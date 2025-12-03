Unilever buduje w Poznaniu magazyn-wieżowiec odporny na huragan za 100 mln zł

Unilever rozpoczyna budowę w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania w Poznaniu, który z wysokością 36 metrów dorównuje dziesięciopiętrowemu wieżowcowi i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać wiatr o prędkości ponad 140 km/h. Inwestycja o wartości blisko 100 mln złotych obejmuje także nowoczesną halę wysyłek z dziewięcioma dokami, która zoptymalizuje procesy logistyczne fabryki. Dzięki autonomicznych windom i zaawansowanym systemom składowania, zakład zyska większą efektywność i elastyczność operacyjną.

Fabryka Unilever w Poznaniu, kluczowy zakład produkcyjny w Europie, przejdzie kompleksową transformację logistyczną. Nowy magazyn wysokiego składowania pomieści 9600 palet, co pozwoli na bardziej efektywne przechowywanie towarów i szybki dostęp do nich. Wysokość 36 metrów, porównywalna z dziesięciopiętrowym wieżowcem, wymaga zaawansowanych rozwiązań technicznych.W obiekcie zainstalowane zostaną trzy autonomiczne windy o wysokości 34 metrów, obsługujące regały magazynowe. Systemy automatycznego przechowywania i pobierania towarów zminimalizują błędy ludzkie i przyspieszą procesy. Taka automatyzacja oznacza krótsze czasy realizacji zamówień i większą precyzję w zarządzaniu zapasami.Konstrukcja magazynu wytrzyma prędkość wiatru ponad 140 km/h, przekraczającą 12-stopniowy huragan w skali Beauforta. Odporność na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak sztormy, zapewni ciągłość operacji nawet w trudnych sytuacjach atmosferycznych. To kluczowe dla stabilności łańcucha dostaw w regionie.Nowa hala wysyłek wyposażona będzie w dziewięć wielofunkcyjnych doków załadunkowo-rozładunkowych. Umożliwi to centralizację ruchu ciężarówek, lepszą koordynację transportów i szybszą obsługę. Efektywniejsza organizacja zmniejszy opóźnienia i koszty logistyczne.Projekt obejmie przebudowę ponad 25% terenu fabryki, tworząc nowy układ logistyczny. Prace przygotowawcze zakończono, budowa rusza w grudniu 2025, a roboty budowlane potrwają do końca 2026 roku. Pełna integracja systemów zaplanowana jest na połowę 2027.