Wakacje w Grecji? Nie chwal się tym na Facebooku i Instagramie

Media społecznościowe to kopalnia wiedzy o ich użytkownikach. Na Facebooku czy Instagramie chętnie publikujemy różnego rodzaju informacje na temat naszego życia. Pamiętajmy jednak, że to informacje nie tylko dla naszych znajomych, ale także dla przestępców, którzy na pewno wykorzystają je przeciwko nam - ostrzegają specjaliści ESET.

Facebook i Instagram – podstawowe źródła informacji o użytkownikach

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Chętnie publikujemy zdjęcia z wakacji na Instagramie Relacja na żywo z Chorwacji czy oznaczenie aktualnego miejsca pobytu na przykład w Grecji czy Turcji, to dowód, że nie ma nas w domu i zapewne nie będzie przynajmniej przez najbliższe kilkanaście godzin.

Bardzo popularne wśród użytkowników Facebooka i Instagrama jest publikowanie postów z wakacji, na które nierzadko wybieramy się nawet tysiące kilometrów od miejsca zamieszkania. Relacja na żywo z Chorwacji czy oznaczenie aktualnego miejsca pobytu na przykład w Grecji czy Turcji, to dowód, że nie ma nas w domu i zapewne nie będzie przynajmniej przez najbliższe kilkanaście godzin. Musimy pamiętać, że istnieje ryzyko włamania czy kradzieży wiążące się potencjalnie z aktywnością w portalu społecznościowym – mówi Kamil Sadkowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET. – Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo informacji można pozyskać z profilu społecznościowego. W ostatnich miesiącach przestępcy byli w stanie poznać nawyki celebrytów, monitorując ich aktywność na Instagramie, aby następnie okradać ich domy – dodaje.

Warto pozostać anonimowym

Informacje udostępniane przez nas na Facebooku mogą posłużyć do włamania się na naszą skrzynkę mailową, jak i inne konta, w tym konta bankowe. Aby spać spokojnie podczas urlopu i uchronić się przed potencjalnym zagrożeniem ze strony przestępców, należy dokładnie przeanalizować, jakie informacje udostępniamy i kto będzie miał do nich dostęp. Nasze nawyki w tej kwestii mogą znacząco utrudnić przestępczy proceder – podsumowuje Kamil Sadkowski.

