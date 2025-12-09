eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyPolskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

2025-12-09 14:14

Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Polskie bombki podbijają świat: Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie © wygenerowane przez AI

Polska staje się europejskim liderem w eksporcie bombek choinkowych, awansując w 2024 roku na 2. miejsce w Europie i 5. na świecie. Według analizy Akcenty, polskie firmy wyeksportowały ozdoby świąteczne o wartości 85 mln EUR, co oznacza 17% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej bombek trafia do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji, gdzie ceni się ich wyjątkowy design i jakość. Jednocześnie 8 na 10 ozdób importowanych do Polski pochodzi z Chin. Jakie wyzwania i szanse niesie ten dynamiczny rynek?

Przeczytaj także: Polskie bombki górą. Jesteśmy 3. eksporterem ozdób choinkowych na świecie


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jaką pozycję zajmuje Polska w europejskim i globalnym eksporcie bombek choinkowych.
  • Które kraje są największymi odbiorcami polskich ozdób świątecznych.
  • Dlaczego polskie bombki cieszą się uznaniem za granicą i jakie są ich największe zalety.
  • Skąd pochodzi większość ozdób świątecznych importowanych do Polski.
  • Jakie ryzyka walutowe wiążą się z handlem ozdobami świątecznymi i jak je minimalizować.


Zarówno na świecie jak i w Polsce widzimy wyraźną tendencję: konsumenci coraz częściej wybierają jakość. I tak Francuzi mogą pochwalić się najwyższej jakości serami, Szwajcarzy zegarkami, a Polacy produkują jedne z najpiękniejszych bombek na świecie. Często ręcznie malowane i starannie wykonane, cieszą się uznaniem na całym świecie, a Polska utrzymuje silną pozycję na rynku, nawet w trudniejszych czasach.

Wartość globalnego eksportu ozdób bożonarodzeniowych w 2024 roku wzrosła o 4%, osiągając 6,65 mld EUR. Chiny, które dominują na tym rynku, odnotowały minimalny 3% wzrost w ujęciu rocznym, podczas gdy Polska poradziła sobie znacznie lepiej, notując aż 17% wzrost. Tym samym, awansowaliśmy w europejskim zestawieniu wyprzedając Niemcy, które uplasowały się tuż za podium – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.

Więcej polskich bombek na zagranicznych choinkach


Polskie bombki choinkowe i inne ozdoby świąteczne podbijają serca klientów na całym świecie, zdobywając uznanie nie tylko za wyjątkowy design, ale i trwałość. Z danych przeanalizowanych przez ekspertów Akcenty wynika, że w 2024 roku Polska wyeksportowała ozdoby świąteczne o wartości 85 mln EUR, czyli aż o 17% więcej w ujęciu rocznym. To oznacza awans na 2. pozycję w Europie, z 3. zajmowanego w 2023 roku.

Największym globalnym eksporterem ozdób świątecznych pozostają Chiny, które odpowiadają za aż 83% globalnego eksportu (5,5 mld EUR). W Europie wyprzedza nas tylko Holandia (235 mln EUR), a Niemcy, które w 2023 roku były wiceliderem, w 2024 roku spadły poza podium (70,1 mln EUR).

Największym odbiorcą polskiego eksportu bombkowego są Niemcy. Do naszego zachodniego sąsiada w ubiegłym roku trafiła co czwarta ozdoba bożonarodzeniowa (łączny eksport do Niemiec wyniósł 20 mln EUR). Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, do których trafiły towary o wartości 16 mln EUR. Podium zamyka Francja z wynikiem 6,5 mln EUR. Polskie bombki zdobią również czeskie, austriackie i słowackie domy, można je także znaleźć je w Rosji czy Australii.

Więcej chińskich ozdób w polskich domach


Polska nie tylko jest ważnym graczem na globalnym rynku bożonarodzeniowych dekoracji, ale także importuje te produkty. W 2024 roku wartość importu wyniosła 61,3 mln EUR, co oznacza wysoki 30% wzrost w ujęciu rocznym. Jednak przy eksporcie na poziomie 85 mln EUR wciąż utrzymujemy solidne dodatnie saldo na poziomie 23,7 mln EUR.

W 2024 roku zdecydowana większość bożonarodzeniowych dekoracji, podobnie jak rok wcześniej, przyjechała do nas z Chin (50,1 mln EUR, co stanowi 82% łącznego importu ozdób świątecznych). Warto zwrócić uwagę, że zdecydowanie częściej w ubiegłym roku sięgaliśmy po chińskie wyroby. Import dekoracji świątecznych z Chin wzrósł r/r aż o 37 proc. Ozdoby trafiają do Polski również z Niemiec (wartość importu wyniosła 4,1 mln EUR) oraz z Holandii (wartość importu wyniosła 1,9 mln EUR).

Wahania bombek mogą kosztować


Zarówno eksport, jak i import ozdób świątecznych w dużej mierze opierają się na płatnościach w euro i dolarach, dlatego firmy działające w tej branży są szczególnie narażone na wahania kursów walut. Ryzyko to wynika z wielu czynników takich jak globalna zmienność rynków finansowych, napięta sytuacja geopolityczną czy trwające spory handlowe, które mogą w krótkim czasie wpływać na kurs złotego.

Eksperci Akcenty podkreślają, że przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę ryzyko walutowe z dużym wyprzedzeniem. Produkcja świąteczna często rusza już na początku roku, a znaczna część towarów trafia na eksport, dlatego planowanie strategii walutowej na cały sezon jest kluczowe. Odpowiednio dobrane zabezpieczenia kursowe pozwalają ograniczyć niepewność i zabezpieczyć marżę, niezależnie od skoków wartości EUR czy USD względem PLN.
W branży świątecznych dekoracji cykl produkcyjny zaczyna się wiele miesięcy przed grudniem, dlatego firmy powinny z wyprzedzeniem analizować swoje potrzeby walutowe. Wahania kursów wpływają bezpośrednio na rentowność transakcji, zwłaszcza w okresach dużej zmienności rynkowej. Narzędzia takie jak forwardy czy opcje pozwalają ograniczyć ryzyko i sprawić, że koniec roku będzie czasem świętowania udanej sprzedaży, a nie zmartwień związanych z kursem euro lub dolara – podsumowuje Radosław Jarema.


Źródła danych:
W powyższym materiale wszystkie dane pochodzą z International Trade Cener za lata 2023 i 2024 według kategorii 950510 – Christmas articles (excl. candles and electric lighting sets, natural Christmas trees and Christmas tree stands).
Przeczytaj także: TOP 5 wakacyjnych hitów polskiego eksportu TOP 5 wakacyjnych hitów polskiego eksportu

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: bombki, Boże Narodzenie, ozdoby świąteczne, eksport, polski eksport, co eksportuje Polska, handel międzynarodowy, handel zagraniczny, eksporterzy

Przeczytaj także

Polski eksport. Poznaj hity eksportowe na majówkę

Polski eksport. Poznaj hity eksportowe na majówkę

5 mniej znanych hitów polskiego eksportu

5 mniej znanych hitów polskiego eksportu

Polski eksport papieru toaletowego, czyli o światowej potędze

Polski eksport papieru toaletowego, czyli o światowej potędze

Jeśli ozdoby świąteczne, to 'made in Poland'

Jeśli ozdoby świąteczne, to 'made in Poland'

Motoryzacja niezmiennie za kółkiem polskiego eksportu

Motoryzacja niezmiennie za kółkiem polskiego eksportu

Broń i wózki dziecięce. Poznaj polskie hity eksportowe

Broń i wózki dziecięce. Poznaj polskie hity eksportowe

Jakie znaczenie ma dla Polski wymiana handlowa z Niemcami?

Jakie znaczenie ma dla Polski wymiana handlowa z Niemcami?

Jaka jest przyszłość polsko-niemieckiej współpracy handlowej?

Jaka jest przyszłość polsko-niemieckiej współpracy handlowej?

Wojna w Ukrainie. Czy polscy eksporterzy zastąpią dostawców z Rosji i Białorusi?

Wojna w Ukrainie. Czy polscy eksporterzy zastąpią dostawców z Rosji i Białorusi?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zamknięcie roku podatkowego krok po kroku. Checklista dla przedsiębiorców

Zamknięcie roku podatkowego krok po kroku. Checklista dla przedsiębiorców

Dlaczego wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Przyszłość motoryzacji już tu jest

Dlaczego wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Przyszłość motoryzacji już tu jest

Ponad 100 mln zł na rozwój i ekspansję dolnośląskich firm. Wystartował fundusz Lowercap

Ponad 100 mln zł na rozwój i ekspansję dolnośląskich firm. Wystartował fundusz Lowercap

Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Trump otwiera eksport chipów AI do Chin z 25% opłatą

Mapa zadłużenia Polski: gdzie Polacy mają największe długi?

Mapa zadłużenia Polski: gdzie Polacy mają największe długi?

Prawo do naprawy - szansa czy wyzwanie? Jak firmy mogą zyskać na nowych przepisach?

Prawo do naprawy - szansa czy wyzwanie? Jak firmy mogą zyskać na nowych przepisach?

Praca w finansach: najlepiej płatne stanowiska i poszukiwane kompetencje. Trendy na 2026 rok

Praca w finansach: najlepiej płatne stanowiska i poszukiwane kompetencje. Trendy na 2026 rok

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: