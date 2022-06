BrandZ B2B: oto najcenniejsze marki z sektora rozwiązań dla biznesu

Z najnowszego, tegorocznego rankingu BrandZ autorstwa Kantar wynika, że najcenniejszymi markami świata są Apple, Google i Amazon. To jednak tylko zwycięzcy rankingu głównego. W kategorii „Rozwiązania dla biznesu i technologia” (Business Solutions & Technology) pierwsza trójka wygląda zupełnie inaczej. Oto najcenniejsze marki technologiczne.

Najważniejsze trendy wynikające z tegorocznego badania Kantar BrandZ dla sektora Business Solutions & Technology:

9 spośród 20 najcenniejszych marek świata w sektorze Business Solutions & Technology poprawiło w ostatnim roku swój wynik w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Są to: Adobe, Amazon Web Services, AMD, Autodesk, Google Cloud, Infosys, Intel, Intuit oraz Qualcomm. Większość marek poprawiła swoją reputację w zakresie działań na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Argumenty biznesowe zdecydowanie przemawiają za tym, aby zwracać większą uwagę na strategie w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu w tej kategorii. W ramach rocznej sprawozdawczości przedsiębiorstwa ze wszystkich branż zaczynają publikować coraz więcej raportów o wpływie na środowisko i społeczeństwo, w związku z czym siła (lub słabość) marek z sektora rozwiązań dla biznesu w aspektach takich jak neutralność pod względem emisji CO2 może teraz bezpośrednio wpływać na to, w jakim stopniu klienci używający tych marek będą spełniać określone kryteria odpowiedzialności, a informacje na ten temat stają się dostępne publicznie. Oznacza to, że klienci na rynku B2B mają teraz jeszcze silniejszą motywację, aby współpracować z tymi dostawcami usług, którzy przywiązują dużą wagę do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu. Krótko mówiąc, kiedy lepiej funkcjonują marki z sektora Business Solutions, lepiej sobie radzą również marki ich partnerów biznesowych.

W ciągu ostatniego roku dziewięć spośród 20 najcenniejszych marek świata w segmencie „Rozwiązania dla biznesu i technologia” (Business Solutions & Technology) poprawiło swoje wyniki pod względem odpowiedzialności społecznej biznesu – tak wynika z opublikowanego 21 czerwca br. raportu firmy Kantar z badania najcenniejszych marek świata za rok 2020 – Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022. Lepsza reputacja firm w zakresie wskaźników ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo, ład korporacyjny) wywarła duży wpływ na ogólną wartość ich marek.Wartość najważniejszych 20 marek technologicznych z segmentu B2B przekroczyła w 2002 r. łącznie 2 biliony USD, a tytuł najcenniejszej firmy w tym sektorze utrzymał Microsoft. Do zwiększenia wartości tej marki na rynku przyczyniły się również rosnący popyt na technologie cyfrowe , cyfryzację danych i rozwiązania niezbędne do zdalnej pracy z domu, a rynek ten odnotował w ciągu ostatnich trzech lat jeden z najwyższych wskaźników wzrostu wśród wszystkich kategorii – aż 113% ogółem. Firmy z sektora Business Solutions & Technology stanowią niemal jedną czwartą na liście pierwszej setki najcenniejszych marek świata (Top 100) – jest ich 23 w tym zestawieniu.Imponujący wzrost Microsoftu aż o 49% w stosunku rok do roku częściowo wynika z inwestycji tej firmy w działania proekologiczne. Przykładem jest dążenie do określenia klarownych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 roku oraz uruchomienie usługi Microsoft Cloud for Sustainability, która ma zapewniać klientom kompleksowe, zintegrowane i zautomatyzowane zarządzanie zrównoważonym rozwojem . W porównaniu z innymi sektorami, marki z sektora Business Solutions & Technology są liderami nowego indeksu Kantar Sustainability BrandZ Index, z którego wynika, że reputacja firm w zakresie zrównoważonego rozwoju odpowiada już za około 5% wartości marek w całej kategorii.Martin Guerrieria, który kieruje badaniem Kantar BrandZ, komentuje wyniki rankingu następująco: