Cross-border: polski marketing nie na obcy rynek e-commerce?

Polski e-commerce rozwija się w dynamicznym tempie, czego dobitnym dowodem jest chociażby coraz większa liczba e-sprzedawców podbijających zagraniczne rynki. W sprzedaży cross-border nie można zapominać o marketingu. Warto mieć przy tym na uwadze, że działania marketingowe, które sprawdzają się na polskim rynku, mogą niekoniecznie trafiać w gusta zagranicznych kupujących.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy tłumaczenie polskich reklam na niemiecki może być sposobem na sukces rodzimej marki za Odrą?

Jakie platformy cieszą się największą popularnością w Niemczech?

O czym powinni pamiętać polscy sprzedawcy wchodzący na czeski rynek?

Jakie znaczenie w cross-border mają działania SEO?

Specyfika marketingowa różni się na różnych rynkach

Kliknij, aby powiekszyć fot. creativeart na Freepik

Omnichannel jako klucz do sukcesu

Automatyzacja i sztuczna inteligencja w marketingu

Dzięki zaawansowanym algorytmom AI, kampanie reklamowe mogą być optymalizowane w czasie rzeczywistym, a narzędzia takie jak IdoSell oferują automatyczne rekomendacje produktów, co przyspiesza rozwój sprzedaży cross-border. Przykładem może być narzędzie Searching Pro, które umożliwia inteligentne wyszukiwanie produktów, dostosowując wyniki do preferencji użytkowników. Dzięki temu kampanie stają się bardziej trafne, a konwersja rośnie – komentuje Michał Dmitrowicz, Szef Marketingu IdoSell.

Znaczenie SEO w cross-border

Podsumowanie

Dane IdoSell pokazują, że w 2023 r. nastąpił wzrost liczby sprzedawców, którzy zdecydowali się na wyjście z ofertą na kolejne rynki Europy i świata o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Cross-border to zatem duża szansa na zrozumienie i wykorzystanie różnorodności globalnych rynków.Według danych raportu CBRE z grudnia 2023 r. polski rynek odpowiada za ponad 46% zakupów online w regionie CEE (Europa Środkowo-Wschodnia) oraz SEE (Europa Południowo-Wschodnia).Niemcy to jeden z kluczowych rynków dla polskich sprzedawców. Według danych z raportu "Cross-border z Polski", Niemcy stanowią aż 72% wszystkich zamówień zrealizowanych przez polskie sklepy w ramach sprzedaży międzynarodowej. Sukces na tym rynku nie polega jedynie na tłumaczeniu polskich reklam na niemiecki.Klienci z Niemiec mają bardzo wysokie oczekiwania co do jakości usług w zakresie obsługi klienta czy dostarczania produktów. Dlatego istotne jest stosowanie precyzyjnych narzędzi marketingowych Niemcy to kraj, w którym dominują takie platformy, jakoraz kampanie na platformach społecznościowych, takich jak. Co ciekawe, rośnie popularność, który na początku 2024 roku docierał do 34% dorosłych Niemców., używany przez 25,8% niemieckiej populacji, również zaczyna być ważnym kanałem komunikacji.Wchodząc na czeski rynek, polscy sprzedawcy muszą pamiętać, że preferencje konsumentów w tym kraju różnią się od zachodnich. W Czechach popularność zyskują lokalne platformy reklamowe, takie jakoraz porównywarki cenowe typu. Dla niektórych branż kluczowe są także specjalistyczne platformy, jak(moda) i(meble). Klienci czescy są bardziej wrażliwi na cenę i promocje, dlatego dobrze przemyślane kampanie rabatowe mogą znacząco zwiększyć sprzedaż.Jednym z najczęściej wybieranych kanałów promocji w Czechach jest, ale toi lokalne narzędzia marketingowe, jak, odgrywają kluczową rolę w docieraniu do konsumentów. Aby skutecznie dotrzeć do czeskich klientów, warto także inwestować w SEO oraz dbać o widoczność na lokalnych platformach zakupowych.Kluczem do efektywnej sprzedaży na rynkach zagranicznych jest dopasowanie strategii marketingowej do specyfiki lokalnych kanałów komunikacji. Jak pokazuje raport, poszczególne kraje wyraźnie różnią się w zakresie preferencji dotyczących platform reklamowych, jak i skutecznych metod komunikacji. Działania cross-channel, czyli łączenie różnych form komunikacji, takich jak reklamy w wyszukiwarkach, platformach społecznościowych oraz e-commerce, pozwala na zwiększenie zasięgu i skuteczności kampanii.Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja procesów marketingowych i sztuczna inteligencja (AI), odgrywają coraz większą rolę w zwiększaniu efektywności działań marketingowych.Pozycjonowanie stron (SEO) to kolejny ważny element strategii marketingowej w handlu międzynarodowym. Dobrze zoptymalizowane opisy produktów nie tylko zwiększają widoczność sklepu w wynikach wyszukiwania, ale także pomagają budować zaufanie do marki wśród lokalnych konsumentów. Kluczowe jest dopasowanie treści do lokalnych preferencji językowych i kulturowych. Jak pokazują dane, rynki czeski, słowacki i rumuński coraz częściej wybierają lokalne platformy zakupowe, a dobrze przemyślane SEO może znacznie zwiększyć atrakcyjność oferty.Każdy rynek ma swoje unikalne cechy, które muszą być uwzględnione w strategii marketingowej. Niemcy i Czechy różnią się pod względem preferencji zakupowych, ulubionych kanałów komunikacji i oczekiwań konsumentów. Jednak nie tylko te kraje mają swoją specyfikę, różną od polskiej. Za każdym razem należy ją uważnie dopasować do odbiorców i ich preferencji. Aby osiągnąć sukces w sprzedaży międzynarodowej, kluczowe jest dostosowanie kampanii do lokalnych realiów. Dobrze dobrane kanały marketingowe, pozycjonowanie oraz narzędzia automatyzacji mogą znacząco przyspieszyć rozwój cross-border. Najłatwiej zrobić to za pomocą zintegrowanego narzędzia, które ma wiedzę o specyfice każdego z rynków, na który planujemy wejść.