Laptopy Acer Aspire Vero oraz Acer TravelMate Vero

Acer zaprezentował nowości z serii Vero, wśród których znalazły się m.in. Acer Aspire Vero do użytku domowego oraz Acer TravelMate Vero do zastosowań biznesowych. Seria Vero jest projektowana i produkowana zgodnie z konkretnymi standardami ekologicznymi, które polegają m.in. na stosowaniu plastiku pochodzącego z recyklingu czy wysyłce gotowych produktów w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia.

Przeczytaj także: Nowe modele Acer ConceptD 3 i ConceptD 7 SpatialLabs Edition

Acer TravelMate Vero

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer TravelMate Vero Acer TravelMate Vero wyposażony jest w procesor Intel® Core™ i7 do 11. generacji, 16 GB pamięci DDR4 i 1 TB pamięci SSD. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Acer Aspire Vero

TravelMate Vero wyposażony jest w procesor Intel® Core™ i7 do 11. generacji, 16 GB pamięci DDR4 i 1 TB pamięci SSD. Zastosowano tu również szereg zabezpieczeń - moduł TPM daje użytkownikowi możliwość zarządzania strukturą i bezpieczeństwem na poziomie całej organizacji, natomiast gniazdo Kensington Lock gwarantuje fizyczną ochronę szczególnie wrażliwym danym. Opisywana tu wersja laptopa TravelMate Vero daje organizacjom możliwość zmiany logo wyświetlanego przy uruchomieniu systemu, co stanowi dość istotny aspekt działań brandingowych. Laptop jest zbudowany w 30% z plastiku pochodzącego z recyklingu (zastosowanego do produkcji obudowy).Aspire Vero ma obudowę składającą się w 30% z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR). Klawisze również składają się w 50% z plastiku PCR. Opakowanie Aspire Vero nadaje się w 100% do recyklingu.Zastosowany w serii Vero wyświetlacz 15,6” FHD nadaje się w 99% do ponownego przetworzenia. W laptopie znajdziemy procesor Intel® Core™ 11. generacji oraz kartę graficzną Intel® Iris® X. Nowe oprogramowanie Acer o nazwie VeroSense™ pozwala użytkownikowi wybrać tryb pracy urządzenia, w celu odpowiedniego zrównoważenia wydajności i zużycia baterii. Komputer został wyposażony również w kartę sieciową Wi-Fi 6, port USB typu C i dwa porty USB typu, co czyni go rozwiązaniem kompletnym i wygodnym w użyciu. Z kolei technologie Acer TrueHarmony™ i Acer PurifiedVoice™ gwarantują krystaliczną czystość dźwięku podczas każdej rozmowy dzięki zastosowaniu redukcji szumów przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. Aspire Vero z procesorem Core i5-11 będzie można kupić w sklepie x-kom już w listopadzie za 3199 zł. Natomiast Vero z procesorem i7-11 do sprzedaży trafi w połowie grudnia i będzie go można kupić za 3649 zł.TravelMate Vero będzie kosztować 3499 zł i pojawi się w pierwszym kwartale 2022 roku.