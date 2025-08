Pocztex nie wysyła takich wiadomości! Fałszywy SMS znów atakuje

Uwaga na SMS-y o rzekomym niedoręczeniu przesyłki – mogą to być próby wyłudzenia danych! Poczta Polska alarmuje, że trwa kampania phishingowa podszywająca się pod Pocztex. Fałszywe wiadomości kierują do spreparowanej strony, która imituje oficjalny serwis firmy. Eksperci CERT apelują: weryfikuj źródło informacji i nie podawaj danych na nieznanych stronach.

nie klikaj w podejrzane linki;

nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości;

zawsze weryfikuj źródło wiadomości;

sprawdzaj adres strony przed podaniem jakichkolwiek danych;

szczególnie uważaj na wiadomości informujące o niedopłacie i braku możliwości dostarczenia przesyłki;

w razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z Pocztą Polską;

zgłaszaj podejrzane wiadomości do CERT Poczta Polska na adres incydent@poczta-polska.pl.

W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do spreparowanej strony phishingowej, która podszywa się pod oficjalny serwis Pocztex, usługi kurierskiej Poczty Polskiej. Celem ataku jest wyłudzenie danych osobowych użytkownika. Linki prowadzą do domen znajdujących się na liście ostrzeżeń CERT Polska.Aby nie paść ofiarą oszustwa, należy przestrzegać poniższych zasad:Przede wszystkim zwróć uwagę na dziwne numery telefonów z zagranicznymi prefiksami oraz nietypowe adresy stron internetowych, które tylko udają stronę Poczty Polskiej.Prawidłowy adres strony Spółki to: https://www.poczta-polska.pl, a adresy stron służących do śledzenia przesyłek to: https://www.poczta-polska.pl/sledzenie-przesylek/ i www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek/.Zobacz, jak wyglądają fałszywe wiadomości rozsyłane przez oszustów: