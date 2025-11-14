Najlepsze Miejsca Pracy 2025 - sukces 15 firm obecnych w Polsce
2025-11-14 00:10
Pracownicy wybrali najlepsze miejsca pracy © pexels
Przeczytaj także: 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2024. DHL Express liderem
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak powstała lista 25 Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie w 2025 roku?
- Jakie kryteria musi spełnić firma, by znaleźć się w globalnym rankingu Great Place To Work?
- Które organizacje z Polski mają swój udział w światowym sukcesie?
- Jakie zmiany i trendy w kulturze pracy pokazuje tegoroczny ranking?
Trudna droga na szczyt
Aby zakwalifikować się na listę World’s Best Workplaces™, firma musi zatrudniać co najmniej 5 tysięcy pracowników na całym świecie i znaleźć się na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy™ w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii w roku 2024 lub na początku 2025 roku.
O miejscu na liście Great Place To Work decydują przede wszystkim opinie pracowników. Autorskie badanie ankietowe Trust Index™ składa się z 60 stwierdzeń i pozwala członkom zespołów podzielić się poufnymi informacjami dotyczącymi kultury ich organizacji.
Pracownicy informują w nich, czy liderzy są dostępni, czy komunikują się w sposób szczery i jasny oraz czy ich działania są zgodne z tym, co deklarują. Mówią, czy czują się szanowani jako jednostki, czy dostają szkolenia, spotykają się z uznaniem, otrzymują wsparcie dla ich dobrego samopoczucia oraz mają możliwość wniesienia swojego wkładu.
Dzielą się też opinią, czy uważają, że ich firma jest sprawiedliwa pod względem wynagrodzeń, zysków, awansów, uznania, faworyzowania i możliwości rozwoju. Deklarują, czy są dumni ze swojej pracy, swojego zespołu i swojej firmy, czy czują, że coś zmieniają, a ich praca ma sens. Mówią także, czy lubią ludzi, z którymi pracują, czy czują się doceniani i czy mogą być sobą.
Badania muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące sposobu dystrybucji ankiet oraz odsetka pracowników, którzy na nie odpowiedzieli, aby mieć pewność, że uzyskane wyniki rzetelnie odzwierciedlają opinie wszystkich pracowników w firmie.
W przypadku listy Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie Great Place To Work bierze dodatkowo pod uwagę wdrożone przez firmy programy i strategie dotyczące miejsca pracy. Firmy odpowiadają na sześć pytań opisowych, które pozwalają lepiej zrozumieć ich autentyczne zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb pracowników w miejscu pracy i poza nim.
Odpowiedzi są rygorystycznie oceniane i weryfikowane krzyżowo zgodnie z kryteriami badawczymi Great Place To Work, umożliwiając identyfikację organizacji, których programy są najbardziej hojne, pełne troski o ludzi, skierowane do wszystkich oraz innowacyjne. Odpowiedzi firm na pytania opisowe stanowią ważny kontekst dla rankingu, ale tylko dane ankietowe mogą być podstawą do umieszczenia na liście.
fot. mat. prasowe
25 najlepszych miejsc pracy
Roszady wśród światowych liderów
Lista światowa to ścisła czołówka najlepszych miejsc pracy. Konkurencja jest tu zacięta. Laureaci poprzednich edycji rankingu skutecznie bronią swoich pozycji, wsłuchując się i reagując na potrzeby zgłaszane przez pracowników. Tu nikt nie może stać w miejscu, licząc, że dotychczasowe sukcesy zapewnią miejsce na kolejnej liście. W tym roku nastąpiła zamiana na dwóch pierwszych miejscach na liście. Tegoroczny zwycięzca – firma Hilton – wyprzedziła zeszłorocznego lidera, DHL Express.
Warty zauważenia jest Marriott, który awansował z 18. miejsca na 5., natomiast firma Hilti, reprezentująca branżę budowlaną, spadła z 5. pozycji na miejsce 24.
Na szczególną uwagę zasługuje także firma Accenture. Jej awans z 6. miejsca w zeszłym roku na 4. nie wydaje się spektakularny, jeśli nie uwzględni się faktu, że firma jest w fazie głębokich transformacji, których celem jest efektywna implementacja rozwiązań, jakie oferuje sztuczna inteligencja. Te zmiany obejmują zarówno strategię działania, jak i model przywództwa, co jest wyzwaniem dla wszystkich pracowników niezależnie od ich stanowiska.
Accenture postawił na ludzi i podnoszenie ich kwalifikacji – inwestycje w szkolenia sięgają miliarda dolarów rocznie. Wejście do pierwszej piątki Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie świadczy o tym, że firma nadal cieszy się ogromnym zaufaniem pracowników.
W porównaniu z zeszłym rokiem tylko trzem firmom udało się powrócić na listę lub na niej zadebiutować. Są to: Adobe, Crowdstrike i Viatris.
Polska reprezentacja w rankingu światowym
Laureaci zestawienia światowego to firmy międzynarodowe, z oddziałami w wielu krajach. Zgodnie z metodologią zanim trafią na listę najlepszych na świecie muszą wykazać się sukcesami na przynajmniej 5 listach krajowych.
W tym roku 8 polskich oddziałów – laureatów listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce – miało swój wkład w końcowy wynik firmy. Są to: Hilton (1. miejsce), DHL Express (2. miejsce), Cisco (3. Miejsce), Stryker (8. miejsce), MetLife (10. miejsce), Siemens Healthineers (13. miejsce), Nvidia (15. miejsce) i Cadence (16. miejsce).
Jest jeszcze kolejnych 7 polskich oddziałów, które mają powody do dumy. To Accenture, Marrriott, AbbVie, TP, Allianz, Viatris i SC Johnson – mimo że nie trafiły wcześniej na listę krajową, dzięki doskonałym wynikom uzyskanym w badaniu otrzymały Certyfikację Great Place To Work™. To wyróżnienie jest dodatkowo premiowane przy ustalaniu finalnego rankingu.
Składając gratulacje wszystkim laureatom, Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place To Work, podsumował tegoroczną listę:
Ogromny wpływ tych wielkich firm na naszą planetę to święte powiernictwo. Spośród ponad 9 milionów ankietowanych pracowników więcej osób zatrudnionych w tych niezwykłych organizacjach twierdzi, że ich pracodawca im ufa i chce, aby rozwijali się jako ludzie i profesjonaliści.
Te potęgi gospodarcze wzmacniają również społeczności, w których działają, i pozostawiają po sobie świat lepszy niż ten, który odziedziczyły.
O liście World’s Best Workplaces™
Great Place To Work wyłoniło listę World’s Best Workplaces™ na podstawie ponad 9 milionów poufnych odpowiedzi ankietowych, reprezentujących doświadczenia ponad 25 milionów pracowników na całym świecie.
Organizacje są oceniane na podstawie ich wysiłków na rzecz tworzenia świetnych miejsc pracy i wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i społeczności w wielu krajach na całym świecie. Aby zostały wzięte pod uwagę, firmy muszą być najpierw wyróżnione na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii w roku 2024 lub na początku 2025 roku. Ponadto muszą zatrudniać co najmniej 5000 pracowników na całym świecie.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Poprzedni artykuł
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)