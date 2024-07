Premiera smartfona realme C63

realme ogłasza premierę swojego najnowszego modelu - realme C63. Smartfon został wykończony wegańską skórą, posiada technologię szybkiego ładowania 45W oraz wiele funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Flagowy design z wegańskiej skóry i wysoka odporność na upadki

Szybkie ładowanie 45W i bateria 5000mAh z certyfikacją TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System

realme C63 z flagowymi funkcjami AI: sterowaniem gestami, obsługą dotykową w deszczu i minikapsułą 2.0

Cena i dostępność

realme C63 wyposażono w tylną obudowę z wysokiej jakości wegańskiej skóry. Jej projekt oferuje trwałą teksturę, odporną na zabrudzenia. Starannie dobrany wzór lychee pokrywający plecki smartfona dodaje elegancji i poprawia wrażenia związane z trzymaniem urządzenia w dłoni. Ponadto, realme C63 posiada metalową obwolutę obiektywu, która oferuje większą wytrzymałość i lepszą teksturę.Po serii przeprowadzonych testów smartfon nie wykazał żadnych uszkodzeń po upadku z wysokości 1 metra na granitową płytę. Skutecznie opiera się codziennym uszkodzeniom, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naprawami lub wymianą urządzenia.realme C63 obsługuje technologię szybkiego ładowania 45W, która pozwala naładować telefon do 50% w 30 minut, umożliwiając godzinę rozmów po zaledwie 1 minucie ładowania. Co więcej, nowy realme C63 uzyskał certyfikację TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, co oznacza, że system ładowania telefonu przeszedł rygorystyczne testy i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.Serce realme C63 stanowi procesor z architekturą ośmiordzeniową, która zapewnia zarówno wydajność, jak i wysoką efektywność energetyczną.realme C63 wprowadza zupełnie nowe funkcje AI. Udostępnia sterowanie gestami i inteligentną obsługę dotykową w deszczu, wcześniej zarezerwowane jedynie dla flagowych smartfonów realme - serii numerycznej oraz linii GT. Te dwie funkcje, stworzone w odpowiedzi na codzienne potrzeby użytkowników, pozwalają na sterowanie urządzeniem bez dotykania ekranu. Obsługa za pomocą gestów pozwala korzystać z urządzenia, w tym oglądać filmy i odbierać połączenia, bez użycia rąk podczas jedzenia, ćwiczeń czy gotowania. Inteligentna obsługa dotykowa zapewnia płynne korzystanie z telefonu nawet w deszczu lub łazience po kąpieli. Ponadto, C63 oferuje redukcję szumów podczas rozmów oraz cenioną wśród użytkowników funkcję: Minikapsuła 2.0.realme C63 (8/256GB) jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Leather Blue i Jade Green za 849 zł w sieci sklepów Media Expert oraz na stronie realmeshop.pl.To jednak nie wszystko – wraz z początkiem wakacji marka wprowadziła specjalną ofertę na bestsellerowy model realme 12+ 5G, który dostępny jest w cenie 1599 zł, taniej aż o 300 zł. Oferta promocyjna obowiązuje od 5 do 18 lipca b.r. u wszystkich partnerów marki.