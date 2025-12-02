Samsung Galaxy Z TriFold: Dwukrotnie składany smartfon, tablet i komputer w jednym

Samsung wprowadza Galaxy Z TriFold - pierwszy na świecie smartfon z potrójnym mechanizmem składania, który po rozłożeniu przekształca się w 10-calowy tablet, łącząc mobilność telefonu z funkcjonalnością komputera. Dzięki trzem ekranom 6,5 cala, procesorowi Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM i zaawansowanej sztucznej inteligencji Galaxy AI, urządzenie umożliwia jednoczesną pracę z wieloma aplikacjami, profesjonalną edycję zdjęć oraz płynne wideokonferencje. Czy to koniec ery tradycyjnych smartfonów i tabletów?

Przeczytaj także: Samsung Galaxy S25 Edge

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa innowacyjna, dwukrotnie składana konstrukcja Galaxy Z TriFold i jakie ma zalety.

Parametry techniczne smartfona, w tym ekran 10 cali, potrójny aparat 200 MP i procesor Snapdragon 8 Elite.

Możliwości pracy wielozadaniowej dzięki potrójnemu ekranowi i aplikacji Samsung DeX.

Funkcje Galaxy AI wspierające edycję zdjęć, tłumaczenia i analizę obrazu w czasie rzeczywistym.

Wytrzymałość urządzenia, wodoodporność IP48 i zastosowane materiały zwiększające trwałość.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - tył i dwa tryby ekranu Galaxy Z TriFold otwiera nową kategorię urządzeń foldables, wykorzystujących potrójny mechanizm składania. Po rozłożeniu smartfon oferuje powierzchnię roboczą odpowiadającą trzem ekranom 6,5 cala. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Trójskładana konstrukcja i nowa jakość mobilności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - ultracienka konstrukcja Profil Galaxy Z TriFold trzymanego w jednej dłoni pokazuje smukłą, wieloczęściową obudowę z potrójnym modułem aparatu i równomiernie rozłożoną baterią 5600 mAh, co łączy dużą powierzchnię roboczą z wygodą codziennego noszenia. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - zamknięty tył Smukły Galaxy Z TriFold w pozycji złożonej, z jednolitym, ciemnym wykończeniem crafted black, potrójnym aparatem z teleobiektywem 3x i pojedynczą diodą LED, podkreślający elegancką, odporną konstrukcję z zawiasem Armor FlexHinge. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Ekran 10 cali – przenośne centrum pracy i rozrywki

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - wielozadaniowość na pełnym ekranie Trójskładany ekran Galaxy Z TriFold prezentujący jednocześnie projekty wnętrz, notatki i przeglądarkę, pokazuje jak 10-calowy Dynamic AMOLED 2X pozwala pracować w kilku aplikacjach, korzystać z DeX i wygodnie planować projekty bez przełączania okien. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - przedni ekran zewnętrzny Wąski, 6,5-calowy ekran zewnętrzny Galaxy Z TriFold z centralnym otworem na aparat 10 MP, zapewniający wygodne korzystanie z telefonu w trybie złożonym oraz dobrą czytelność dzięki jasności do 2600 nitów i funkcji Vision Booster. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wydajność i zasilanie na poziomie flagowca

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - rozłożony tył i ekran Trójskładany Galaxy Z TriFold w pełni rozłożonej formie z widocznym potrójnym modułem aparatu 200 MP, tylnymi panelami o teksturze karbonu i centralnym ekranem 10 cali, który łączy funkcje smartfona, tabletu i mobilnego centrum pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Inteligencja Galaxy AI i możliwości aparatu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z TriFold - rozłożony ekran główny Szeroki, 10-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Galaxy Z TriFold w orientacji poziomej, stworzony do wielozadaniowości, pracy na kilku aplikacjach jednocześnie i korzystania z Samsung DeX niczym na pełnoprawnym monitorze. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wodoodporność i wytrzymałość

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy Z TriFold: Dwukrotnie składany smartfon, tablet i komputer w jednym Samsung wprowadza na rynek Galaxy Z TriFold - pierwszego ultrasmartfona, który rozkłada się dwukrotnie, tworząc przestronny, 10-calowy ekran. To urządzenie, które łączy w sobie mobilność klasycznego telefonu ze swobodą pracy i rozrywki charakterystyczną dla tabletów. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Nowy kierunek w mobilnych doświadczeniach

Dostępność i oferty

Najważniejsze parametry techniczne Galaxy Z TriFold:

