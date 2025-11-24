eGospodarka.pl
62% Polaków poleciłoby swoją firmę znajomym - co wpływa na to zaufanie?

2025-11-24

62% Polaków poleciłoby swoją firmę znajomym - co wpływa na to zaufanie?

62% Polaków poleciłoby swoją firmę znajomym - co wpływa na to zaufanie? © wygenerowane przez AI

Coraz więcej Polaków ceni sobie nie tylko wynagrodzenie, ale także dobre relacje w pracy - aż 62% z nich poleciłoby swoje miejsce zatrudnienia znajomym. Raporty SD Worx i KPMG pokazują, że silne więzi i pozytywna atmosfera w firmie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję oraz chęć pozostania w organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • 61,9% Polaków poleciłoby swoją firmę znajomym poszukującym pracy
  • Bliskie relacje w pracy zwiększają zaangażowanie i motywację pracowników
  • Dobra atmosfera jest często powodem pozostania w danej organizacji
  • Polacy są w czołówce krajów europejskich pod względem satysfakcji i polecania pracy

Polacy są tak zadowoleni ze swojej pracy, że aż 61,9 proc. poleciłoby swoją organizację znajomemu, który szuka zatrudnienia. To wnioski z najnowszego międzynarodowego badania przeprowadzonego przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę rozwiązań HR, wśród 5.625 menedżerów HR i 16.000 pracowników z 16 krajów Europy.

Na rynku pracy zauważalna jest korelacja między pozytywnymi relacjami międzyludzkimi, a stabilnością zatrudnienia w firmie. Obrazuje tę zależność m.in. ostatnie badanie przeprowadzone Pracuj.pl „Pracujemy z ludźmi, których lubimy – o sile relacji w miejscu pracy”, które wykazało, że aż 88 proc. pracowników, pozostających w dobrych relacjach ze współpracownikami deklaruje większe zadowolenie z życia zawodowego, a niemal połowa respondentów (48 proc.) wskazała, że dobra atmosfera jest powodem do pozostania w aktualnym miejscu pracy. Istotny jest również fakt, że aż 59 proc. niezadowolonych z relacji w pracy, rozważa opuszczenie szeregów firmy.

Z kolei tegoroczna ankieta przeprowadzona przez KPMG „Friends at Work 2.0” pokazuje, że pracownicy uważają, że najważniejszą korzyścią zawodową, którą przypisują właśnie bliskim przyjaźniom w pracy, jest zwiększona produktywność i motywacja do przekraczania wymagań stanowiska pracy. Co ciekawe bliskie relacje w pracy stają się dla pracowników z roku na rok coraz ważniejsze. Według ww. badania aż 87 proc. ankietowanych wskazało, że bliskie relacje pracy są „bardzo ważne” - to wzrost o 6 pkt. proc. w porównaniu do danych z listopada 2024 r.

Ankieta przeprowadzona przez KPMG pokazuje również, że aż 57 proc. osób wybrałoby pracę z wynagrodzeniem o 10 proc. niższym od rynkowego, ale z bliską relacją w pracy, niż tę z wynagrodzeniem o 10 proc. wyższym od rynkowego, ale bez bliskich przyjaźni.
Mimo rozwoju nowoczesnych technologii najstotniejszą rolę w każdej organizacji pełnią ludzie i relacje między nimi. Jeśli analizy pokazują, że z przyjaciółmi na pokładzie pracuje się chętniej i efektywniej, to w interesie firm jest czerpanie z potencjału poleceń pracowniczych w procesie poszukiwania nowych talentów.

Jak pokazuje nasze najnowsze badanie, aż 59,5 proc. Polaków uważa, że ich organizacja jest atrakcyjnym pracodawcą, a 61,9 proc. poleciłoby ją znajomemu, który szuka pracy. To bardzo optymistyczne wnioski, dla działów HR, które szukają nowych sposobów skutecznej rekrutacji – tłumaczy Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Tegoroczne badanie SD Worx „HR & Payroll Pulse Europe 2025” pokazuje, że Polacy i Europejczycy w większości lubią swoją pracę i chętnie polecają ją znajomym szukającym nowej ścieżki kariery. Blisko 3/4 Polek i Polaków (71,9 proc.) jest zadowolonych ze swojej pracy, przy średniej europejskiej, która wyniosła 69,3 proc.

W top 3 krajów, gdzie zatrudnieni czują największą satysfakcję z pracy znalazły się Holandia i Rumunia (po 77,4 proc.) oraz Norwegia (75,2 proc.). Z kolei ostatni w tym zestawieniu byli pracownicy z Włoch (60,6 proc.), Serbii (62,6 proc.) i Słowenii (63,8 proc.).

Co więcej, 70,5 proc. Polaków (przy średniej europejskiej 63,2 proc.) czuje się zaangażowanych w swoją organizację. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko pracownicy z Rumunii (75,8 proc.), z kolei ostatni w tym zestawieniu są Włosi (49,7 proc.).

Wyniki te pokazują, że tworzenie dobrej atmosfery w firmie otwiera pracodawcom nowe możliwości rekrutacyjne. Bowiem już 61,9 proc. polskich i 56,5 proc. europejskich pracowników poleciłoby swoją organizację znajomemu, który szuka pracy. Polska znalazła się w top 3 krajów, gdzie respondenci deklarowali to najczęściej. Przed nami były tylko Holandia (62,7 proc.) i Rumunia (66,9 proc.). A najmniejszy odsetek zarejestrowano w Chorwacji (47,1 proc.), Słowenii (48,8 proc.) i we Francji (49,3 proc.).

Warto zaznaczyć również, że badanie SD Worx wyszczególnia również spojrzenie na omówione kwestie pod względem płci. Mianowicie, Europejczycy (69,8 proc.) wykazywali minimalnie większe zadowolenie ze swojej pracy, od Europejek (68,8 proc.). Również więcej mężczyzn w Europie (63,9 proc.) czuło się zaangażowanych w swoją organizację, niż kobiet (62,3 proc.). A także to częściej Europejczycy (58,4 proc.), niż Europejki (54,2 proc.) deklarowali, że poleciliby swoją organizację znajomemu, który szuka pracy.

Z kolei w Polsce, to kobiety (73,5 proc.) wykazywały większą satysfakcję z pracy, niż mężczyźni (70,5 proc.) Również w przypadku zaangażowania w organizację, ten odsetek był wyższy w przypadku Polek (71 proc.), aniżeli Polaków (70 proc.). Natomiast, podobnie jak w przypadku Europy, w Polsce również to Panowie (62,7 proc.) byli bardziej skłonni polecić swoje miejsce pracy znajomemu, niż Panie (61 proc.).
