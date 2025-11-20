Black Week: poradnik jak uniknąć oszustw i pułapek zakupowych
2025-11-20 00:03
Black Week: poradnik jak uniknąć oszustw i pułapek zakupowych © wygenerowane przez AI
Black Week to czas wyjątkowych promocji, który przyciąga miliony konsumentów szukających świetnych okazji przedświątecznych. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) przypomina, że w okresie wyprzedaży szczególnie ważne jest czytanie regulaminów, sprawdzanie sprzedawców oraz zachowanie ostrożności przy korzystaniu z promocji online. Podpowiadamy, jak bezpiecznie kupować i unikać pułapek, takich jak fałszywe sklepy, nieuczciwe oferty czy cyberprzestępczość.
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak czytać i na co zwracać uwagę w regulaminach sklepów podczas Black Week
- Dlaczego sprawdzanie opinii o sprzedawcy jest kluczowe dla bezpiecznych zakupów
- Jak rozpoznawać prawdziwe promocje i unikać fałszywych ofert cenowych
- Na co uważać, by nie paść ofiarą oszustw internetowych i fałszywych sklepów
CZYTAJ…
- Regulamin sklepu: poszukaj w nim pełnej nazwy sprzedawcy, kraju rejestracji, praw konsumenta, informacji o możliwości odstąpienia od umowy, sposobie zwrotu towaru. Jeżeli nie ma regulaminu na stronie sklepu – zrób zakupy w innym miejscu.
- Opinie o sprzedawcy: zwłaszcza jeśli to nowy sklep internetowy. Brak jakichkolwiek opinii lub zbyt entuzjastyczne komentarze mogą być stworzone przez AI – to sygnał ostrzegawczy.
SPRAWDZAJ…
- Dane kontaktowe: ich brak utrudni lub uniemożliwi Ci zwrot towaru lub reklamację.
- Porównuj ceny: sprawdź, czy „promocja” to faktycznie obniżka. Sprzedawcy muszą informować, jaka była najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką.
- Korzystaj z zaufanych stron: zwróć uwagę na adres URL i certyfikat bezpieczeństwa (https://).
UWAŻAJ NA…
- Niedbałe strony internetowe e-sklepów: niekompletne tłumaczenie, błędne formy językowe świadczą o braku profesjonalizmu sprzedawcy lub mogą sugerować, że strona powstawała w pośpiechu.
- Uważaj na strony internetowe podszywające się pod innych przedsiębiorców.
- Reklamy w mediach społecznościowych: po impulsywnym kliknięciu, link może przenieść na stronę przedsiębiorcy spoza Polski lub nawet UE, jak pokazuje doświadczenie ECK - niekoniecznie uczciwego.
- Uważaj na fałszywe reklamy i linki: cyberprzestępcy wykorzystują czas promocji do wysyłania fałszywych e-maili i SMS-ów z rzekomymi promocjami. Nie klikaj w podejrzane linki, może za nimi kryć się próba wyłudzenia danych osobowych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania.
- Nie płać z góry nieznanym sprzedawcom: wybieraj bezpieczne metody płatności, np. płatność kartą kredytową lub przez zaufanego pośrednika.
- Uważaj na ograniczone oferty „tylko dziś”: presja czasu to jedna z najczęstszych technik manipulacji. Daj sobie chwilę na przemyślenie zakupu.
- Pamiętaj, że wybór płatności za zakupy z odroczonym terminem jest formą zaciągania kredytu. Płatność musi być uregulowana w wyznaczonym czasie, w innym wypadku grożą odsetki.