Wyświetlacz główny: 10,0 cala Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1584), 120 Hz, 1600 nitów

Wyświetlacz zewnętrzny: 6,5 cala FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 2600 nitów

Procesor: Snapdragon 8 Elite dla Galaxy (3 nm)

Pamięć: 16 GB RAM, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej

Aparat główny: 200 MP + 12 MP (ultraszerokokątny) + 10 MP (teleobiektyw, 3x zoom optyczny)

Aparaty przednie: dwa po 10 MP

Bateria: 5600 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W

Waga: 309 g

Odporność: IP48

System: Android 16 z One UI 8

Łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Przeczytaj także: Smartfon Samsung Galaxy XCover7 Pro i tablet Galaxy Tab Active5 Pro

Galaxy Z TriFold otwiera nową kategorię urządzeń foldables, wykorzystujących potrójny mechanizm składania. Po rozłożeniu smartfon oferuje powierzchnię roboczą odpowiadającą trzem ekranom 6,5 cala, co umożliwia wygodne korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie. Użytkownik może przeglądać dokumenty, prowadzić rozmowy wideo i sporządzać notatki bez potrzeby przełączania okien.Nowy typ zawiasów Armor FlexHinge, wykonanych z tytanu i wzmocnionego aluminium, zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz wyjątkową trwałość. Całość chroni tylny panel z polimeru wzmacnianego włóknem ceramiczno-szklanym, który ogranicza ryzyko odkształceń mimo wielokrotnego składania.Główny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 10 cali i częstotliwości odświeżania do 120 Hz oferuje jasność do 1600 nitów. Zewnętrzny ekran 6,5 cala osiąga 2600 nitów, co pozwala wygodnie korzystać ze smartfona nawet w pełnym słońcu. Dodatkowa funkcja Vision Booster dba o wierne odwzorowanie barw niezależnie od warunków oświetlenia.Przy tak dużym ekranie użytkownik może przekształcić Galaxy Z TriFold w kompletne stanowisko pracy dzięki niezależnej aplikacji Samsung DeX. Urządzenie obsługuje do czterech obszarów roboczych i do pięciu aplikacji w każdym z nich, a po połączeniu z monitorem, myszką i klawiaturą umożliwia pracę podobną do tej, jaką oferuje komputer.Smartfon korzysta z platformy Snapdragon 8 Elite dla Galaxy, wspieranej przez 16 GB pamięci RAM i do 1 TB przestrzeni wewnętrznej. Trzyogniwowa bateria o łącznej pojemności 5600 mAh została rozdzielona między wszystkie panele urządzenia, co pozwala na równomierne rozłożenie wagi i długą pracę na jednym ładowaniu. System ładowania przewodowego 45 W umożliwia uzupełnienie połowy energii w około 30 minut.Galaxy Z TriFold korzysta z rozwiązań Galaxy AI, które ułatwiają edycję zdjęć (Photo Assist, Generative Edit), tłumaczenia treści i podsumowania stron internetowych (Browsing Assist). Nowością jest ściślejsza integracja z multimodalnym Gemini Live, pozwalającym na analizę obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym – przydatną np. w pracy projektowej czy zakupach online.Na tylnej ściance zamontowano potrójny zestaw aparatów, z głównym modułem 200 MP, ultraszerokokątnym 12 MP i teleobiektywem 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Dwa aparaty przednie – po jednym na każdym ekranie – umożliwiają robienie zdjęć i prowadzenie wideorozmów niezależnie od trybu, w jakim znajduje się urządzenie.Galaxy Z TriFold spełnia normę wodoodporności IP48, co zapewnia ochronę przed zachlapaniem i krótkim zanurzeniem w wodzie. Użytkownicy powinni jednak unikać kontaktu z piaskiem lub słoną wodą, które mogą naruszyć strukturę zawiasów.Dwukrotnie składany ekran, integracja z AI i konstrukcja oparta na dekadzie rozwoju technologii foldable czynią z Galaxy Z TriFold symbol zmiany w sposobie korzystania z urządzeń mobilnych. Smartfon ma jednocześnie zastępować tablet i komputer, bez rezygnacji z przenośności typowej dla telefonu.Galaxy Z TriFold będzie dostępny w sprzedaży w Korei od 12 grudnia 2025 r., a następnie na innych rynkach, w tym w Chinach, Tajwanie, Singapurze, ZEA i USA. W momencie premiery Galaxy Z TriFold będzie oferowany w wybranych sklepach detalicznych, gdzie będzie można zapoznać się z nowym urządzeniem.