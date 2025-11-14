Ciche straty, głośny problem. Kradzież w sklepie wymknęła się spod kontroli?

Kradzieże w handlu detalicznym to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzy się branża © fot. mat. prasowe

Polski handel traci miliony, a kradzieże w sklepach stały się codziennością – od słodyczy i alkoholu, po odzież i produkty akcyzowe. Najnowsze wyniki badań SGH i Checkpoint Systems pokazują, że problem nie tylko narasta, lecz także pozostaje tematem tabu w wielu firmach. Branża stoi dziś przed koniecznością zmiany podejścia i opracowania nowych, skutecznych modeli ochrony.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się aktualna skala strat i kradzieży w polskim handlu detalicznym?

Jakie kategorie produktów są najczęściej kradzione i dlaczego?

Kim są najczęściej sprawcy kradzieży w sklepach stacjonarnych?

Jakie systemy zabezpieczeń stosują sklepy i które z nich są oceniane jako najbardziej skuteczne?

Dlaczego problem strat nieznanych nadal stanowi tabu w branży handlowej?

Poza dużą wartością poznawczą wyników współpracy badawczej pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a przedsiębiorstwem Checkpoint Systems, chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy wątek pojawiający się w naszych badaniach. Otóż problematyka strat nieznanych stanowi ciągle tabu w świadomości menedżerów!



Naszą ambicją jest zatem nie tylko pilotażowa diagnoza zjawiska, ale także rozpoczęcie dyskusji nad tym wyzwaniem w handlu – mówi dr hab. Rafał Kasprzak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Skala strat

Kradzione produkty

Profil sprawców kradzieży

Zjawisko strat w handlu detalicznym to lustro, w którym odbija się narastające napięcie strukturalne w naszym społeczeństwie, gdzie wszechobecna presja konsumpcyjna zderza się z realnym brakiem środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Dominacja dorosłych sprawców w wieku 20-40 lat, kradnących głównie żywność, przekształca problem handlowy w makroekonomiczny wskaźnik ubóstwa i inflacji, zwiastując "kradzież z potrzeby" jako formę desperackiego przetrwania.



Zaskakująca impulsywność 83% udokumentowanych kradzieży ujawnia kruchość ludzkiej samokontroli; sugeruje to, że efektywna prewencja musi być natychmiastowym, fizycznym dezaktywatorem impulsu, a nie tylko odległą groźbą kary. Występuje wyraźny paradoks efektywności technologicznej: podczas gdy popularne, lecz mało skuteczne CCTV zalewają rynek, marginalizowane są bramki antykradzieżowe i systemy RFID, co wskazuje na irracjonalność decyzji inwestycyjnych podyktowaną krótkoterminowymi oszczędnościami.



Co więcej, akceptacja strat jako "wkalkulowanego kosztu" działalności oznacza, że detalista przerzuca koszty przestępczości na uczciwych konsumentów, którzy ostatecznie partycypują w tych stratach.



Co ciekawe, niechęć do zgłaszania kradzieży Policji, motywowana poczuciem biurokratycznej niemocy, jedynie systemowo bagatelizuje konsekwencje łamania prawa i podważa zaufanie do instytucji państwowych – prof. dr hab. Małgorzata Bombol, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Systemy zabezpieczeń

Wyniki badania ujawniają segmentację rynku detalicznego w zarządzaniu stratami. Małe sklepy potrzebują podstawowych zabezpieczeń przeciwko kradzieżom zewnętrznym, podczas gdy duże jednostki wymagają zaawansowanych systemów kontroli wewnętrznej.



Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga zróżnicowanego podejścia strategicznego, ponieważ uniwersalne rozwiązania generują nieoptymalne koszty przy ograniczonej efektywności. Sektor potrzebuje dedykowanych modeli zabezpieczeń dostosowanych do rzeczywistych profili zagrożeń dla każdego segmentu przedsiębiorstw – dr Marta Ziółkowska, Katedra Zrównoważonego Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kradzieże w handlu to zjawisko, którego nie da się całkowicie wyeliminować – zakupy w sklepie nigdy nie staną się przecież tak restrykcyjne, jak kontrola bezpieczeństwa na lotnisku. Naszym celem jest jednak wskazanie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć te najbardziej powtarzalne schematy zachowań.



Badanie przeprowadzone wspólnie z SGH ma być nie tylko diagnozą, ale też punktem odniesienia dla całej branży – swoistym benchmarkiem. Chcemy, aby stało się impulsem do współpracy między sieciami handlowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami branżowymi i środowiskiem akademickim, tak, aby wspólnie skuteczniej zarządzać ryzykiem i minimalizować straty wynikające z kradzieży – Robert Głażewski, Business Unit Director w Checkpoint Systems Polska.

