że ci często deklarują, że czują się niedocenieni.

Jesień to test motywacji pracowników

Karty podarunkowe w czołówce najbardziej pożądanych benefitów

To już standard na rynku pracy

Karty podarunkowe to duża ulga w domowym budżecie. Polscy pracownicy coraz częściej wybierają świadczenia, które dają im pełną elastyczność i natychmiastową możliwość wykorzystania. Ich popularność rośnie z roku na rok – mówi Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Korzyści także dla pracodawców

Amilon wspiera pracodawców i platformy benefitowe jako strategiczny partner i dostawca spersonalizowanych cyfrowych kart podarunkowych. Dzięki nowoczesnym integracjom technologicznym benefity mogą zostać wdrożone bardzo szybko, bez dodatkowego obciążenia dla działów HR.



Karta podarunkowa to jedno z niewielu rozwiązań HR, które łączy wysoką wartość dla pracownika z łatwością implementacji. Będzie tak samo dobrze przyjęta w kilkuosobowej firmie, jak i w dużej korporacji – dodaje Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Po fali letnich urlopów wielu pracodawców musi na nowo zbudować motywację i zaangażowanie w zespole. W Polsce jest to szczególne wyzwanie, ponieważ pracownicy często czują się niedocenieni. Z badania Enpulse wynika, że 72% zatrudnionych uważa uznanie w oczach przełożonego za istotne. Jednocześnie ponad połowa twierdzi, że zupełnie tego nie doświadcza.Jeszcze słabiej wyglądamy w skali międzynarodowej. Według globalnego raportu Gallupa odsetek Polaków deklarujących zaangażowanie w pracę jest jednym z najniższych w Europie i wynosi poniżej 10% (średnia europejska to 13%).W takim otoczeniu dodatkowe benefity pozapłacowe, zwłaszcza te, które mają wartość finansową, stają się jednym z najprostszych narzędzi odbudowy lojalności i motywowania zespołów. Jednak, jak zauważają specjaliści z Amilon, nie wszystkie benefity są na równi doceniane.Badania pokazują, że do świadomości pracowników coraz mocniej przebijają się karty podarunkowe. Z tegorocznego raportu przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna wynika, że 37% Polaków wskazuje je jako benefit, jakiego oczekują od swojego pracodawcy. Dla porównania: dodatkowe dni płatnego urlopu wymieniło 35% badanych.Jak zauważają specjaliści z firmy Amilon, analizy rynku już od kilku lat potwierdzają tę tendencję. Według badania ICAN Research z 2023 roku 49% osób zatrudnionych w średnich i dużych firmach chciałoby otrzymywać bony towarowe oraz karty przedpłacone. Bardziej pożądane są jedynie dofinansowanie wypoczynku (58%) i prywatna opieka medyczna (56%).Benefity pozapłacowe każdego rodzaju są już rynkowym standardem. Według Randstad Employer Brand Research 75% kandydatów zwraca uwagę na nie w ogłoszeniach o pracę, a 54% uważa je za kluczowy dodatek do pensji. Widać to także w liczbach: według analizy Grant Thornton z 2023 roku polskie ogłoszenia o pracę wymieniają średnio ponad sześć benefitów, podczas gdy średnia europejska to cztery.Rekordowa inflacja w latach 2022–2023 znacząco obniżyła realną wartość płac w Polsce. Choć od 2024 roku wynagrodzenia zaczęły rosnąć, pracownicy wciąż szczególnie cenią te benefity, które można od razu przeznaczyć na codzienne wydatki.Zjawisko dotyczy praktycznie wszystkich branż. Przykładowo, badanie ARC Rynek i Opinia z 2023 roku pokazało, że bonusy takie jak karty upominkowe pojawiały się w 25% ofert w sektorze IT – niemal tak często, jak karty sportowe (25%) czy ubezpieczenia na życie (28%).Jesień to moment, w którym firmy dużo bardziej potrzebują narzędzi szybkiej motywacji. Wraz z nadchodzącym końcem roku rośnie presja na wyniki. Tymczasem karty podarunkowe pozwalają szybko zbudować dodatkowe zaangażowanie.Jak zauważają eksperci z Amilon, dla pracodawców takie e-karty to narzędzie, które wspiera zarówno rekrutację, jak i utrzymanie pracowników. Ich przewagą jest prostota wdrożenia i przewidywalny koszt. Firmy mogą dopasować wartość świadczenia do swoich możliwości, a jednocześnie zaoferować benefit, który sprawdza się w każdej grupie pracowników.