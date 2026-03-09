eGospodarka.pl
Nowe zachowania konsumentów 2026: oszczędzanie, ale bez rezygnacji z przyjemności

2026-03-09 08:46

Nowe zachowania konsumentów 2026: oszczędzanie, ale bez rezygnacji z przyjemności

Rodzinne zakupy © pexels

Konsumenci zaciskają pasa, ale nie chcą rezygnować z małych przyjemności. Zamiast impulsywnych wydatków pojawiają się drobne, świadome zakupy, które poprawiają nastrój i jednocześnie pozwalają zachować kontrolę nad budżetem. Najnowszy raport Capgemini Research Institute pokazuje, że w czasach niepewności ekonomicznej rośnie znaczenie uczciwej polityki cenowej, transparentności i zaufania do marek. Coraz większą rolę w decyzjach zakupowych zaczyna też odgrywać generatywna sztuczna inteligencja.

Przeczytaj także: Biedronka i Action z największym awansem. Są wyniki najnowszego rankingu sieci detalicznych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego konsumenci ograniczają wydatki, ale wciąż pozwalają sobie na drobne przyjemności
  • Jaki wpływ na zaufanie do marki wywiera obecnie uczciwość cenowa i przejrzysta komunikacja?
  • Jaką rolę w decyzjach zakupowych zaczynają odgrywać narzędzia oparte na generatywnej AI?
  • Dlaczego doświadczenie zakupowe i transparentność danych stają się kluczowe dla lojalności klientów?

Oszczędzanie bez wyrzeczeń: nowa logika codziennych zakupów


W obliczu niepewności ekonomicznej konsumenci coraz częściej przechodzą na tryb świadomego zarządzania budżetem. Około połowa badanych ogranicza wielkość zakupów lub wybiera tańsze alternatywy, starając się lepiej kontrolować codzienne wydatki. Jednocześnie nie oznacza to całkowitej rezygnacji z przyjemności – zmienia się raczej ich skala i rola. Zamiast dużych, impulsywnych zakupów pojawiają się drobne wybory, które dają poczucie kontroli i emocjonalnego komfortu.

Fairness jako fundament wartości – konsumenci stawiają granice


Wraz z rosnącą ostrożnością finansową rosną także oczekiwania wobec marek. Raport Capgemini Research Institute pokazuje, że uczciwość cenowa i jasna komunikacja stały się kluczowymi elementami postrzeganej wartości. Aż 74% konsumentów deklaruje, że zmieni markę, jeśli znajdzie niższą regularną cenę, a 71% jest gotowych odejść, gdy wielkość opakowania lub jakość produktu zostaną obniżone bez wyraźnej informacji. Praktyki takie jak shrinkflacja są przez większość badanych postrzegane jako nieuczciwe, co wyraźnie osłabia zaufanie do marek.

Małe przyjemności, realny wpływ na decyzje zakupowe


Choć racjonalizacja wydatków jest dziś powszechna, emocje wciąż odgrywają istotną rolę w procesie zakupowym. Dla 7 na 10 ankietowanych osób drobne przyjemności stały się sposobem na radzenie sobie z finansowym stresem oraz formą nagrody za oszczędzanie w innych obszarach. Te zakupy nie są impulsem, lecz świadomym wyborem – mają poprawić samopoczucie, ale nie zaburzać kontroli nad budżetem. W efekcie wartość przestaje być wyłącznie ekonomiczna, a coraz częściej łączy racjonalność z emocjonalnym komfortem.

Dziś konsumenci i konsumentki nie rezygnują z przyjemności, ale redefiniują ich rolę. Mają one być małe, uzasadnione i dawać realne poczucie wartości – zarówno finansowej, jak i emocjonalnej. To wyraźny sygnał dla marek, że liczy się nie tylko oferta, ale także sposób, w jaki towarzyszą klientowi w procesie wyboru.

AI w roli doradcy, nie decydenta


W nowej rzeczywistości zakupowej coraz większą rolę odgrywa technologia. Jedna czwarta konsumentów korzystała już z narzędzi zakupowych opartych na generatywnej AI, a kolejne 31% planuje sięgnąć po nie w przyszłości. AI pomaga porównywać oferty, porządkować wybory i ograniczać czas poświęcany na zakupy.

Jednocześnie raport pokazuje wyraźnie, że zaufanie do algorytmów ma swoje granice – 76% ankietowanych chce mieć możliwość wyznaczania jasnych zasad działania takich narzędzi, a dwie trzecie deklaruje większe zaufanie do AI, jeśli potrafi ona wyjaśnić swoje rekomendacje.

Transparentność danych i cen pod lupą konsumentów


Rosnąca obecność technologii w procesie zakupowym wzmacnia wrażliwość konsumentów na kwestie związane z danymi osobowymi. Aż 71% badanych obawia się braku jasności co do sposobu wykorzystywania informacji przez rozwiązania oparte na generatywnej AI. Jednocześnie dwie trzecie badanych oczekuje, że marki będą wyraźnie informować o treściach generowanych przez AI, w tym reklamach.

Przejrzystość – zarówno w obszarze cen, jak i danych – staje się dziś jednym z kluczowych warunków budowania zaufania.

Właściciele marek – zarówno tych, które już cieszą się świetną reputacją, jak i tych, które dopiero wchodzą na rynek i zabiegają o lojalność klientów, muszą pamiętać o tym, że zaufanie nie jest dziś dane raz na zawsze. Buduje się je poprzez jasne reguły, przewidywalność i poczucie kontroli po stronie konsumenta. Marki, które potrafią połączyć technologię z transparentnością, mają realną szansę na długofalową lojalność klientów.

Doświadczenie ważniejsze niż oferta – jak buduje się lojalność dziś


Wnioski z raportu są jednoznaczne: w świecie ostrożnych wydatków i rosnącej roli technologii o przewadze konkurencyjnej decyduje doświadczenie. Spójność komunikacji, uczciwe podejście do ceny, umiejętne wykorzystanie AI oraz zrozumienie emocjonalnych potrzeb konsumentów składają się na nową definicję wartości. Marki, które potrafią połączyć te elementy w logiczną całość, nie tylko odpowiadają na bieżące oczekiwania rynku, ale także budują relacje odporne na kolejne fale niepewności.

Przeczytaj także: Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zachowania konsumentów, decyzje zakupowe, polityka cenowa, lojalność konsumentów, zaufanie do marki, jak podwyższyć sprzedaż, zarządzanie budżetem domowym

