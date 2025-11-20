Black Week: poradnik jak uniknąć oszustw i pułapek zakupowych

eGospodarka.pl
2025-11-20 00:03

Black Week to czas wyjątkowych promocji, który przyciąga miliony konsumentów szukających świetnych okazji przedświątecznych. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) przypomina, że w okresie wyprzedaży szczególnie ważne jest czytanie regulaminów, sprawdzanie sprzedawców oraz zachowanie ostrożności przy korzystaniu z promocji online. Podpowiadamy, jak bezpiecznie kupować i unikać pułapek, takich jak fałszywe sklepy, nieuczciwe oferty czy cyberprzestępczość.

Przeczytaj także: Black Friday bez haczyków. Poradnik dla seniorów

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak czytać i na co zwracać uwagę w regulaminach sklepów podczas Black Week
  • Dlaczego sprawdzanie opinii o sprzedawcy jest kluczowe dla bezpiecznych zakupów
  • Jak rozpoznawać prawdziwe promocje i unikać fałszywych ofert cenowych
  • Na co uważać, by nie paść ofiarą oszustw internetowych i fałszywych sklepów

CZYTAJ…


  • Regulamin sklepu: poszukaj w nim pełnej nazwy sprzedawcy, kraju rejestracji, praw konsumenta, informacji o możliwości odstąpienia od umowy, sposobie zwrotu towaru. Jeżeli nie ma regulaminu na stronie sklepu – zrób zakupy w innym miejscu.
  • Opinie o sprzedawcy: zwłaszcza jeśli to nowy sklep internetowy. Brak jakichkolwiek opinii lub zbyt entuzjastyczne komentarze mogą być stworzone przez AI – to sygnał ostrzegawczy.

SPRAWDZAJ…


  • Dane kontaktowe: ich brak utrudni lub uniemożliwi Ci zwrot towaru lub reklamację.
  • Porównuj ceny: sprawdź, czy „promocja” to faktycznie obniżka. Sprzedawcy muszą informować, jaka była najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką.
  • Korzystaj z zaufanych stron: zwróć uwagę na adres URL i certyfikat bezpieczeństwa (https://).

UWAŻAJ NA…


  • Niedbałe strony internetowe e-sklepów: niekompletne tłumaczenie, błędne formy językowe świadczą o braku profesjonalizmu sprzedawcy lub mogą sugerować, że strona powstawała w pośpiechu.
  • Uważaj na strony internetowe podszywające się pod innych przedsiębiorców.
  • Reklamy w mediach społecznościowych: po impulsywnym kliknięciu, link może przenieść na stronę przedsiębiorcy spoza Polski lub nawet UE, jak pokazuje doświadczenie ECK - niekoniecznie uczciwego.
  • Uważaj na fałszywe reklamy i linki: cyberprzestępcy wykorzystują czas promocji do wysyłania fałszywych e-maili i SMS-ów z rzekomymi promocjami. Nie klikaj w podejrzane linki, może za nimi kryć się próba wyłudzenia danych osobowych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania.
  • Nie płać z góry nieznanym sprzedawcom: wybieraj bezpieczne metody płatności, np. płatność kartą kredytową lub przez zaufanego pośrednika.
  • Uważaj na ograniczone oferty „tylko dziś”: presja czasu to jedna z najczęstszych technik manipulacji. Daj sobie chwilę na przemyślenie zakupu.
  • Pamiętaj, że wybór płatności za zakupy z odroczonym terminem jest formą zaciągania kredytu. Płatność musi być uregulowana w wyznaczonym czasie, w innym wypadku grożą odsetki.

Przeczytaj także: 7 porad, jak nie wpaść w zakupowe pułapki w Black Friday 7 porad, jak nie wpaść w zakupowe pułapki w Black Friday

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Black Friday, Cyber Monday, zakupy, wyprzedaże, promocje, obniżki cen, zakupy online, zakupy internetowe, bezpieczne zakupy, zarządzanie budżetem domowym

