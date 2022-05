Minione trzy dekady to okres intensywnego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Dystans dzielący nas od Zachodu ciągle jest jednak spory. Wyraźnie widać to na przykładzie dochodów mieszkańców, jak i produktywności przedsiębiorstw. Jak go nadrobić? Pewne wskazówki w tym zakresie ma dla Polski Bank Światowy.

Przeczytaj także: Bank Światowy obniża prognozę PKB dla Polski na 2022 rok do 3,9 proc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co powinniśmy zrobić, żeby rozwój gospodarczy Polski podążał za rozwiniętymi gospodarkami zachodniej Europy?

Jakie wyzwania rysują się przed Polską?

Jak wpływać na produktywność firm?

Kliknij, aby powiekszyć fot. natanaelginting - Fotolia.com.jpg Jak utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy Polski? Polska musi inwestować w poprawę produktywności firm, aby utrzymać szybkie tempo rozwoju.

Dynamiczny i stabilny rozwój gospodarczy Polski, pomimo turbulencji, w jakich znalazł się świat w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 i w okresie pandemii COVID-19, to przykład sukcesu gospodarczego” - mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Mimo to Polska ma przed sobą poważne wyzwania takie jak niski poziom inwestycji czy starzejące się społeczeństwo. Nasz raport pokazuje, że jednym ze sposobów na podtrzymanie tempa rozwoju gospodarczego są inwestycje w poprawę produktywności firm i zawiera szereg rekomendacji w tym zakresie – dodaje.

W ciągu ostatnich trzech dekad produkt krajowy brutto Polski wzrósł trzykrotnie, a w 2009 r. kraj dołączył do grona gospodarek o wysokim dochodzie według metodologii Banku Światowego. Mimo to Polska – z dochodem na głowę na poziomie dwóch trzecich dochodu mieszkańca tzw. starej Unii Europejskiej – wciąż nie nadrobiła dystansu, jaki dzieli ją od państw zachodniej Europy.Różnice te widoczne są także na poziomie przedsiębiorstw. Na przykład, przeciętna polska firma przemysłowa potrzebuje trzy razy więcej pracowników, aby wytworzyć taki sam produkt jak firma w Niemczech. Ponadto, jak wynika z raportu Banku Światowego, od 2012 r. łączna produktywność czynników produkcji (Total Factor Productivity - TFP) sektora wytwórczego nie rośnie dynamicznie, a rozwój tego sektora napędzany jest głównie inwestycjami kapitałowymi.Po pierwsze, programy na rzecz poprawy kompetencji menedżerskich oraz umiejętności pracowników, doradztwo biznesowe czy wspieranie budowy klastrów przedsiębiorczości mogłyby poprawić niskie wyniki, jakie Polska osiąga w rankingach innowacyjności i cyfryzacji. Obecnie Polska zajmuje 23. miejsce w unijnym Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego oraz 24. miejsce na Tablicy Wyników Innowacji. Z badań Banku Światowego wynika, że połowa polskich firm nie korzysta choćby z podstawowych narzędzi poprawiających zarządzanie.Po drugie, jako że motorem wzrostu produktywności w Polsce są małe i średnie firmy, państwo powinno wspierać ich rozwój poprzez eliminowanie barier, w tym finansowych i regulacyjnych, utrudniających wejście na rynek i konkurencję.Ponadto, ważne są działania na rzecz popularyzowania technologii cyfrowych wśród tych przedsiębiorców. Z badań Banku Światowego wynika, że ponad połowa polskich firm uważa, że nie potrzebuje inwestycji w cyfryzację.Po trzecie, polityka gospodarcza państwa powinna koncentrować się na wspieraniu eksportu i przyłączania polskich firm do globalnych łańcuchów dostaw. Do tego potrzebne są działania promujące wymianę handlową z zagranicą, inwestycje zmniejszające koszty eksportu, jak poprawa polityki certyfikacji, a także zwiększanie świadomości wśród przedsiębiorców.