Social media, gry online, serwisy streamingowe - to związane z technologią i nowymi mediami zjawiska, które w 2023 roku poznamy w zupełnie nowej odsłonie. Będziemy już nie tylko relaksować się, korzystając z zasobów globalnej sieci, ale też przeniesiemy jeszcze większą część codzienności do wirtualnego świata. Coraz powszechniejszym modelem komunikacji będą formy wideo, a wizyta w stacjonarnym banku czy urzędzie stanie się atrakcyjną odmianą dla serwisu online. Do tego rosnące kompetencje cyfrowe społeczeństwa sprawią, że globalna sieć będzie miała coraz mniej tajemnic przed kolejnymi grupami użytkowników. Co jeszcze czeka nas w bieżącym roku? Poznajcie 6 cyfrowych trendów na 2023 rok!

1. TikTok vs BeReal

2. Nowy wymiar gamingu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe

3. Reelsy, shortsy i trailery

4. Multisubskrypcje vs. przepustowość łączy

5. Banki i urzędy online

6. Seniorzy z kompetencją cyfrową

Czy w 2023 roku wielkie korporacje powinny wciąż prowadzić szeroko zakrojone działania promocyjne na TikToku? To pytanie, które aktualnie zadaje sobie większość strategów planujących kampanie marketingowe. Chińska platforma zyskała ogromną popularność, nie tylko wśród najmłodszej grupy użytkowników sieci, dlatego wiele poważnych marek już od jakiegoś czasu właśnie tam lokuje sporą część swojego budżetu reklamowego. Nadal jednak przeważająca grupa użytkowników TikToka to młodzież i dzieci poniżej 16 roku życia. Czy zatem korporacyjny przekaz na tej platformie naprawdę trafia do odpowiedniej grupy docelowej? Czy chodzi tu o wychowanie kolejnej grupy konsumentów? A może jest to tylko owczy pęd marketerów ulegających zbiorowemu trendowi? Ciekawą alternatywą jest stworzona przez francuskich deweloperów platforma BeReal, która za pomocą spontanicznych zdjęć również może pomóc brandom budować wiarygodność i tworzyć autentyczne relacje z klientami. Aplikacja wysyła powiadomienia w losowych momentach dnia, co stanowi świetną okazję do przedstawiania swojej codzienności także przez firmy, zwłaszcza że autentyczność przekazu jest zjawiskiem odgrywającym coraz większą rolę w postrzeganiu marki przez konsumentów.Wymyślane przez młodych użytkowników innowacje w świecie gier sieciowych to zjawisko, któremu wiele branż przygląda się z dużym zainteresowaniem. Nie chodzi tu już o popularne strzelanki czy gry platformowe. Młode pokolenie wiernie odtwarza online kolejne elementy rzeczywistości. W ślad za tym trendem podążają korporacje, które między innymi w edukacyjnej grze internetowej Roblox tworzą swoje obrandowane miasteczka. Do tego popularne banki organizują w metaświecie koncerty rockowe, a wielkie firmy techowe warzą w cyfrowym browarze kraftowe piwa. Jak podaje raport #RegionyNEXERY2022, blisko połowa badanych stale korzysta z gier wideo we współdzielonych rozgrywkach na platformach online. Do tego popularny serwis streamingowy Twitch podaje, że każdego dnia stronę odwiedza około 10 milionów użytkowników, aby oglądać gry i rozmawiać na ich temat z grupą ponad 2 milionów twórców. Nie dziwi zatem fakt, że gracze wciąż pozostają łakomym kąskiem dla usługodawców i korporacji.Reelsy (rolki) to forma, która każdego dnia uzyskuje ponad 140 mld odtworzeń na Instagramie i Facebooku. Ten format odniósł bezwzględny rynkowy sukces, dlatego kolejne platformy social mediowe i streamingowe zaczęły wprowadzać u siebie podobne kreacje. Zjawisko znane jest jako shortsy na YouTube czy krótkie zwiastuny na Netflixie. Czy będzie to trend na 2023? Z pewnością tak. Rolki są teraz najbardziej pożądaną formą wideokreacji. Jako użytkownicy wolimy przeglądać proste, ale też interesujące treści, które w parę sekund omawiają konkretny temat. Krótszy czas koncentracji (ang. short attention span) wśród nie tylko młodego pokolenia jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Firmy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dodatkowo algorytmy w niektórych aplikacjach promują zwarte formy, co dodatkowo zwiększa zasięgi tego rodzaju contentu.Subskrypcje, abonamenty, prenumeraty i opłaty członkowskie – to sposób korzystania z treści i usług, który jeszcze bardziej rozwinie się w 2023 roku. Według opracowania „Digital Consumer Trends 2022”, przeprowadzonego przez firmę Deloitte, 72% badanych Polaków regularnie korzysta z serwisów streamingowych. Te dane uzupełnia raport #RegionyNEXERY2022, który pokazuje, że 82% ankietowanych stale ogląda filmy przez internet. Coraz częściej widzowie korzystają też z rozdzielczości Full HD i Ultra HD, a subskrypcja kilku różnych serwisów staje się codziennością. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie odbiorcom jak najwyższych transferów danych, aby każdy z użytkowników mógł oglądać to, czego chce, kiedy chce i w jak najwyższej jakości.E-bankowość i urzędy online to już stały element naszej codzienności, a młodzi dorośli często nawet nie wiedzą, jak wyglądają te instytucje od środka. W raporcie #RegionyNEXERY2022 można przeczytać, że ponad 60% mieszkańców przyznaje, że załatwia większość spraw urzędowych online. To duża oszczędność czasu i pieniędzy, a jednocześnie pożytek dla środowiska naturalnego i komfortowa sytuacja dla introwertyków, którzy do minimum ograniczają interakcje z innymi. A co z gotówką? Czy ta forma płatności przejdzie niebawem do lamusa? To rozstrzygnięcie zajmie jeszcze trochę czasu, ale nadchodzącym trendem mogą być między innymi płatności za pomocą skanu twarzy i palca. Kilka firm już w tym momencie potwierdziło taką możliwość dla swoich klientów i odbiorców.Coraz więcej osób w wieku emerytalnym wie, jak posługiwać się internetem i nowymi technologiami. Wysoka kompetencja cyfrowa nie jest już tylko znakiem rozpoznawczym młodszego pokolenia, a w 2023 roku technoseniorzy będą stanowić już całkiem liczną grupę użytkowników globalnej sieci. Zakupy online, e-zdrowie z teleporadami czy e-bankowość - to tylko kilka z wielu dziedzin, które oszczędzają silversom czas i pieniądze. Konsekwentne działania edukacyjne w połączeniu z ambicją tej grupy wiekowej sprawiły, że starsze pokolenie coraz sprawniej porusza się po cyfrowych mediach. To również ważne w kontekście cyberbezpieczeństwa i powszechnych w sieci prób wyłudzeń i podszywania się pod urzędy i instytucje.Multisubskrypcje VOD, zanurzenie w cyfrowym metaświecie, zdalna nauka i praca w smart domu. Rynkowe analizy potwierdzają, że konsumpcja danych z globalnej sieci właśnie osiągnęła historyczne maksima, a w ciągu najbliższej dekady przesył danych w internecie zwiększy się nawet kilkunastokrotnie. Dynamika zjawisk na przecięciu technologii z codziennym życiem zaskakuje nawet najbardziej przewidujących analityków, eksperci nie mają jednak wątpliwości, że osią tych zmian wciąż będzie dostęp do ultraszybkiego, światłowodowego internetu.