Black Week: poradnik jak uniknąć oszustw i pułapek zakupowych

Black Week to czas wyjątkowych promocji, który przyciąga miliony konsumentów szukających świetnych okazji przedświątecznych. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) przypomina, że w okresie wyprzedaży szczególnie ważne jest czytanie regulaminów, sprawdzanie sprzedawców oraz zachowanie ostrożności przy korzystaniu z promocji online. Podpowiadamy, jak bezpiecznie kupować i unikać pułapek, takich jak fałszywe sklepy, nieuczciwe oferty czy cyberprzestępczość.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak czytać i na co zwracać uwagę w regulaminach sklepów podczas Black Week

Dlaczego sprawdzanie opinii o sprzedawcy jest kluczowe dla bezpiecznych zakupów

Jak rozpoznawać prawdziwe promocje i unikać fałszywych ofert cenowych

Na co uważać, by nie paść ofiarą oszustw internetowych i fałszywych sklepów

Regulamin sklepu: poszukaj w nim pełnej nazwy sprzedawcy, kraju rejestracji, praw konsumenta, informacji o możliwości odstąpienia od umowy, sposobie zwrotu towaru. Jeżeli nie ma regulaminu na stronie sklepu – zrób zakupy w innym miejscu.

Opinie o sprzedawcy: zwłaszcza jeśli to nowy sklep internetowy. Brak jakichkolwiek opinii lub zbyt entuzjastyczne komentarze mogą być stworzone przez AI – to sygnał ostrzegawczy.

SPRAWDZAJ…

Dane kontaktowe: ich brak utrudni lub uniemożliwi Ci zwrot towaru lub reklamację.

Porównuj ceny: sprawdź, czy „promocja" to faktycznie obniżka. Sprzedawcy muszą informować, jaka była najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką.

sprawdź, czy „promocja” to faktycznie obniżka. Sprzedawcy muszą informować, jaka była najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką. Korzystaj z zaufanych stron: zwróć uwagę na adres URL i certyfikat bezpieczeństwa (https://).

UWAŻAJ NA…