Ile faktycznie kosztuje edukacja dzieci i skąd Polacy biorą na to pieniądze?

2025-09-02 00:34
Ponad 80% Polaków przebadanych w badaniu opinii Smartney Grupa Oney przyznaje, że finanse ograniczają ich plany życiowe, marzenia i rozwój osobisty. Jednocześnie aż 83% Polaków deklaruje, że mimo ograniczeń stara się kształtować swoją rzeczywistość. 43% badanych zapewnia, że „bierze życie w swoje ręce” – aktywnie szuka rozwiązań i sposobów na skuteczne zarządzanie domowym budżetem. Kolejne 40% stara się, choć odczuwa finansowe bariery. Jednym z największych wydatków, które obciążają portfele Polaków, jest edukacja dzieci.
Aż 80 proc. Polaków przynaje, że pieniądze ich ograniczają
Ile to kosztuje?
Na dodatkową edukację dzieci – czy to korepetycje, naukę języków, warsztaty rozwijające pasje czy zajęcia sportowe – Polacy wydają najczęściej od 201 do 500 zł miesięcznie. Taką kwotę wskazało aż 46,8% badanych. Wyższe wydatki, mieszczące się w przedziale 501–1000 zł, deklaruje 23,4% rodziców, a jedynie 4,5 proc. przyznaje, że co miesiąc przeznacza na ten cel ponad 1000 zł. Skromniejsze wydatki, sięgające maksymalnie 200 zł, ponosi 13,6 proc. respondentów, natomiast 6,6 proc. w ogóle nie inwestuje w dodatkową edukację swoich dzieci.
Koszty edukacji pozaszkolnej dzieci
Co ciekawe, gdyby zniknęły bariery finansowe, rodzice byliby gotowi inwestować w edukację dzieci znacznie więcej niż w swój własny rozwój. Aż 65% badanych deklaruje, że mogłoby przeznaczać na ten cel od 500 zł w górę, w tym ponad jedna trzecia (34,1%) powyżej 1000 zł miesięcznie. Dla porównania, w przypadku własnej edukacji na wydatki przekraczające 1000 zł gotowych byłoby 25,7% ankietowanych.
Tak duża różnica pokazuje, jak silny priorytet stanowi rozwój dzieci w polskich rodzinach. Jednocześnie fakt, że rzeczywiste wydatki są niższe niż deklarowane możliwości, tłumaczy otwartość rodziców na dodatkowe formy finansowania, w tym pożyczki – traktowane coraz częściej jako narzędzie do realizacji ważnych celów.
Sport, języki i… psycholog
Największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe oraz nauka języków obcych – odpowiednio 49,9% i 48,2% ankietowanych deklaruje, że przeznacza środki właśnie na te cele. Na kolejnych miejscach znalazły się zajęcia rozwijające talenty – np. artystyczne, muzyczne czy plastyczne (41,4 proc.) – oraz korepetycje (38,4 proc.).
Co dziesiąty Polak (10,9%) wydaje pieniądze na wsparcie psychologa lub pedagoga. Tu zauważalne są różnice w podziale na płeć: takie wydatki częściej deklarują kobiety (13,8%) niż mężczyźni (8,2%). Różnice widać także przy podziale według wykształcenia. Biorąc pod uwagę wykształcenie, najwyższy odsetek deklarujących wydatki na psychologa czy pedagoga występuje wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (20%) oraz wyższym (13,3%). Dla porównania, wśród osób z wykształceniem zawodowym odsetek ten wynosi 9,8 proc., a w grupie ze średnim — 7,8 proc.
Skąd pieniądze?
Ponad połowa Polaków (54,5%) deklaruje, że stara się oszczędzać z wyprzedzeniem, by móc sfinansować edukację dzieci oraz własny rozwój – zarówno w obszarze nauki, jak i pasji. Aż 38% badanych przyznaje, że w tym celu rezygnuje z innych wydatków. Do takiego poświęcenia częściej skłonne są kobiety (40,1 proc.) niż mężczyźni (35,5 proc.).
Jak rodzice finansują edukację dzieci
Co czwarty ankietowany (27,4%) finansuje edukację dzieci i rozwój zainteresowań poprzez kredyty i pożyczki. W tej grupie częściej znajdują się mężczyźni (30,4 proc.) niż kobiety (24,9 proc.). Jednocześnie niemal tyle samo osób (27,5 proc.) przyznaje otwarcie, że ograniczenia finansowe zmuszają ich do odkładania celów edukacyjnych – zarówno dzieci, jak i własnych – „na później”.
Część badanych próbuje jednak radzić sobie mimo braku zasobów finansowych. Co piąty respondent (20,5%) wskazuje, że korzysta z darmowych możliwości – bezpłatnych kursów, webinarów, szkoleń online czy profili językowych w mediach społecznościowych – aby zapewnić dzieciom i sobie dostęp do edukacji. Taki sam odsetek (21,5%) dorabia do domowego budżetu, podejmując dodatkowe zmiany lub pracę. Nieliczni (8,2%) korzystają z programów pomocowych lub zapomóg, by sfinansować edukację dzieci.
Rodzice odmawiają sobie wielu rzeczy, by dokształcać dzieci
Aż 92 proc. rodziców w Polsce przyznaje się do rezygnowania z własnych potrzeb, aby zapewnić dzieciom możliwość edukacji. Co piąty badany (19,5%) robi to regularnie, a niemal połowa (48,4%) – od czasu do czasu. Kolejne 23,9% ogranicza swoje wydatki tylko sporadycznie, natomiast zaledwie 8,2% deklaruje, że nigdy nie stawia edukacji dzieci ponad własne potrzeby.
Z czego rodzice rezygnują, by mieć pieniądze na edukację
Patrząc na różnice między kobietami i mężczyznami, widać wyraźnie, że to kobiety częściej decydują się na wyrzeczenia. 21% z nich regularnie rezygnuje z własnych potrzeb (wobec 18% mężczyzn), a ponad połowa (52 proc.) robi to od czasu do czasu (44,7% mężczyzn). Z kolei panowie częściej niż kobiety deklarują, że zdarza im się rezygnować rzadko – 28,1 proc. wobec 19,7 proc.
Polacy są zaradni finansowo mimo, że pieniądze często ograniczają ich plany i marzenia. Większość z nich bierze życie w swoje ręce i stara się skutecznie zarządzać budżetem domowym. Zdarza się, że pożyczki i kredyty wspierają rodziny w finansowaniu bieżących potrzeb, także edukację dzieci.
Badanie opinii przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Smartney Grupa Oney w sierpniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie respondentów, N=1200.
oprac. : eGospodarka.pl
