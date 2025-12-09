Młodzi kontra starsi, czyli przepaść pokoleniowa w korzystaniu z AI

Młodzi ufają sztucznej inteligencji, starsi podchodzą do niej z dystansem, a kraje rozwijające się zostawiają technologicznych liderów w tyle. Najnowsze badanie Cisco i OECD pokazuje, że rewolucja AI pogłębia zarówno różnice międzynarodowe, jak i pokoleniowe. Coraz większe znaczenie ma też cyfrowy dobrostan – bo im więcej czasu przed ekranem, tym większa szansa na gorsze samopoczucie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego gospodarki wschodzące wyprzedzają kraje rozwinięte w korzystaniu z AI?

Jak różnice pokoleniowe wpływają na zaufanie i sposób korzystania ze sztucznej inteligencji?

Jaki czas spędzany przed ekranem wpływa na dobrostan cyfrowy?

Jakie działania są niezbędne dla zmniejszenia luki kompetencji cyfrowych?



Sama adopcja to za mało, by zrozumieć realny wpływ AI

Wzmacnianie gospodarek wschodzących poprzez rozwój kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją to coś znacznie więcej niż kwestia technologii, to przede wszystkim otwieranie ludziom możliwości świadomego kształtowania własnej przyszłości. W świecie, w którym AI szybko staje się elementem codziennego życia i pracy musimy zadbać, aby technologia powstawała w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania i prywatności.



Jej prawdziwy potencjał ujawnia się wtedy, gdy realnie wspiera dobrostan, usprawniając zadania, ułatwiając współpracę i tworząc przestrzeń do rozwoju oraz nauki. Gdy technologia i ludzie idą w parze, powstają fundamenty odpornych, zdrowych i dobrze prosperujących społeczności na całym świecie – podkreśla Guy Diedrich, starszy wiceprezes i Global Innovation Officer w Cisco.

Od „generative AI” do „generation AI”

Różnice pokoleniowe w korzystaniu z technologii nie są nieuchronne. To wyzwanie, któremu możemy wspólnie stawić czoła poprzez edukację i podnoszenie kompetencji cyfrowych w każdym wieku – mówi Guy Diedrich.

Wspólny apel o działania