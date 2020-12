Gdzie na narty w czasie pandemii? Wybór (na razie) nie imponuje

Tegoroczny sezon narciarski pewnie nie będzie przypominał swojego poprzednika. W Polsce stoki mają pozostać wprawdzie otwarte, ale cóż z tego, jeśli nie będzie można korzystać z pobliskiej infrastruktury gastronomiczno-hotelowej. Możliwości, jakie póki co dają nam zagraniczne stoki, również są ograniczone.

Tam można szusować - Szwajcaria czeka na narciarzy

zasłaniać nos i usta (zarówno podczas jazdy, jak i oczekiwania w kolejce),

zachować odległość 1,5 metra od innych narciarzy (nie dotyczy osób mieszkających razem),

karnety zamawiać online lub zapłacić za nie zbliżeniowo.

Czechy - około 50 zł (ważna 10 dni)

Austria - 9,4 euro (ważna 10 dni)

Niemcy - bezpłatnie

Szwajcaria - około 150 zł (ważna rok)

Urlop na nartach możliwy także na Ukrainie

Ubezpieczenie na narty tylko chroniące od zachorowania na Covid-19

Wyjazd na narty w okresie pandemii wymaga nie tylko dostosowania się do obostrzeń, ale i dbania o swoje zdrowie. Trzeba zabrać ze sobą ubezpieczenie na narty, które oprócz wsparcia jakie zapewnia co roku, powinno chronić też w razie zachorowania na Covid-19. Obecnie większość ubezpieczycieli dodaje taką opcję do standardowych polis narciarskich – mówi Magdalena Kajzer ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl.

ochronę w razie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

OC w życiu prywatnym,

ochronę bagażu i sprzętu narciarskiego,

Assistance,

rozszerzenie o uprawianie sportów zimowych.

Inauguracja sezonu narciarskiego miała przypaść w tym roku na 28 listopada. Tym razem obyło się jednak bez fetowania. Ale nie ma w tym nic zaskakującego, skoro ostatecznie wyciągi ruszyły jedynie w kilku szwajcarskich resortach.Eksperci rankomat.pl sprawdzili, gdzie i pod jakimi warunkami można zaplanować urlop na nartach Jednym alpejskim krajem, który otworzył stoki, jest Szwajcaria. Aktualnie czynnych jest 12 ośrodków narciarskich. Trzeba jednak liczyć się z licznymi obostrzeniami. Na stokach należy:Nie ma, póki co wprowadzonych limitów osób mogących przebywać na stoku, czynne są też bary i restauracje, aczkolwiek działają one w pełnym reżimie sanitarnym (konieczna wcześniejsza rezerwacja stolika, płatności tylko zbliżeniowo, lokale są czynne do 23.00, przy stoliku mogą być tylko cztery osoby).Aktualnie z Polski do Szwajcarii można podróżować swobodnie, zarówno samolotem, jak i samochodem. Bezpośredni lot z Warszawy do Zurychu trwa około 2 godzin i kosztuje w opcji tam i powrót od 1 160 zł. Dostępne są tańsze opcje z przesiadką - od 791 zł.Samochodem od granicy z Polską do Szwajcarii można dojechać w około 14 godzin. Koszt paliwa w jedną stronę, przy średnim spalaniu 8l/100 km wyniesie około 465 zł. Trzeba pamiętać też o zakupie winiet w samej Szwajcarii i w krajach tranzytowych:Szusować można także u naszych wschodnich sąsiadów. Popularny wśród Polaków ośrodek Bukovel na Ukrainie udostępnia jedną trasę narciarską, czynne są dwa wyciągi. Należy jednak pamiętać, że od 11 listopada na Ukrainie wprowadzono weekendowy lockdown, czyli w soboty i niedziele zawieszona jest działalność lokali gastronomicznych oraz centrów rozrywkowych.Polska na chwilę obecną jest dla Ukrainy krajem czerwonym, co oznacza że po przyjeździe obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, chyba że posiada się ważny test PCR z negatywnym wynikiem na obecność koronawirusa (wykonany na miejscu lub nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do kraju). Z kwarantanny zwolnione są dzieci do 12 roku życia. Podróżując na Ukrainę, należy posiadać też ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów leczenia w razie zachorowania na Covid-19.Bukowel znajduje się po drugiej stronie Bieszczad, niemniej jednak od granicy z Polską dzieli go około 5 godzin jazdy samochodem. Przy spalaniu 8l/100 km podróż w jedną stronę od granicy będzie kosztować około 133 zł.Można też do Lwowa polecieć samolotem (połączenia z Warszawy są dostępne od 660 zł), a stamtąd do Bukovelu dojechać autobusem - oferowane są specjalne połączenia, bilety można zakupić od 35 zł).Ubezpieczenie na narty oprócz kosztów leczenia powinno zapewniać także:Taką polisę można mieć od 3,70 zł dziennie - trzeba jednak pamiętać, że cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem wyboru. Ubezpieczenie powinno gwarantować pełną ochronę na czas szusowania.