Samsung Galaxy Z TriFold: Dwukrotnie składany smartfon, tablet i komputer w jednym
2025-12-02 13:46
Samsung Galaxy Z TriFold: Dwukrotnie składany smartfon, tablet i komputer w jednym © fot. mat. prasowe
Galaxy Z TriFold - tył i dwa tryby ekranu
Trójskładana konstrukcja i nowa jakość mobilności
Galaxy Z TriFold otwiera nową kategorię urządzeń foldables, wykorzystujących potrójny mechanizm składania. Po rozłożeniu smartfon oferuje powierzchnię roboczą odpowiadającą trzem ekranom 6,5 cala, co umożliwia wygodne korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie. Użytkownik może przeglądać dokumenty, prowadzić rozmowy wideo i sporządzać notatki bez potrzeby przełączania okien.
Galaxy Z TriFold - ultracienka konstrukcja
Nowy typ zawiasów Armor FlexHinge, wykonanych z tytanu i wzmocnionego aluminium, zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz wyjątkową trwałość. Całość chroni tylny panel z polimeru wzmacnianego włóknem ceramiczno-szklanym, który ogranicza ryzyko odkształceń mimo wielokrotnego składania.
Galaxy Z TriFold - zamknięty tył
Ekran 10 cali – przenośne centrum pracy i rozrywki
Główny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 10 cali i częstotliwości odświeżania do 120 Hz oferuje jasność do 1600 nitów. Zewnętrzny ekran 6,5 cala osiąga 2600 nitów, co pozwala wygodnie korzystać ze smartfona nawet w pełnym słońcu. Dodatkowa funkcja Vision Booster dba o wierne odwzorowanie barw niezależnie od warunków oświetlenia.
Galaxy Z TriFold - wielozadaniowość na pełnym ekranie
Przy tak dużym ekranie użytkownik może przekształcić Galaxy Z TriFold w kompletne stanowisko pracy dzięki niezależnej aplikacji Samsung DeX. Urządzenie obsługuje do czterech obszarów roboczych i do pięciu aplikacji w każdym z nich, a po połączeniu z monitorem, myszką i klawiaturą umożliwia pracę podobną do tej, jaką oferuje komputer.
Galaxy Z TriFold - przedni ekran zewnętrzny
Wydajność i zasilanie na poziomie flagowca
Smartfon korzysta z platformy Snapdragon 8 Elite dla Galaxy, wspieranej przez 16 GB pamięci RAM i do 1 TB przestrzeni wewnętrznej. Trzyogniwowa bateria o łącznej pojemności 5600 mAh została rozdzielona między wszystkie panele urządzenia, co pozwala na równomierne rozłożenie wagi i długą pracę na jednym ładowaniu. System ładowania przewodowego 45 W umożliwia uzupełnienie połowy energii w około 30 minut.
Galaxy Z TriFold - rozłożony tył i ekran
Inteligencja Galaxy AI i możliwości aparatu
Galaxy Z TriFold korzysta z rozwiązań Galaxy AI, które ułatwiają edycję zdjęć (Photo Assist, Generative Edit), tłumaczenia treści i podsumowania stron internetowych (Browsing Assist). Nowością jest ściślejsza integracja z multimodalnym Gemini Live, pozwalającym na analizę obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym – przydatną np. w pracy projektowej czy zakupach online.
Galaxy Z TriFold - rozłożony ekran główny
Na tylnej ściance zamontowano potrójny zestaw aparatów, z głównym modułem 200 MP, ultraszerokokątnym 12 MP i teleobiektywem 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Dwa aparaty przednie – po jednym na każdym ekranie – umożliwiają robienie zdjęć i prowadzenie wideorozmów niezależnie od trybu, w jakim znajduje się urządzenie.
Wodoodporność i wytrzymałość
Galaxy Z TriFold spełnia normę wodoodporności IP48, co zapewnia ochronę przed zachlapaniem i krótkim zanurzeniem w wodzie. Użytkownicy powinni jednak unikać kontaktu z piaskiem lub słoną wodą, które mogą naruszyć strukturę zawiasów.
Nowy kierunek w mobilnych doświadczeniach
Dwukrotnie składany ekran, integracja z AI i konstrukcja oparta na dekadzie rozwoju technologii foldable czynią z Galaxy Z TriFold symbol zmiany w sposobie korzystania z urządzeń mobilnych. Smartfon ma jednocześnie zastępować tablet i komputer, bez rezygnacji z przenośności typowej dla telefonu.
Dostępność i oferty
Galaxy Z TriFold będzie dostępny w sprzedaży w Korei od 12 grudnia 2025 r., a następnie na innych rynkach, w tym w Chinach, Tajwanie, Singapurze, ZEA i USA. W momencie premiery Galaxy Z TriFold będzie oferowany w wybranych sklepach detalicznych, gdzie będzie można zapoznać się z nowym urządzeniem.
Najważniejsze parametry techniczne Galaxy Z TriFold:
- Wyświetlacz główny: 10,0 cala Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1584), 120 Hz, 1600 nitów
- Wyświetlacz zewnętrzny: 6,5 cala FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 2600 nitów
- Procesor: Snapdragon 8 Elite dla Galaxy (3 nm)
- Pamięć: 16 GB RAM, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej
- Aparat główny: 200 MP + 12 MP (ultraszerokokątny) + 10 MP (teleobiektyw, 3x zoom optyczny)
- Aparaty przednie: dwa po 10 MP
- Bateria: 5600 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W
- Waga: 309 g
- Odporność: IP48
- System: Android 16 z One UI 8
- Łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
