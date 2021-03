Wytrzymały smartfon Samsung Galaxy XCover 5 jest odporny na pył i wodę, dlatego sprawdzi się do pracy w wymagających warunkach. Ma 5,3 calowy wyświetlacz HD+, 4 GB pamięci RAM oraz do 64 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 3000 mAh.

Samsung Galaxy XCover 5 jest zgodny ze standardem IP68, wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 metra, jest odporny na pył i wodę. Oferuje funkcję Glove Touch, która zwiększa czułość smartfonu na dotyk, umożliwiając użytkownikom obsługę urządzenia w rękawiczkach.Smartfon Galaxy XCover 5 jest zabezpieczony przez Samsung Knox – platformę bezpieczeństwa klasy militarnej, oferującą kompleksową ochronę z zabezpieczeniami wbudowaną na każdym poziomie urządzenia – od chipsetu po aplikacje. Samsung Knox chroni poufne informacje firmowe w czasie rzeczywistym i z wyprzedzeniem reaguje na coraz bardziej zaawansowane złośliwe oprogramowanie i zagrożenia.Smartfon Galaxy XCover 5 jest wyposażony w procesor Exynos850, ma 4 GB pamięci RAM oraz do 64 GB pamięci wewnętrznej. Posiada wymienną baterię o pojemności 3000 mAh, która obsługuje tryb szybkiego ładowania poprzez wejścia USB i POGO.Model Galaxy XCover 5 został wyposażony w pojedynczy tylny aparat 16 MP (F1.8), który zapewnia ostrość i umożliwia wykonanie profesjonalnych zdjęć i filmów. Funkcja Live Focus pozwala wyróżnić fotografowany obiekt , a przedni aparat 5 MP (F2.2) idealnie sprawdza się podczas prowadzenia wideokonferencji. Co więcej, skorzystanie z opcjonalnej usługi Samsung Knox Capture umożliwia również skanowanie w wysokiej jakości przy użyciu smartfonu.W smartfonie Galaxy XCover 5 zastosowano również rozwiązania mobilne obsługiwane przez partnerów Samsung, które znajdują zastosowanie w wielu modelach biznesowych. Do takich rozwiązań należy m.in. możliwość integracji funkcji walkie talkie w Microsoft Teams. Funkcja push-to-talk pozwala użytkownikom pozostawać w kontakcie z innymi przez cały dzień. Wystarczy jedno wciśnięcie przycisku, aby współpracownicy mogli bez problemu komunikować się ze sobą. Istnieje także możliwość skonfigurowania aplikacji uruchamianych za pomocą XCover Key – spersonalizowanej funkcji, która jednym dotknięciem zapewnia dostęp do najczęściej używanych aplikacji, takich jak latarka LED, połączenia alarmowe lub mapy.Smartfon Galaxy XCover 5 został wyposażony w szereg innych wygodnych funkcji, które wspomagają użytkowników podczas pracy i aktywności na świeżym powietrzu. Dioda LED, znajdująca się z tyłu telefonu obok aparatu, może działać jako latarka, umożliwiając oświetlenie zaciemnionych przestrzeni. Urządzenie zostało także wyposażone w chip NFC, który umożliwia dokonywanie płatności telefonem lub korzystanie z biletów komunikacji publicznej, dzięki czemu jest idealnym modelem dla wszystkich, którzy dojeżdżają do pracy środkami transportu publicznego.Nowy smartfon Galaxy XCover 5 będzie dostępny w sprzedaży od 5 marca 2021.