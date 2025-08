Pandora ofiarą cyberataku - dane osobowe klientów zagrożone

Marka Pandora, znana na całym świecie z biżuterii, padła ofiarą cyberataku, który umożliwił nieautoryzowany dostęp do podstawowych danych osobowych części jej klientów. Chociaż nie doszło do wycieku danych finansowych, takie informacje jak imiona, adresy e-mail i numery telefonów zostały narażone na wykorzystanie przez cyberprzestępców. Atak nastąpił przez zewnętrzną platformę trzeciej strony, co podkreśla rosnące ryzyko związane z integracjami firm z rozwiązaniami zewnętrznymi. Eksperci ostrzegają, że nawet dane o niskiej wrażliwości mogą posłużyć do dalszych ataków phishingowych czy kradzieży tożsamości.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak doszło do wycieku danych klientów marki Pandora podczas cyberataku na zewnętrzną platformę.

Jakiego typu dane zostały narażone i jakie zagrożenia mogą z tego wynikać dla klientów.

Dlaczego integracje z systemami firm trzecich są słabym punktem w bezpieczeństwie detalistów.

Jakie błędy komunikacyjne popełniła Pandora i jak powinna informować klientów o takich incydentach.

Słabe ogniwo: zewnętrzne integracje

Krytyka komunikacji Pandory

Co dalej?

Mark Weir, ekspert firmy Check Point, uważa, że to dopiero początek problemów dla klientów sieci.Chociaż według oświadczenia Pandora nie doszło do wycieku informacji finansowych ani szczególnie wrażliwych danych, atak objął takie dane, jak imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy e-mail. Marka zapewniła, że incydent został opanowany, a systemy bezpieczeństwa zostały wzmocnione, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.Według Weira, choć wyciek dotyczy jedynie podstawowych danych, takich jak imię, e-mail czy data urodzenia, to wystarczy, by cyberprzestępcy rozpoczęli działania phishingowe, przeprowadzali ataki typu(czyli wykorzystywanie tych samych haseł na różnych serwisach), a nawet tworzyli fałszywe tożsamości.– dodaje ekspert.Cyberatak miał miejsce przez zewnętrzną platformę – co, jak zauważa Weir, nie jest niczym wyjątkowym w branży detalicznej.Gdy dochodzi do naruszenia w takim miejscu, nie zawsze wszystkie osoby dotknięte incydentem są o tym informowane.Według danych raportu „Worldwide Wish List. The Most-wanted Luxury Brands and Items Around the World” („Światowa lista życzeń. Najbardziej pożądane marki i wyroby luksusowe na świecie”), Pandora znajdowała się na szczycie najbardziej wyszukiwanych marek biżuterii w Czechach i w Polsce w Internecie. Polacy z wynikiem ponad 166,6 milionów wyszukań, zajęli 2 miejsce na świecie, a za tą marką rozglądaliśmy się około 23,3 milionów razy (Rzeczpospolita, 14.12.2023).Mimo że Pandora spełniła formalny obowiązek poinformowania klientów, jej działania spotkały się z krytyką za brak przejrzystości.– zauważa Weir.Klienci zostali odesłani do ogólnej strony pomocy, bez konkretnej instrukcji, jak chronić swoje dane. Zdaniem eksperta, komunikacja z poszkodowanymi powinna zawierać wyraźne wskazówki i odnośniki do wsparcia np. ze strony NCSC (National Cyber Security Centre).Niska wrażliwość danych nie oznacza niskiego ryzyka. Nawet podstawowe informacje, jeśli trafią w niepowołane ręce, mogą mieć długofalowe konsekwencje dla bezpieczeństwa i zaufania klientów.Pandora stoi teraz przed wyzwaniem odbudowy zaufania klientów oraz dopracowania procedur bezpieczeństwa i komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W dobie rosnącej liczby cyberzagrożeń, nawet największe globalne marki nie mogą sobie pozwolić na niedopatrzenia.Klienci powinni zachować czujność szczególnie wobec wiadomości e-mail i SMS-ów z nieznanych źródeł – i rozważyć zmianę haseł oraz aktywację uwierzytelniania dwuskładnikowego tam, gdzie to możliwe.