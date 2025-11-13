Marketing bez budżetu. Tak robi 6 na 10 mikrofirm

Marketing w mikrofirmach to walka o przetrwanie – bez sztabu specjalistów, za to z ogromem determinacji. 41 proc. przedsiębiorców nie ma budżetu reklamowego, ale aż 62 proc. promuje się regularnie. Raport NFG pokazuje, że polscy mikrobiznesmeni wybierają kanały, które dają natychmiastowy efekt: Facebook, Instagram i TikTok. Dla nich reklama to nie wizerunek, lecz konkretna sprzedaż i codzienny survival na rynku.

Konieczność vs zbędny wydatek

O ile w dużych firmach marketing jest oczywistością, o tyle w mikrofirmach już niekoniecznie. Aż 38 procent mikroprzedsiębiorców deklaruje, że nie prowadzi żadnych działań reklamowych, a 62 procent robi to regularnie lub tylko od czasu do czasu – mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG i serwisu Fakturatka.pl.

Część przedsiębiorców uważa, że reklama nie jest koniecznością. Bazują przecież na stałych klientach, poleceniach, znajomości w okolicy. Problem w tym, że dopóki mają zlecenia, nie widzą potrzeby inwestowania w widoczność. Ale gdy stali klienci odejdą, a w okolicy pojawi się konkurencja, mogą z dnia na dzień stracić źródło dochodu.



Dlatego warto traktować marketing, reklamę i działania wizerunkowe jako maraton a nie sprint, czyli aktywność, która przynosi wyniki w długiej perspektywie czasu – komentuje ekspert NFG.

Facebook rządzi niepodzielnie

Z badań jasno wynika: mikrofirmy nie chcą reklam, które tylko robią wrażenie. Chcą takich, które przynoszą sprzedaż. I to szybko. Dlatego wygrywają kanały, w których intencja zakupowa jest silna, a efekt mierzalny. W mikrobiznesie liczy się pragmatyzm: budżet płynie tam, gdzie widać klienta, nie tylko zasięg. Dlatego na szczycie są kanały, w których odbiorca przychodzi po rozwiązanie, a wynik da się policzyć. Takie, które skracają drogę od kontaktu do transakcji – mówi ekspert NFG.

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo

Nie trzeba wysokozasięgowych reklam, żeby mieć wynik. Prosta kreacja plus właściwy moment i mierzenie efektów to zestaw, który działa przy małych budżetach. Ważne, by mikrofirmy zaczęły traktować marketing jako stały element działalności, a nie okazjonalną próbę – podkreśla Emanuel Nowak i dodaje:



– Jak na razie mikrofirmy chcą inwestować. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy 28 proc. z nich zamierza zwiększyć budżet na reklamę, 59 proc. utrzymać obecny poziom, a tylko 13 proc. planuje cięcia. Ale ten sceptycyzm nie dziwi. W mikrofirmach liczy się tu i teraz: ile wydasz, ilu przyjdzie klientów, czy wystarczy na ZUS i paliwo.



Dlatego ten marketing w wersji mikro bardziej przypomina survival niż efektowne show. To codzienna walka o widoczność i wynik, gdzie liczy się spryt i elastyczność – praktyczny zestaw narzędzi do zdobywania klientów i utrzymania się na powierzchni.

5 wniosków z badania NFG:

62 proc. mikrofirm reklamuje się – w tym 24 proc. tylko od czasu do czasu. Facebook królem, ale TikTok i Instagram zyskują zaufanie – co 2. mikrofirma prowadzi kampanie promocyjne na Facebooku, a 43 proc. uznaje to za najbardziej skuteczne. 41 proc. mikrofirm nie ma budżetu marketingowego – a jeśli jest, to zwykle nie przekracza 1000 zł. Właściciel to człowiek-orkiestra – 2/3 z nich samodzielnie zajmuje się reklamą. Skuteczność ważniejsza niż zasięgi – w świecie mikrofirm reklama ma być tania, prosta i skuteczna. Jeśli nie działa — odpada.

