Bank Światowy obniża prognozę PKB dla Polski na 2022 rok do 3,9 proc.

Napaść Rosji na Ukrainę uderzyła w gospodarki europejskie. Dlatego Bank Światowy zdecydował się obniżyć prognozę PKB dla Polski w 2022 r. do 3,9 proc.

Wojna w Ukrainie, a także pandemia, po raz kolejny pokazują, że sytuacje kryzysowe mogą powodować daleko idące szkody gospodarcze i cofać nas o wiele lat pod względem wartości dochodu na głowę i rozwoju gospodarczego – mówi Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka dla regionu Europy i Azji Środkowej w Banku Światowym. - Władze państw regionu powinny przede wszystkim wzmocnić swoje bufory makroekonomiczne i poprawić wiarygodność polityki, aby ograniczyć ryzyko przerwania łańcuchów handlowych i inwestycyjnych; wzmocnić zabezpieczenia socjalne, aby chronić najsłabsze grupy społeczne, w tym uchodźców; oraz kontynuować wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej w trosce o zrównoważony rozwój w dłuższym okresie” – dodaje Asli Demirgüç-Kunt.

Z najnowszego raportu Banku Światowego wynika, że konsekwencjami wojny w Ukrainie, jakie dotkną całą Europę Środkową, będą napływ uchodźców, wzrost cen surowców, ograniczenie popytu zewnętrznego ze strefy euro oraz pogorszenie nastrojów gospodarczych. Bank Światowy prognozuje, że wzrost gospodarczy w całej strefie euro ulegnie spowolnieniu w 2022 r. do poziomu 3,5 proc. na skutek presji inflacyjnej, zaostrzonej polityki monetarnej i większej niepewności politycznej, które doprowadzą do osłabienia popytu wewnętrznego.Zrewidowane zostały także prognozy dotyczące Polski. Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu PKB o 0,8 pkt. proc. w porównaniu do przewidywań opublikowanych w styczniowym raporcie pod tytułem „Globalne perspektywy gospodarcze”.Polska, w której znalazło schronienie blisko 60 proc. ludności uciekającej z Ukrainy, może się spodziewać znacznego wzrostu popytu na usługi publiczne i zasoby mieszkaniowe, co wywoła dodatkową presję na finanse publiczne. Z drugiej strony można się spodziewać pozytywnych bodźców dla gospodarki w krótkim okresie na fali wzrostu popytu wewnętrznego.Jak wynika z najnowszej prognozy Banku Światowego, tempo wzrostu polskiego PKB w 2023 r. wyniesie 3,6 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. więcej niż przewidywano w styczniu 2022 r.W 2022 r. PKB wschodzących i rozwijających się gospodarek regionu ma się skurczyć o 4,1 proc., podczas gdy w przedwojennych przewidywaniach była mowa o wzroście na poziomie trzech procent. Prognozę zaktualizowano, ponieważ wstrząsy gospodarcze wywołane wojną potęgują skutki pandemii COVID-19. Jeżeli ta prognoza się sprawdzi, będziemy mieli do czynienia z drugą recesją w ciągu dwóch lat, przy czym jej skala będzie dwa razy większa niż przy pandemicznej recesji w 2020 r.Szacuje się, że ukraińska gospodarka skurczy się w bieżącym roku o 45,1 proc., chociaż skala tego zjawiska zależy od intensywności i czasu trwania działań wojennych. Rosyjska gospodarka, osłabiana sankcjami, pogrąża się w głębokiej recesji - PKB Rosji w 2022 r. ma się zmniejszyć o 11,2 proc. Prognozuje się również, że PKB Białorusi obniży się w 2022 r. o 6,5 proc.Grupa Banku Światowego niezwłocznie podjęła działania pomocowe na rzecz mieszkańców Ukrainy. Zaraz po napaści Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego b.r. uruchomiono nadzwyczajny pakiet finansowy w wysokości 925 mln USD, przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy. Są to środki finansowe szybkiego reagowania, dzięki którym można zabezpieczyć wypłatę wynagrodzeń dla personelu szpitalnego, emerytur dla seniorów i pomocy socjalnej dla najbardziej potrzebujących. Szybkie finansowanie jest częścią pakietu pomocowego Grupy Banku Światowego dla Ukrainy o łącznej wartości 3 mld USD, który zostanie sfinalizowany w ciągu najbliższych miesięcy. Inwazja już spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Grupa Banku Światowego pracuje też nad programami pomocy dla krajów przyjmujących uchodźców.