Czy Polacy lubią swoją pracę? Najświeższe dane o stresie i satysfakcji

Choć większość Polaków deklaruje, że lubi swoją pracę, nie dla wszystkich jest ona źródłem spokoju i satysfakcji. Najmłodsze pokolenia znacznie częściej niż starsze mówią o stresie, niepewności i emocjonalnym obciążeniu codziennymi obowiązkami zawodowymi. Z kolei dla osób starszych praca pozostaje ważnym elementem tożsamości i poczucia sensu życia. Badanie pokazuje, że różnice pokoleniowe w podejściu do pracy są dziś jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców i rynku pracy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy oceniają swoją pracę?

Które pokolenia czerpią z pracy najwięcej satysfakcji, a dla których jest ona źródłem stresu?

Jak wykształcenie i płeć wpływają na postrzeganie pracy?

Co sądzą pracownicy o swoich relacjach z przełożonymi?



Czy Polacy lubią swoją pracę?

To, że większość Polaków deklaruje pozytywny stosunek do pracy, pokazuje jej ogromne znaczenie psychologiczne – praca nadal jest ważnym źródłem sensu życia i tożsamości.



Jednocześnie wyniki dotyczące najmłodszego pokolenia sygnalizują odczuwanie napięć w kontekście pracy: młodzi częściej doświadczają stresu i niepewności, co może być efektem niestabilności rynku pracy i wysokich oczekiwań wobec siebie już na starcie kariery, ale też pewnego nieprzystosowania młodych ludzi do dorosłego, wymagającego życia, w którym są często duże wymagania i nie wszystko jest przyjemnością. – mówi prof. Dominika Maison.

Jakie emocje towarzyszą Polakom na myśl o pracy?

Jeden z paradoksów widocznych w danych z przeprowadzonego badania pokazuje, że kobiety, mimo że częściej wykonują gorzej opłacaną pracę i rzadziej zajmują wysokie pozycje w hierarchii, deklarują silniejsze poczucie sensu swojej pracy niż mężczyźni. Z perspektywy psychologii pokazuje to, że sens pracy nie jest prostą funkcją statusu czy wynagrodzenia, ale wiąże się z relacyjnym i prospołecznym wymiarem wykonywanej pracy.



Jednocześnie jest to sygnał ostrzegawczy: poczucie sensu może przez długi czas amortyzować nierówności, ale nie zastąpi realnego uznania, poczucia sprawczości i równego traktowania. – mówi prof. Dominika Maison.

Jaki jest polski szef?