Black Friday 2025 pod znakiem AI: jak technologia zmienia zakupy i obsługę klienta

Black Friday 2025 będzie przełomowym momentem dla handlu, ponieważ sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w kluczowych procesach sprzedaży. Od hiperpersonalizacji ofert i dynamicznego ustalania cen po inteligentną logistykę i obsługę klienta - AI redefiniuje doświadczenie zakupowe zarówno dla klientów, jak i sprzedawców. Według ekspertów, tegoroczna edycja Black Friday to nie tylko test zaawansowanych technologii, ale także dojrzałości organizacji do funkcjonowania w środowisku w pełni sterowanym danymi.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sztuczna inteligencja zmienia procesy sprzedażowe podczas Black Friday 2025, w tym personalizację i dynamiczne ceny.

Dlaczego hiperpersonalizacja w czasie rzeczywistym oraz zmienne landing page mają kluczowe znaczenie dla e-commerce.

Jak AI rozpoznaje intencje zakupowe klientów i precyzyjnie dopasowuje rekomendacje produktowe.

Jak rośnie znaczenie zakupów mobilnych oraz modeli hybrydowych typu kup online, odbierz w sklepie (BOPIS).

Jaką rolę odgrywają media społecznościowe i live shopping w kształtowaniu impulsowych zakupów podczas Black Friday.

Black Friday 2025 staje się momentem przełomowym w historii handlu z uwagi na fakt, iż sztuczna inteligencja przejmie w dużym stopniu odpowiedzialność za kluczowe procesy – od personalizacji ofert, przez dynamiczne ustalanie cen, aż po inteligentną logistykę i obsługę klienta. Patrząc przez pryzmat rozwoju AI w handlu, tegoroczny Black Friday nie będzie tylko testem technologii – będzie testem dojrzałości organizacji do funkcjonowania w handlu w pełni sterowanym danymi. Wobec powyższego warto zwrócić uwagę, w jaki sposób AI zmienia obraz współczesnego handlu., radykalnie zmieniając sposób, w jaki klienci odbierają ofertę, a sklepy zarządzają procesem sprzedaży. Dzięki zaawansowanym modelom predykcyjnym i generatywnym AI każdy użytkownik może otrzymać dynamicznie dopasowane treści – od cen, przez wygląd strony, po rekomendacje produktowe – tworzone na podstawie jego aktualnych zachowań, preferencji oraz przewidywanych intencji zakupowych.Systemy analizują historię wizyt, wrażliwość na rabaty, częstotliwość zakupów czy porzucone koszyki. Na tej podstawie mogą proponować optymalne rabaty: obniżać cenę klientowi skłonnemu do rezygnacji lub utrzymać wyższą dla osoby, która zwykle kupuje szybko i bez dużej negocjacji cenowej. Wbrew pozorom celem nie jest manipulacja, ale inteligentne gospodarowanie marżą, choć z pewnością będą pojawiały się wątpliwości związane z etyką biznesu, a być może również i prawne.na podstawie aktualnego kontekstu wizyty. Strona może automatycznie zmieniać układ, podmieniać zdjęcia, wyróżniać wybrane kategorie czy dopasowywać nagłówki. Dwóch użytkowników wchodzących na ten sam adres URL (np. strony konkretnego produktu) może zobaczyć zupełnie inne wersje sklepu – każdą zaprojektowaną tak, by zwiększyć szansę zakupu.Trzecim obszarem są, a nie na szerokiej segmentacji demograficznej, jak to jest robione obecnie.Dzięki temu są w stanie rozpoznać faktyczną intencję – jak „szuka prezentu dla dziecka” – zamiast zakładać ją na podstawie ogólnych cech użytkownika. To umożliwiaMożna zatem stwierdzić, iżpodczas Black Friday. Konsumenci coraz częściej korzystają z narzędzi AI, które pomagająSzacuje się, że w 2025 roku ponad połowa kupujących będzie wspierać swoje decyzje zakupowe rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak chatboty, rekomendatory czy porównywarki cen. To z kolei stawia wysokie wymagania przed sprzedawcami – ich systemy muszą działać bezbłędnie, a mechanizmy personalizacji, automatyzacji kampanii i obsługi klienta powinny sprostać rekordowemu obciążeniu.Równocześnie rośnie dominacja zakupów mobilnych. Już ponad 50% transakcji podczas Black Friday odbywa się na smartfonach, co oznacza, że brak odpowiedniej optymalizacji mobilnej może kosztować firmę utratę możliwości sprzedażowych. Jednocześnie klienci oczekują elastycznych modeli odbioru, dlatego popularność zdobywają rozwiązania hybrydowe, takie jak BOPIS (kup online, odbierz w sklepie). Strategie wielokanałowe stają się koniecznością – marki łączą sklepy internetowe, fizyczne punkty sprzedaży i działania w mediach społecznościowych, aby zwiększać konwersję i utrzymać spójność doświadczenia.Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w napędzaniu sprzedaży. TikTok, Instagram czy YouTube Live często są pierwszym miejscem, gdzie klienci natrafiają na produkt, a zakupy poprzez live shopping i influencerów odpowiadają już za około 20% zakupów impulsywnych.