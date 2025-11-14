eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyNajlepsze Miejsca Pracy 2025 - sukces 15 firm obecnych w Polsce

Najlepsze Miejsca Pracy 2025 - sukces 15 firm obecnych w Polsce

2025-11-14 00:10

Najlepsze Miejsca Pracy 2025 - sukces 15 firm obecnych w Polsce

Pracownicy wybrali najlepsze miejsca pracy © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Hilton, DHL Express i Cisco to nie tylko globalni giganci - to firmy, które zdaniem milionów pracowników najlepiej rozumieją, czym jest świetne miejsce pracy. Great Place To Work® ogłosił właśnie listę 25 Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie w 2025 roku. W zestawieniu znalazło się aż 15 liderów obecnych także w Polsce, którzy udowadniają, że sukces w biznesie zaczyna się od zaufania, szacunku i realnego wsparcia dla pracowników.

Przeczytaj także: 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2024. DHL Express liderem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak powstała lista 25 Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie w 2025 roku?
  • Jakie kryteria musi spełnić firma, by znaleźć się w globalnym rankingu Great Place To Work?
  • Które organizacje z Polski mają swój udział w światowym sukcesie?
  • Jakie zmiany i trendy w kulturze pracy pokazuje tegoroczny ranking?

Trudna droga na szczyt


Aby zakwalifikować się na listę World’s Best Workplaces™, firma musi zatrudniać co najmniej 5 tysięcy pracowników na całym świecie i znaleźć się na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy™ w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii w roku 2024 lub na początku 2025 roku.

O miejscu na liście Great Place To Work decydują przede wszystkim opinie pracowników. Autorskie badanie ankietowe Trust Index™ składa się z 60 stwierdzeń i pozwala członkom zespołów podzielić się poufnymi informacjami dotyczącymi kultury ich organizacji.

Pracownicy informują w nich, czy liderzy są dostępni, czy komunikują się w sposób szczery i jasny oraz czy ich działania są zgodne z tym, co deklarują. Mówią, czy czują się szanowani jako jednostki, czy dostają szkolenia, spotykają się z uznaniem, otrzymują wsparcie dla ich dobrego samopoczucia oraz mają możliwość wniesienia swojego wkładu.

Dzielą się też opinią, czy uważają, że ich firma jest sprawiedliwa pod względem wynagrodzeń, zysków, awansów, uznania, faworyzowania i możliwości rozwoju. Deklarują, czy są dumni ze swojej pracy, swojego zespołu i swojej firmy, czy czują, że coś zmieniają, a ich praca ma sens. Mówią także, czy lubią ludzi, z którymi pracują, czy czują się doceniani i czy mogą być sobą.

Badania muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące sposobu dystrybucji ankiet oraz odsetka pracowników, którzy na nie odpowiedzieli, aby mieć pewność, że uzyskane wyniki rzetelnie odzwierciedlają opinie wszystkich pracowników w firmie.

W przypadku listy Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie Great Place To Work bierze dodatkowo pod uwagę wdrożone przez firmy programy i strategie dotyczące miejsca pracy. Firmy odpowiadają na sześć pytań opisowych, które pozwalają lepiej zrozumieć ich autentyczne zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb pracowników w miejscu pracy i poza nim.

Odpowiedzi są rygorystycznie oceniane i weryfikowane krzyżowo zgodnie z kryteriami badawczymi Great Place To Work, umożliwiając identyfikację organizacji, których programy są najbardziej hojne, pełne troski o ludzi, skierowane do wszystkich oraz innowacyjne. Odpowiedzi firm na pytania opisowe stanowią ważny kontekst dla rankingu, ale tylko dane ankietowe mogą być podstawą do umieszczenia na liście.
25 najlepszych miejsc pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

25 najlepszych miejsc pracy

Na szczycie listy amerykański Hilton

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Roszady wśród światowych liderów


Lista światowa to ścisła czołówka najlepszych miejsc pracy. Konkurencja jest tu zacięta. Laureaci poprzednich edycji rankingu skutecznie bronią swoich pozycji, wsłuchując się i reagując na potrzeby zgłaszane przez pracowników. Tu nikt nie może stać w miejscu, licząc, że dotychczasowe sukcesy zapewnią miejsce na kolejnej liście. W tym roku nastąpiła zamiana na dwóch pierwszych miejscach na liście. Tegoroczny zwycięzca – firma Hilton – wyprzedziła zeszłorocznego lidera, DHL Express.

Warty zauważenia jest Marriott, który awansował z 18. miejsca na 5., natomiast firma Hilti, reprezentująca branżę budowlaną, spadła z 5. pozycji na miejsce 24.

Na szczególną uwagę zasługuje także firma Accenture. Jej awans z 6. miejsca w zeszłym roku na 4. nie wydaje się spektakularny, jeśli nie uwzględni się faktu, że firma jest w fazie głębokich transformacji, których celem jest efektywna implementacja rozwiązań, jakie oferuje sztuczna inteligencja. Te zmiany obejmują zarówno strategię działania, jak i model przywództwa, co jest wyzwaniem dla wszystkich pracowników niezależnie od ich stanowiska.

Accenture postawił na ludzi i podnoszenie ich kwalifikacji – inwestycje w szkolenia sięgają miliarda dolarów rocznie. Wejście do pierwszej piątki Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie świadczy o tym, że firma nadal cieszy się ogromnym zaufaniem pracowników.

