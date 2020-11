RTV i AGD nie poddają się pandemii. Są szanse na udaną końcówkę roku?

Wprawdzie elektronika użytkowa oraz RTV i AGD nie uniknęły związanych z pandemią zawirowań, to jednak można przypuszczać, że zwyczajowe już ożywienie zakupów w ostatnich miesiącach roku pozwoli na osiągnięcie stosunkowo dobrych wyników. Prognozy GfK zakładają, że wartość rynku u schyłku roku będzie porównywalna do zeszłorocznej. Kolejne miesiące mają przynieść ożywienie, któremu sprzyjać będzie popyt generowany przez pracujących na home office konsumentów.

suszarki do odzieży,

konsole do gier,

drukarki 3D,

ekspresy do kawy.

Stały wzrost kanałów e-commerce to najważniejszy czynnik przyspieszający zmiany i wyzwanie dla detalistów i producentów, aby zapewnić konsumentom nową jakość obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży. Powyższe wyzwania dotyczą wszystkich rynków, także polskiego. Jednak istnieją na naszym rynku kategorie, które, pomimo zmienności popytu, szczególnie dobrze radzą sobie w okresie zamykającym rok i generują obroty podwajające łączny bilans z trzech pierwszych kwartałów roku – komentuje Artur Noga-Bogomilski, Senior Director w dziale Market Insights.

Zakupy bardziej z „potrzeby”, niż z „chęci”

Gospodarki wschodzące łapią oddech. Europa inwestuje

Analitycy Gfk przekonują, że istnieje szereg przesłanek, które zwiastują stabilną końcówkę roku. Jeśli wziąć pod uwagę to, co działo się na polskim rynku elektroniki użytkowej oraz RTV i AGD w minionych latach, za wyniki sprzedażowe w szczycie zakupowym odpowiadać będą w dużej mierze takie „hity” jak:Pierwsza kategoria, suszarek, wg estymacji opartej na danych zeszłorocznych, w czwartym kwartale br. może urosnąć wartościowo aż o ponad 50 proc. Suszarki do odzieży to stosunkowo nowa, dynamicznie rozwijająca się kategoria średniego sprzętu domowego z innowacjami jak pompa ciepła, silnik inwerterowy czy funkcja pary. Sprzedaż dodatkowo stymulować będą względy pogodowe i sezonowy problem z suszeniem prania.Posiłkując się modelowaniem opartym na danych zeszłorocznych analitycy GfK równie gwałtownego (blisko 50-procentowego) wzrost popytu w czwartym kwartale spodziewają się dla kategorii konsol do gier. To klasyka prezentowa w okresie przedświątecznym, w tym roku szczególny impuls wygenerują premiery PlayStation 5 i nowego Xboxa.Interesującą kategorię produktów, która także dynamicznie rośnie w trakcie ostatniego kwartału roku, stanowią drukarki 3D. Prognozy uwzględniające zeszłoroczny wzorzec sprzedaży wskazują, iż ich sprzedaż może wzrosnąć w tegorocznym okresie przedświątecznym o ponad 40 proc.Listę „hitów” prezentowych z kategorii urządzeń domowych zamykają ekspresy do kawy, których promocjami zasypane są sklepy przed świętami, a które stały się wśród Polaków ulubioną kategorią prezentową. Na podstawie obserwacji sezonowości i zmienności trendów analitycy GfK przewidują, że sprzedaż w tegorocznym czwartym kwartale powinna niemal podwoić wartość łącznej sprzedaży z pierwszych trzech kwartałów roku.Globalne zakłócenia na rynkach elektroniki użytkowej oraz RTV i AGD pojawiły się jeszcze przed nadejściem COVID-19. Wprawdzie fakt ten nieco maskowały jeszcze wzrosty w porównaniu do 2019 r., jednak dzisiejsza rzeczywistość biznesowa jest daleka od stabilnej. Ilustracją zjawiska jest np. spodziewany na koniec roku spadek, o -6 proc., wartości segmentu urządzeń Telecom/Smartphon, który odpowiada za 40 proc. obrotu w całym sektorze elektroniki użytkowej oraz RTV i AGD. Tegoroczna bezprecedensowa zmienność rynku spowodowała, iż na przeciwnym końcu skali znalazł się segment urządzeń IT/biurowych, w którym oczekiwany wzrost wartości sięga +15 proc.Z uwagi na lockdowny i wymuszoną pracę zdalną doszło w tym przypadku do zmiany w intencjach zakupowych, które częściej zaczęły być motywowane „potrzebami”, a rzadziej „chęciami” konsumentów. Rynek małego AGD, mimo początkowego spadku, przyspieszył po zniesieniu pierwszego lockdownu, z niewielkim opóźnieniem odnotowując 9-proc. wartościowy wzrost. Z kolei segment elektroniki konsumenckiej (-1 proc. pod względem wartości) i dużego AGD (-2 proc. pod względem wartości) wyrównał stratę wobec wyników z poprzedniego roku dzięki wzmocnieniu i upowszechnieniu się trendu „udomowiania” rozrywki i gotowania.Zmienia się także geografia popytu. Bardziej rozwinięte regiony radzą sobie z wpływem pandemii lepiej, niż gospodarki wschodzące. Konsumenci w regionach Europy i CIS wykazują zdolność do inwestowania w elektronikę użytkową oraz RTV i AGD nawet w czasach kryzysu (prognozowany wzrost o +5 proc.). Po drugiej stronie świata wschodzące gospodarki Azji odnotują prawdopodobnie spadek o -6 proc., ponieważ trudne otoczenie gospodarcze będzie bezpośrednio przekładało się na potencjał zakupowy konsumentów.Znacząco wzrasta sprzedaż produktów, które ułatwiają i upraszczają czynności domowe, wpływają korzystanie na zdrowie i dobrostan. Pandemia COVID-19 zwiększyła znaczenie takich obietnic, ponieważ konsumenci pragną zarządzać czasem spędzanym w domu w sposób jak najbardziej efektywny. Przykładowo, wartość sprzedaży robotów kuchennych podwoiła się w okresie od maja do lipca 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku, a sprzedaż zmywarek wzrosła o 16 proc.Analitycy GfK oczekują kontynuacji tego trendu, przynajmniej w średnim horyzoncie czasowym. Czynnik zdrowia i dobrostanu był impulsem dla wzrostu sprzedaży oczyszczaczy powietrza (+20 proc. w okresie maj-lipiec 2020 r.). Szeroko rozumiana higiena, odgrywająca coraz istotniejszą rolę w naszej codzienności, wpłynęła na popularyzację pralek z funkcją pary (zabijającej bakterie i wirusy). Wartość sprzedaży w tym segmencie wzrosła o 32 proc. w okresie maj-lipiec 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku.