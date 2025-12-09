Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Polska staje się europejskim liderem w eksporcie bombek choinkowych, awansując w 2024 roku na 2. miejsce w Europie i 5. na świecie. Według analizy Akcenty, polskie firmy wyeksportowały ozdoby świąteczne o wartości 85 mln EUR, co oznacza 17% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej bombek trafia do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji, gdzie ceni się ich wyjątkowy design i jakość. Jednocześnie 8 na 10 ozdób importowanych do Polski pochodzi z Chin. Jakie wyzwania i szanse niesie ten dynamiczny rynek?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jaką pozycję zajmuje Polska w europejskim i globalnym eksporcie bombek choinkowych.

Które kraje są największymi odbiorcami polskich ozdób świątecznych.

Dlaczego polskie bombki cieszą się uznaniem za granicą i jakie są ich największe zalety.

Skąd pochodzi większość ozdób świątecznych importowanych do Polski.

Jakie ryzyka walutowe wiążą się z handlem ozdobami świątecznymi i jak je minimalizować.



Zarówno na świecie jak i w Polsce widzimy wyraźną tendencję: konsumenci coraz częściej wybierają jakość. I tak Francuzi mogą pochwalić się najwyższej jakości serami, Szwajcarzy zegarkami, a Polacy produkują jedne z najpiękniejszych bombek na świecie. Często ręcznie malowane i starannie wykonane, cieszą się uznaniem na całym świecie, a Polska utrzymuje silną pozycję na rynku, nawet w trudniejszych czasach.



Wartość globalnego eksportu ozdób bożonarodzeniowych w 2024 roku wzrosła o 4%, osiągając 6,65 mld EUR. Chiny, które dominują na tym rynku, odnotowały minimalny 3% wzrost w ujęciu rocznym, podczas gdy Polska poradziła sobie znacznie lepiej, notując aż 17% wzrost. Tym samym, awansowaliśmy w europejskim zestawieniu wyprzedając Niemcy, które uplasowały się tuż za podium – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.

Więcej polskich bombek na zagranicznych choinkach

Więcej chińskich ozdób w polskich domach

Wahania bombek mogą kosztować

W branży świątecznych dekoracji cykl produkcyjny zaczyna się wiele miesięcy przed grudniem, dlatego firmy powinny z wyprzedzeniem analizować swoje potrzeby walutowe. Wahania kursów wpływają bezpośrednio na rentowność transakcji, zwłaszcza w okresach dużej zmienności rynkowej. Narzędzia takie jak forwardy czy opcje pozwalają ograniczyć ryzyko i sprawić, że koniec roku będzie czasem świętowania udanej sprzedaży, a nie zmartwień związanych z kursem euro lub dolara – podsumowuje Radosław Jarema.

Polskie bombki choinkowe i inne ozdoby świąteczne podbijają serca klientów na całym świecie, zdobywając uznanie nie tylko za wyjątkowy design, ale i trwałość. Z danych przeanalizowanych przez ekspertów Akcenty wynika, że w 2024 roku Polska wyeksportowała ozdoby świąteczne o wartości 85 mln EUR, czyli aż o 17% więcej w ujęciu rocznym. To oznacza awans na 2. pozycję w Europie, z 3. zajmowanego w 2023 roku.Największym globalnym eksporterem ozdób świątecznych pozostają Chiny, które odpowiadają za aż 83% globalnego eksportu (5,5 mld EUR). W Europie wyprzedza nas tylko Holandia (235 mln EUR), a Niemcy, które w 2023 roku były wiceliderem, w 2024 roku spadły poza podium (70,1 mln EUR).Największym odbiorcą polskiego eksportu bombkowego są Niemcy. Do naszego zachodniego sąsiada w ubiegłym roku trafiła co czwarta ozdoba bożonarodzeniowa (łączny eksport do Niemiec wyniósł 20 mln EUR). Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, do których trafiły towary o wartości 16 mln EUR. Podium zamyka Francja z wynikiem 6,5 mln EUR. Polskie bombki zdobią również czeskie, austriackie i słowackie domy, można je także znaleźć je w Rosji czy Australii.Polska nie tylko jest ważnym graczem na globalnym rynku bożonarodzeniowych dekoracji, ale także importuje te produkty. W 2024 roku wartość importu wyniosła 61,3 mln EUR, co oznacza wysoki 30% wzrost w ujęciu rocznym. Jednak przy eksporcie na poziomie 85 mln EUR wciąż utrzymujemy solidne dodatnie saldo na poziomie 23,7 mln EUR.W 2024 roku zdecydowana większość bożonarodzeniowych dekoracji, podobnie jak rok wcześniej, przyjechała do nas z Chin (50,1 mln EUR, co stanowi 82% łącznego importu ozdób świątecznych). Warto zwrócić uwagę, że zdecydowanie częściej w ubiegłym roku sięgaliśmy po chińskie wyroby. Import dekoracji świątecznych z Chin wzrósł r/r aż o 37 proc. Ozdoby trafiają do Polski również z Niemiec (wartość importu wyniosła 4,1 mln EUR) oraz z Holandii (wartość importu wyniosła 1,9 mln EUR).Zarówno eksport, jak i import ozdób świątecznych w dużej mierze opierają się na płatnościach w euro i dolarach, dlatego firmy działające w tej branży są szczególnie narażone na wahania kursów walut. Ryzyko to wynika z wielu czynników takich jak globalna zmienność rynków finansowych, napięta sytuacja geopolityczną czy trwające spory handlowe, które mogą w krótkim czasie wpływać na kurs złotego.Eksperci Akcenty podkreślają, że przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę ryzyko walutowe z dużym wyprzedzeniem. Produkcja świąteczna często rusza już na początku roku, a znaczna część towarów trafia na eksport, dlatego planowanie strategii walutowej na cały sezon jest kluczowe. Odpowiednio dobrane zabezpieczenia kursowe pozwalają ograniczyć niepewność i zabezpieczyć marżę, niezależnie od skoków wartości EUR czy USD względem PLN.