W porównaniu z zeszłym rokiem tylko trzem firmom udało się powrócić na listę lub na niej zadebiutować. Są to: Adobe, Crowdstrike i Viatris.

Polska reprezentacja w rankingu światowym


Laureaci zestawienia światowego to firmy międzynarodowe, z oddziałami w wielu krajach. Zgodnie z metodologią zanim trafią na listę najlepszych na świecie muszą wykazać się sukcesami na przynajmniej 5 listach krajowych.

W tym roku 8 polskich oddziałów – laureatów listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce – miało swój wkład w końcowy wynik firmy. Są to: Hilton (1. miejsce), DHL Express (2. miejsce), Cisco (3. Miejsce), Stryker (8. miejsce), MetLife (10. miejsce), Siemens Healthineers (13. miejsce), Nvidia (15. miejsce) i Cadence (16. miejsce).

Jest jeszcze kolejnych 7 polskich oddziałów, które mają powody do dumy. To Accenture, Marrriott, AbbVie, TP, Allianz, Viatris i SC Johnson – mimo że nie trafiły wcześniej na listę krajową, dzięki doskonałym wynikom uzyskanym w badaniu otrzymały Certyfikację Great Place To Work™. To wyróżnienie jest dodatkowo premiowane przy ustalaniu finalnego rankingu.

Składając gratulacje wszystkim laureatom, Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place To Work, podsumował tegoroczną listę:
Ogromny wpływ tych wielkich firm na naszą planetę to święte powiernictwo. Spośród ponad 9 milionów ankietowanych pracowników więcej osób zatrudnionych w tych niezwykłych organizacjach twierdzi, że ich pracodawca im ufa i chce, aby rozwijali się jako ludzie i profesjonaliści.

Te potęgi gospodarcze wzmacniają również społeczności, w których działają, i pozostawiają po sobie świat lepszy niż ten, który odziedziczyły.

O liście World’s Best Workplaces™
Great Place To Work wyłoniło listę World’s Best Workplaces™ na podstawie ponad 9 milionów poufnych odpowiedzi ankietowych, reprezentujących doświadczenia ponad 25 milionów pracowników na całym świecie.

Organizacje są oceniane na podstawie ich wysiłków na rzecz tworzenia świetnych miejsc pracy i wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i społeczności w wielu krajach na całym świecie. Aby zostały wzięte pod uwagę, firmy muszą być najpierw wyróżnione na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii w roku 2024 lub na początku 2025 roku. Ponadto muszą zatrudniać co najmniej 5000 pracowników na całym świecie.

Przeczytaj także: Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2024. DHL Express liderem Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2024. DHL Express liderem

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, pracodawcy, kariera zawodowa, najlepszy pracodawca, najlepsi pracodawcy, ranking pracodawców, Najlepsze Miejsca Pracy

Przeczytaj także

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2023. Tym razem Hilton

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2023. Tym razem Hilton

Great Place To Work: Najlepsze Miejsca Pracy w Europie są w Polsce

Great Place To Work: Najlepsze Miejsca Pracy w Europie są w Polsce

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2022. DHL Express liderem

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2022. DHL Express liderem

Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2022. Wśród laureatów 15 firm z Polski

Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2022. Wśród laureatów 15 firm z Polski

Najlepsze Miejsca Pracy na świecie: jak osiągają przewagę?

Najlepsze Miejsca Pracy na świecie: jak osiągają przewagę?

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2021. Triumfuje DHL Express

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2021. Triumfuje DHL Express

Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2021. Wśród laureatów 14 firm z Polski

Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2021. Wśród laureatów 14 firm z Polski

Znamy Najlepsze Miejsca Pracy na Świecie 2020. Triumf Cisco i DHL

Znamy Najlepsze Miejsca Pracy na Świecie 2020. Triumf Cisco i DHL

Znamy Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2020. Triumf Salesforce

Znamy Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2020. Triumf Salesforce

Następny artykuł

Doświadczeni, lojalni, pomijani? Imigranci-seniorzy a polski rynek pracy

Doświadczeni, lojalni, pomijani? Imigranci-seniorzy a polski rynek pracy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Wyrok TSUE: Zwierzęta w samolocie traktowane jak bagaż. Co to oznacza w praktyce?

Wyrok TSUE: Zwierzęta w samolocie traktowane jak bagaż. Co to oznacza w praktyce?

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Wymeldowanie z domu lub mieszkania - kiedy potrzebna jest zgoda współwłaścicieli?

Wymeldowanie z domu lub mieszkania - kiedy potrzebna jest zgoda współwłaścicieli?

Srebro rośnie w cieniu politycznego chaosu i ryzyka recesji

Srebro rośnie w cieniu politycznego chaosu i ryzyka recesji

Kredyty mieszkaniowe: para kupi o 10 m2 więcej niż rok temu

Kredyty mieszkaniowe: para kupi o 10 m2 więcej niż rok temu

UOKiK sprawdza influencerów: pod lupą Wojan, Palion i reklamy dla dzieci

UOKiK sprawdza influencerów: pod lupą Wojan, Palion i reklamy dla dzieci

Polacy ostrożnie rejestrują nowe firmy

Polacy ostrożnie rejestrują nowe firmy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: