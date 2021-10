Monitor BenQ EW3880R

BenQ EW3880R to 38-calowy zakrzywiony ultra panoramiczny monitor z matową matrycą IPS WQHD o czasie reakcji 4 ms GtG, jasności 300 nitów i kontraście 1000:1, 10-bitową obsługą kolorów i 95% pokryciem szerokiej palety DCI-P3, a także z USB-C i 2.1 kanałowym dźwiękiem treVolo.

BenQ EW3880R ma 37,5 calową, matową, zakrzywioną - promień krzywizny 2,3 m - matrycę IPS o rozdzielczości 3840x1600 (21:9), jasności 300 nitów, kontraście 1000:1 (DCR 20 000 000: 1) i czasie reakcji 4 ms GtG oraz kątach widzenia 178°/178°. Matryca IPS o jasności 300 nitów (cd/m2) i 10-bitowa obsługa koloru zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu i 95% pokrycia szerokiej palety kolorów DCI-P3. Rozwiązania BenQ HDRi zapewniają zgodność ze standardem HDR10 oraz znacznie lepsze wyświetlanie materiałów korzystających z szerokiego zakresu jasności obrazu – lepsze odwzorowanie szczegółów w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu.Monitor został wyposażony w specjalnie zaprojektowany system audio składający się z procesora DSP i dwóch 3W głośników i 5W subwoofera treVolo o konstrukcji i charakterystyce dostosowanej do instalacji w bardzo smukłych ekranach LCD. Dodatkowo zdefiniowano fabrycznie tryby dźwiękowe: Cinema, Pop/Live, Dialog/Vocal, Rock/Party i Game dostosowane do różnych rodzajów muzyki czy oprawy dźwiękowej gier i umożliwienie szybkiej zmiany brzmienia.Podłączenie monitora do np. laptopa poprzez gniazdo USB-C umożliwia przesyłanie jednym kablem sygnału audio, wideo, transmisję danych i zasilanie/ładowanie (do 60W).BenQ Eye-Care to pakiet funkcji zmniejszającej zmęczenia wzroku przy długotrwałym korzystaniu z monitora. W jego skład wchodzi m.in. niemigoczące podświetlanie ekranu – Flicker Free, zmniejszona emisja niebieskiej składowej widma – Low Blue Light, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanych obrazów do oświetlenia otoczenia - Brightness Intelligence Plus, czy wreszcie unikalna funkcja Color Weakness umożliwiająca komfortową pracę i rozrywkę osobom z wadą wzroku zwaną daltonizmem. Daltonizm zwany także ślepotą barw jest wadą wzroku polegającą na niezdolności spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które są wyraźnie dostrzegane przez inne osoby. Wada ta powoduje wiele niedogodności w codziennym życiu. Wystarczy wspomnieć tylko złą interpretację sygnalizacji ulicznej, trudności rozróżniania oznaczeń na mapach i wykresach a także koszulek piłkarzy na boisku sportowym. Również w pracy przy monitorze niedogodności te występują w różnym stopniu i dotyczą znacznie większej liczby użytkowników niż nam się wydaje.BenQ EW3880R dostępny będzie w listopadzie w sugerowanej cenie detalicznej 4999zł. Gwarancja 24 miesiące, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.