Zakupy online dobrodziejstwem sieci? Mamy wyniki badania "Internet marzeń"

2025-11-07 00:10

Zakupy online dobrodziejstwem sieci? Mamy wyniki badania "Internet marzeń"

Zakupy online to najlepsze, co dał nam internet © pexels

Zakupy online to największe dobrodziejstwo internetu - uważa większość Polaków. Nowe badanie "Internet marzeń" pokazuje, że e-commerce jest dziś synonimem wygody i zaufania, a zakupy w sieci są dla ponad połowy z nas głównym powodem korzystania z internetu. Jednak pod powierzchnią pozytywnych ocen rosną wyzwania - coraz częściej użytkownicy spotykają się z fałszywymi opiniami i automatycznymi botami manipulującymi recenzjami.

Zakupy online: mężczyźni na aukcjach, kobiety w e-sklepach


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego Polacy uważają zakupy online za najważniejszy powód korzystania z internetu?
  • Jakie inne funkcje sieci są dla użytkowników najważniejsze?
  • Co zagraża wiarygodności opinii w e-commerce i jak można temu przeciwdziałać?
  • Jak Polacy oceniają jakość informacji i bezpieczeństwo w internecie?


Z przeprowadzonego przez World w październiku 2025 badania “Internet marzeń” wynika, że dla ponad połowy (53 proc.) Polaków możliwość robienia zakupów online jest najważniejszym powodem korzystania z internetu.

Kolejne miejsca zajmują dostęp do aktualnych wiadomości (47 proc.) oraz przydatne narzędzia do organizacji codziennego życia (43 proc.).

Co może zaskakiwać - to przede wszystkim codzienne i praktyczne oraz relacyjne zastosowania sieci - nie praca zdalna czy edukacja - skłaniają nas do korzystania z internetu.

Internet praktyczny i mało społecznościowy


Chęć wyrażania siebie przez internet deklaruje zaledwie 10 proc. respondentów - nieco częściej kobiety (10,4 proc vs 8,6 proc mężczyzn), a wchodzić w interakcje z innymi przez internet - tylko 13 proc.
Co sprawia, że chcesz korzystać z internetu?
fot. mat. prasowe

Co sprawia, że chcesz korzystać z internetu?

Chęć wyrażania siebie przez internet deklaruje zaledwie 10 proc. respondentów

Zakupy online są bezkonkurencyjnym powodem korzystania z internetu. To one są wskazywane najczęściej. Jednocześnie w tym, jak obecnie funkcjonują e-zakupy, nie widzimy wielu wad. Tylko 11 % internautów dostrzega tu pole do poprawy. Tak pozytywna ocena zakupów online jest w dużym kontraście z powodem zajmującym drugie miejsce - czyli z dostępem do aktualnych wiadomości - komentuje Karol Chilimoniuk z World.

Jakość i wiarygodność informacji w internecie wymagają pilnej poprawy według aż 38 proc. dorosłych Polaków. Wyniki badania World może streścić w dwóch zdaniach: do sieci zaglądamy, by zrobić zakupy i nasze doświadczenie jest tu z gruntu pozytywne. Zaglądamy też, by poczytać newsy, ale te oceniamy jako niskiej jakości i niewiarygodne - sumuje Karol Chilimoniuk.
Najważniejsze powody korzystania z internetu
fot. mat. prasowe

Najważniejsze powody korzystania z internetu

Zakupy online są bezkonkurencyjnym powodem korzystania z internetu

Czarne chmury nad e-commerce. Jak nie stracić zaufania konsumentów?


Zakupy online działają dobrze lub bardzo dobrze według 66 proc. respondentów. Pozytywną opinię częściej wyrażają kobiety, niż mężczyźni (69 vs. 61 proc.), a także osoby starsze (70 proc. osób 60+ vs. 58 proc. osób w wieku 18-29).

Co można by poprawić? Między innymi zapobiegać fałszywym informacjom (18 proc.). W przypadku e-commerce należą do nich głównie nieprawdziwe opinie – zarówno te pozytywne, fałszowane przez nieuczciwych sprzedawców, jak i negatywne, publikowane przez konkurencje.
W których obszarach internet wymaga poprawy lub usprawnienia?
fot. mat. prasowe

W których obszarach internet wymaga poprawy lub usprawnienia?

Zakupy online działają dobrze lub bardzo dobrze według 66 proc. respondentów

Polacy pozytywnie oceniają działanie branży e-commerce. Na całym świecie, również u nas, widoczny jest jednak wzrost zagrożeń ze strony botów manipulujących opiniami. Obecnie 98 proc. konsumentów czyta opinie przed zakupem, a 88 proc. ufa im tak samo jak osobistym rekomendacjom.

W polskim internecie już około 40 proc. internautów zetknęło się z fałszywymi recenzjami dotyczącymi produktów i usług, co może w przyszłości wpływać na zaufanie do całej branży. Coraz częściej dostrzegamy także aktywność zautomatyzowanych systemów wykupujących np. bilety na koncerty czy limitowane serie odzieży.

Rozwiązaniem obu tych problemów może być wdrażanie przez platformy i sklepy internetowe technologii proof-of-human, która pozwala na dokonanie zakupu czy napisanie opinii tylko prawdziwym ludziom – tłumaczy Karol Chilimoniuk.

Badanie “Internet marzeń” zostało zrealizowane w dniach 08.10-14.10.2025r. przez SW RESEARCH na zlecenie sieci World metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1020 ankiety na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zakupy online, zakupy w internecie, dostęp do internetu, zachowania konsumentów, bezpieczeństwo w internecie

