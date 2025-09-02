Ile faktycznie kosztuje edukacja dzieci i skąd Polacy biorą na to pieniądze?

Rok szkolny to czas, kiedy wiele polskich rodzin zadaje sobie pytanie, ile kosztuje edukacja dzieci. Najnowsze badanie "DA SIĘ! Polacy w akcji" pokazuje, że blisko 90% rodziców inwestuje w dodatkowe zajęcia - od korepetycji, przez sport, aż po kursy językowe. Mimo barier finansowych, rodzice poświęcają znaczną część domowego budżetu na rozwój dzieci, często rezygnując z własnych potrzeb. Koszty najczęściej mieszczą się w granicach 201-500 zł miesięcznie, a aż jedna czwarta rodzin wspiera te wydatki kredytami i pożyczkami.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są średnie miesięczne wydatki Polaków na dodatkową edukację dzieci – od korepetycji po zajęcia sportowe.

Jakie formy finansowania stosują rodziny – od oszczędności, przez kredyty i pożyczki, aż po programy pomocowe.

Jak edukacja dzieci wpływa na budżet rodzinny i jakie są finansowe poświęcenia rodziców.

Które formy zajęć dodatkowych cieszą się największą popularnością wśród polskich rodzin.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aż 80 proc. Polaków przynaje, że pieniądze ich ograniczają Ponad 80% Polaków deklaruje, że pieniądze ograniczają ich możliwości realizacji planów życiowych i marzeń. Większość z nich podejmuje jednak działania, by radzić sobie z barierami finansowymi i aktywnie zarządza domowym budżetem, mimo trudności związanych z kosztami edukacji i rozwoju osobistego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile to kosztuje?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszty edukacji pozaszkolnej dzieci Największa grupa rodziców (46,8%) wydaje miesięcznie na dodatkową edukację dzieci od 201 do 500 zł, a 23,4% od 501 do 1000 zł. Skromniejsze wydatki do 200 zł deklaruje 13,6% rodziców, natomiast powyżej 1000 zł inwestuje jedynie 4,5%. Dane pokazują, że edukacja jest znaczącą pozycją w budżecie rodzinnym. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Sport, języki i… psycholog

Skąd pieniądze?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak rodzice finansują edukację dzieci Ponad połowa rodziców (54,5%) oszczędza z wyprzedzeniem na edukację dzieci, 38% rezygnuje z innych wydatków, a 27,4% korzysta z kredytów i pożyczek. Uzupełniająco, część rodzin dorabia (21,5%) lub sięga po bezpłatne kursy online, aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój pomimo ograniczeń finansowych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Rodzice odmawiają sobie wielu rzeczy, by dokształcać dzieci

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z czego rodzice rezygnują, by mieć pieniądze na edukację Rodzice w Polsce, aby zapewnić dzieciom edukację, najczęściej rezygnują z wizyt w restauracjach (41,6%), wydarzeń kulturalnych (38,1%) oraz odkładają na bok swoje hobby (31%). Znaczna część ogranicza również urlopy (28%) oraz zakupy żywności lub odzieży (14,6%), a 14,6% tnie wydatki na opiekę medyczną. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ponad 80% Polaków przebadanych w badaniu opinii Smartney Grupa Oney przyznaje, że finanse ograniczają ich plany życiowe, marzenia i rozwój osobisty. Jednocześnie aż 83% Polaków deklaruje, że mimo ograniczeń stara się kształtować swoją rzeczywistość. 43% badanych zapewnia, że „bierze życie w swoje ręce” – aktywnie szuka rozwiązań i sposobów na skuteczne zarządzanie domowym budżetem. Kolejne 40% stara się, choć odczuwa finansowe bariery. Jednym z największych wydatków, które obciążają portfele Polaków, jest edukacja dzieci.Na dodatkową edukację dzieci – czy to korepetycje, naukę języków, warsztaty rozwijające pasje czy zajęcia sportowe – Polacy wydają najczęściej od 201 do 500 zł miesięcznie. Taką kwotę wskazało aż 46,8% badanych. Wyższe wydatki, mieszczące się w przedziale 501–1000 zł, deklaruje 23,4% rodziców, a jedynie 4,5 proc. przyznaje, że co miesiąc przeznacza na ten cel ponad 1000 zł. Skromniejsze wydatki, sięgające maksymalnie 200 zł, ponosi 13,6 proc. respondentów, natomiast 6,6 proc. w ogóle nie inwestuje w dodatkową edukację swoich dzieci.Co ciekawe, gdyby zniknęły bariery finansowe, rodzice byliby gotowi inwestować w edukację dzieci znacznie więcej niż w swój własny rozwój. Aż 65% badanych deklaruje, że mogłoby przeznaczać na ten cel od 500 zł w górę, w tym ponad jedna trzecia (34,1%) powyżej 1000 zł miesięcznie. Dla porównania, w przypadku własnej edukacji na wydatki przekraczające 1000 zł gotowych byłoby 25,7% ankietowanych.Tak duża różnica pokazuje, jak silny priorytet stanowi rozwój dzieci w polskich rodzinach. Jednocześnie fakt, że rzeczywiste wydatki są niższe niż deklarowane możliwości, tłumaczy otwartość rodziców na dodatkowe formy finansowania, w tym pożyczki – traktowane coraz częściej jako narzędzie do realizacji ważnych celów.Największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe oraz nauka języków obcych – odpowiednio 49,9% i 48,2% ankietowanych deklaruje, że przeznacza środki właśnie na te cele. Na kolejnych miejscach znalazły się zajęcia rozwijające talenty – np. artystyczne, muzyczne czy plastyczne (41,4 proc.) – oraz korepetycje (38,4 proc.).Co dziesiąty Polak (10,9%) wydaje pieniądze na wsparcie psychologa lub pedagoga. Tu zauważalne są różnice w podziale na płeć: takie wydatki częściej deklarują kobiety (13,8%) niż mężczyźni (8,2%). Różnice widać także przy podziale według wykształcenia. Biorąc pod uwagę wykształcenie, najwyższy odsetek deklarujących wydatki na psychologa czy pedagoga występuje wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (20%) oraz wyższym (13,3%). Dla porównania, wśród osób z wykształceniem zawodowym odsetek ten wynosi 9,8 proc., a w grupie ze średnim — 7,8 proc.Ponad połowa Polaków (54,5%) deklaruje, że stara się oszczędzać z wyprzedzeniem, by móc sfinansować edukację dzieci oraz własny rozwój – zarówno w obszarze nauki, jak i pasji. Aż 38% badanych przyznaje, że w tym celu rezygnuje z innych wydatków. Do takiego poświęcenia częściej skłonne są kobiety (40,1 proc.) niż mężczyźni (35,5 proc.).Co czwarty ankietowany (27,4%) finansuje edukację dzieci i rozwój zainteresowań poprzez kredyty i pożyczki. W tej grupie częściej znajdują się mężczyźni (30,4 proc.) niż kobiety (24,9 proc.). Jednocześnie niemal tyle samo osób (27,5 proc.) przyznaje otwarcie, że ograniczenia finansowe zmuszają ich do odkładania celów edukacyjnych – zarówno dzieci, jak i własnych – „na później”.Część badanych próbuje jednak radzić sobie mimo braku zasobów finansowych. Co piąty respondent (20,5%) wskazuje, że korzysta z darmowych możliwości – bezpłatnych kursów, webinarów, szkoleń online czy profili językowych w mediach społecznościowych – aby zapewnić dzieciom i sobie dostęp do edukacji. Taki sam odsetek (21,5%) dorabia do domowego budżetu, podejmując dodatkowe zmiany lub pracę. Nieliczni (8,2%) korzystają z programów pomocowych lub zapomóg, by sfinansować edukację dzieci.Aż 92 proc. rodziców w Polsce przyznaje się do rezygnowania z własnych potrzeb, aby zapewnić dzieciom możliwość edukacji. Co piąty badany (19,5%) robi to regularnie, a niemal połowa (48,4%) – od czasu do czasu. Kolejne 23,9% ogranicza swoje wydatki tylko sporadycznie, natomiast zaledwie 8,2% deklaruje, że nigdy nie stawia edukacji dzieci ponad własne potrzeby.Patrząc na różnice między kobietami i mężczyznami, widać wyraźnie, że to kobiety częściej decydują się na wyrzeczenia. 21% z nich regularnie rezygnuje z własnych potrzeb (wobec 18% mężczyzn), a ponad połowa (52 proc.) robi to od czasu do czasu (44,7% mężczyzn). Z kolei panowie częściej niż kobiety deklarują, że zdarza im się rezygnować rzadko – 28,1 proc. wobec 19,7 proc.Polacy są zaradni finansowo mimo, że pieniądze często ograniczają ich plany i marzenia. Większość z nich bierze życie w swoje ręce i stara się skutecznie zarządzać budżetem domowym. Zdarza się, że pożyczki i kredyty wspierają rodziny w finansowaniu bieżących potrzeb, także edukację dzieci.