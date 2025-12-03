eGospodarka.pl
Unilever buduje w Poznaniu magazyn-wieżowiec odporny na huragan za 100 mln zł

2025-12-03 13:50

Unilever buduje w Poznaniu magazyn-wieżowiec odporny na huragan za 100 mln zł

Unilever buduje w Poznaniu magazyn-wieżowiec odporny na huragan za 100 mln zł © fot. mat. prasowe

Unilever rozpoczyna budowę w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania w Poznaniu, który z wysokością 36 metrów dorównuje dziesięciopiętrowemu wieżowcowi i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać wiatr o prędkości ponad 140 km/h. Inwestycja o wartości blisko 100 mln złotych obejmuje także nowoczesną halę wysyłek z dziewięcioma dokami, która zoptymalizuje procesy logistyczne fabryki. Dzięki autonomicznych windom i zaawansowanym systemom składowania, zakład zyska większą efektywność i elastyczność operacyjną.

Zaawansowana automatyzacja magazynu


Fabryka Unilever w Poznaniu, kluczowy zakład produkcyjny w Europie, przejdzie kompleksową transformację logistyczną. Nowy magazyn wysokiego składowania pomieści 9600 palet, co pozwoli na bardziej efektywne przechowywanie towarów i szybki dostęp do nich. Wysokość 36 metrów, porównywalna z dziesięciopiętrowym wieżowcem, wymaga zaawansowanych rozwiązań technicznych.

W obiekcie zainstalowane zostaną trzy autonomiczne windy o wysokości 34 metrów, obsługujące regały magazynowe. Systemy automatycznego przechowywania i pobierania towarów zminimalizują błędy ludzkie i przyspieszą procesy. Taka automatyzacja oznacza krótsze czasy realizacji zamówień i większą precyzję w zarządzaniu zapasami.

Konstrukcja magazynu wytrzyma prędkość wiatru ponad 140 km/h, przekraczającą 12-stopniowy huragan w skali Beauforta. Odporność na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak sztormy, zapewni ciągłość operacji nawet w trudnych sytuacjach atmosferycznych. To kluczowe dla stabilności łańcucha dostaw w regionie.

Nowa hala wysyłek i zmiany infrastrukturalne


Nowa hala wysyłek wyposażona będzie w dziewięć wielofunkcyjnych doków załadunkowo-rozładunkowych. Umożliwi to centralizację ruchu ciężarówek, lepszą koordynację transportów i szybszą obsługę. Efektywniejsza organizacja zmniejszy opóźnienia i koszty logistyczne.

Podsumowanie projektu


Projekt obejmie przebudowę ponad 25% terenu fabryki, tworząc nowy układ logistyczny. Prace przygotowawcze zakończono, budowa rusza w grudniu 2025, a roboty budowlane potrwają do końca 2026 roku. Pełna integracja systemów zaplanowana jest na połowę 2027.
  • Pojemność magazynu: 9600 palet – umożliwia składowanie dużych ilości towarów bez zajmowania dodatkowej przestrzeni poziomej.
  • Wysokość magazynu: 36 metrów – pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni pionowej, porównywalnej z wieżowcem.
  • Autonomiczne windy: 3 sztuki, wysokość 34 metry – zapewniają szybki i precyzyjny transport towarów na regały.
  • Odporność na wiatr: ponad 140 km/h (powyżej 12-stopniowego huraganu w skali Beauforta) – gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość pracy w warunkach sztormowych.
  • Hala wysyłek: 9 wielofunkcyjnych doków – usprawnia załadunek i rozładunek, redukując czas operacji.
  • Powierzchnia przebudowy: ponad 25% terenu fabryki.
  • Termin budowy: grudzień 2025 – koniec 2026 (roboty budowlane), połowa 2027 (pełne uruchomienie).
