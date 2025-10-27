OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

Atlas – nowa przeglądarka AI od OpenAI – ma zastąpić system operacyjny i uczynić komputer w pełni sterowanym głosem i tekstem. Brzmi jak przyszłość? Eksperci Check Point ostrzegają, że to również ogromne zagrożenie. Przeglądarka z pełnym dostępem do danych użytkownika może zostać wykorzystana przez cyberprzestępców. A tzw. „niewidzialne polecenia” mogą sprawić, że AI zacznie wykonywać złośliwe działania bez naszej wiedzy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest Atlas – nowa przeglądarka AI zaprezentowana przez OpenAI?

Dlaczego eksperci Check Point ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z Atlasem?

Na czym polega zjawisko „niewidzialnych poleceń” (indirect prompt injection)?

Jak można zabezpieczyć systemy AI, zanim staną się powszechnym elementem codziennej pracy?

Dla wielu osób ChatGPT i inne duże modele językowe już teraz stały się domyślną alternatywą dla tradycyjnych wyszukiwarek internetowych. Nowy projekt OpenAI – Atlas – oficjalnie potwierdza tę zmianę, ale jednocześnie rodzi poważne obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Im częściej korzystamy z takiego narzędzia, tym więcej wrażliwych danych ono gromadzi – od danych osobowych, przez informacje zdrowotne, po finansowe.



W niepowołanych rękach może to zostać wykorzystane do oszustw, wycieków danych, czy niechcianego profilowania przez reklamodawców lub ubezpieczycieli – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software w Polsce.