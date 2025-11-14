Najlepsze Miejsca Pracy 2025 - sukces 15 firm obecnych w Polsce

Hilton, DHL Express i Cisco to nie tylko globalni giganci - to firmy, które zdaniem milionów pracowników najlepiej rozumieją, czym jest świetne miejsce pracy. Great Place To Work® ogłosił właśnie listę 25 Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie w 2025 roku. W zestawieniu znalazło się aż 15 liderów obecnych także w Polsce, którzy udowadniają, że sukces w biznesie zaczyna się od zaufania, szacunku i realnego wsparcia dla pracowników.

Przeczytaj także: 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2024. DHL Express liderem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak powstała lista 25 Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie w 2025 roku?

Jakie kryteria musi spełnić firma, by znaleźć się w globalnym rankingu Great Place To Work?

Które organizacje z Polski mają swój udział w światowym sukcesie?

Jakie zmiany i trendy w kulturze pracy pokazuje tegoroczny ranking?

Trudna droga na szczyt

Roszady wśród światowych liderów

Polska reprezentacja w rankingu światowym

Ogromny wpływ tych wielkich firm na naszą planetę to święte powiernictwo. Spośród ponad 9 milionów ankietowanych pracowników więcej osób zatrudnionych w tych niezwykłych organizacjach twierdzi, że ich pracodawca im ufa i chce, aby rozwijali się jako ludzie i profesjonaliści.



Te potęgi gospodarcze wzmacniają również społeczności, w których działają, i pozostawiają po sobie świat lepszy niż ten, który odziedziczyły.