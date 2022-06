Najcenniejsze marki świata 2022. Apple na szczycie

Z opublikowanego właśnie rankingu najcenniejszych marek świata BrandZ za rok 2022 opracowywanego przez firmę Kantar wynika, że liderem została marka Apple. Na podium znalazły się także Google i Amazon. Apple ma szansę stać się pierwszą marką, która osiągnie próg biliona dolarów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka jest najcenniejsza marka świata?

Wartość jakich marek wzrosła najbardziej?

Co jest kluczem do maksymalizacji zysków w biznesie?



Apple znajduje się na samym szczycie opracowywanego przez firmę Kantar rankingu najcenniejszych marek świata BrandZ za rok 2022 i jest na najlepszej drodze, żeby stać się pierwszą marką, która osiągnie próg biliona dolarów.

A oto najważniejsze trendy z tegorocznego globalnego badania Kantar BrandZ:

MICROSOFT, ZARA oraz IBM to liderzy nowego rankingu zrównoważonego rozwoju w ramach BrandZ (Kantar Sustainability BrandZ Index). Wskazuje on, że działalność proekologiczna już teraz odpowiada za 3% wartości marek, a w przyszłości znaczenie tego aspektu będzie rosło.

TESLA odniosła jeden z największych sukcesów w tym roku – przeskok na miejsce 29. z pozycji 47., co odzwierciedla ogólnoświatowy trend sprzedaży pojazdów elektrycznych, który odnotował ponad dwukrotny wzrost w 2021 r.

LOUIS VUITTON (nr 10, wartość 124,3 mld USD) to pierwsza luksusowa marka, która dotarła do światowej dziesiątki (Global Top 10), co jest odzwierciedleniem rozwoju rynku dóbr luksusowych na całym świecie, a zwłaszcza w Chinach. W tym roku wartość Louis Vuitton wzrosła o 64% i jest to pierwsza europejska marka od 2010 r., która znalazła się znowu w globalnej pierwszej dziesiątce.

NOWOŚCI w tegorocznym rankingu wywodzą się z różnych kategorii. Jedna z największych na świecie firm energetycznych i chemicznych Aramco zadebiutowała najwyżej – na miejscu nr 16. Z kolei indyjska firma Infosys, oferująca usługi i doradztwo z zakresu IT pojawiła się w rankingu na miejscu 64. Na miejscu 71. zadebiutował Mercado Libre – największy ekosystem e-handlu i płatności online pochodzący z Ameryki Łacińskiej.

CHIŃSKIE marki trzymają się mocno mimo wyjątkowych wyzwań, jakie przyniosła im pandemia. Aż dwie z nich znalazły się w globalnej pierwszej dziesiątce – Tencent na miejscu 5. i Alibaba na pozycji 9. Chiny to jedyny rynek, który rywalizuje z USA o dominację w kategorii mediów i rozrywki – z tego kraju wywodzą się WeChat (miejsce 5) oraz TikTok (miejsce 9).

Liderzy poszczególnych sektorów wywodzą się z różnych branż

Silne przywiązanie do marki jest tym powodem, w imię którego klienci są gotowi płacić za produkty i usługi. Czynnik ten nigdy jeszcze nie był ważniejszy dla firm, które chcą zrównoważyć rosnącą inflację – wyjaśnia Martin Guerrieria, szef Kantar BrandZ. - Tegoroczne wyniki pokazują nam, jak ważne jest nieustanne inwestowanie w markę i marketing, gdyż jest to droga do maksymalizacji zysków biznesowych bez względu warunki rynkowe panujące w danym momencie.

Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła wzrost e-commerce w kategorii handlu detalicznego. Z tego względu marki mające silniejszą więź z konsumentami były w stanie utrzymać wzrost zarówno w Internecie, jak i poza nim.

Nadal rosną marki „portfelowe”, które wprowadzają innowacje i dywersyfikują swoją ofertę, co jest szczególnie widoczne w przypadku takich graczy jak m.in. Apple, Google czy Amazon, ponieważ ich usługi znajdują się na styku technologii, rozrywki i usług płatniczych. Marki zakorzenione tylko w jednej kategorii lub na jednym rynku mają największy profil ryzyka, natomiast marki, które zdywersyfikowały swoją ofertę na wiele kategorii i rynków, rosły szybciej pod względem wartości w 2022 r. i mają ogólnie większe szanse na ponadprzeciętny wzrost.

Aby poruszać się po rynkach, na których często zdarzają się radykalne przełomy, marki muszą zadbać o zaufanie konsumentów, które da im stabilność i bezpieczeństwo. Marki powinny jeszcze bardziej niż dotychczas budować zaufanie na podstawie dialogu ze społeczeństwem, a nie tylko na bazie wyników osiąganych przez produkty. W niektórych przypadkach oznacza to, że marka będzie stawiać sobie cel o charakterze społecznym, który powinien być ściśle wpisany w funkcjonowanie całej organizacji. Dobrym przykładem jest Nike – marka, która nieustannie stara się inspirować i wprowadzać innowacje dostępne nie tylko dla sportowców wyczynowych, ale dla wszystkich, w szczególności dziewcząt i grup mniejszościowych.

Globalny raport Kantar BrandZ za rok 2022 opisuje wyniki 17. edycji rankingu, która podkreśla duże znaczenie działań na rzecz budowania marki, które pozwalają firmom i markom przetrwać zakłócenia na rynku - zauważa Guerrieria. -Marki są zazwyczaj najcenniejszymi składnikami majątku firm, stanowiąc ogromną pozycję w ich bilansach. W niepewnych czasach menedżerowie mogą oprzeć decyzje dotyczące inwestycji w marketing na sprawdzonych danych i wskaźnikach. Wyceny marek dokonywane w ramach badania Kantar BrandZ wyraźnie pokazują, że doskonały marketing jest nierozerwalnie powiązany z wartością marki – zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.

Z rankingu BrandZ wynika, że wartość marki Apple wynosi obecnie 947,1 mld USD. Marka ta wyróżnia się unikatowością i nieustannym różnicowaniem swojego portfolio urządzeń, oprogramowania i usług. Drugie miejsce w rankingu zajęła marka Google, której wartość urosła aż o 79% do poziomu 819,6 mld USD.W trakcie ubiegłego roku łączna wartość stu najcenniejszych marek świata (Top 100) wzrosła o 23%, osiągając poziom 8,7 trylionów USD, co wskazuje na istotną rolę siły marek w nawigowaniu przez wzburzone fale niespokojnej gospodarki światowej.W roku 2022 swój ranking poprawiło 37 marek, a ponad trzy czwarte wartości całego rankingu wygenerowały firmy amerykańskie. „Media i rozrywka”, „Rozwiązania dla biznesu i technologia” oraz „Handel detaliczny” to kategorie, na które przypada ponad połowa łącznej wartości marek z pierwszej setki rankingu (Top 100).Od poprzedniej edycji najszybciej rosły marki technologiczne i luksusowe – wzrost odpowiednio o 46% i 45%. Marki z sektora bankowości i motoryzacji również osiągnęły imponujące wyniki – wzrost o 34% dla motoryzacji, a o 30% w przypadku bankowości. Sektory te wyprzedziły branżę odzieżową (do góry o 20%) i kosmetyczną (17%). Jedyną nową marką na miejscu pierwszym na poziomie kategorii była Wells Fargo, przesuwając się z drugiego miejsca w bankowości na sam szczyt i zastępując ICBC z Chin.Klucze do maksymalizacji zysków w biznesie to koncentracja na budowaniu marki oraz dywersyfikacja produktów i rynków: