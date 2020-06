BrandZ: Amazon ponownie najcenniejszą marką świata, Google poza podium

W najświeższym zestawieniu BrandZTM Top 100 na pierwszym miejscu podium, podobnie jak rok wcześniej, uplasował się Amazon, druga pozycja przypadła w udziale Apple, a Microsoft zyskał tym razem brązowy medal, awansując o jedno oczko. Od początku publikacji rankingu, czyli od 2006 roku, najsilniejszą pozycję, która pozwala im triumfować na szczytach zestawienia, niezmiennie zajmują firmy technologiczne. Jednym z tegorocznych pięciu debiutantów jest TikTok, który zajął 79. miejsce.

„Kluczową siłą napędową wzrostu w tegorocznym rankingu Top 100 i sposobem na przeciwdziałanie spadkowi okazały się innowacje. Ważną cechą najcenniejszych marek na świecie jest również kreatywność. Firmy takie jak Amazon, Apple czy Google to technologiczne giganty, które nieustannie wprowadzają innowacje i z powodzeniem łączą je z kreatywnością, co pozwala im nadal odgrywać ważną rolę w życiu konsumentów i ułatwiać im wybór” – powiedziała Doreen Wang, zajmująca stanowisko Global Head of BrandZ w firmie Kantar.

W tym roku marka MasterCard po raz pierwszy weszła do pierwszej dziesiątki marek (Top 10) dzięki dobrym wynikom finansowym, wspieranym przez rosnącą wartość marki, szczególnie jeśli chodzi o angażowanie konsumentów: MasterCard skuteczne wpisuje się w „ekosystem” codziennego życia i skutecznie buduje bliską relację emocjonalną z konsumentami dzięki ukierunkowanemu pozycjonowaniu.

W pierwszej setce (Top100) znalazło się pięć nowych marek, na czele z chińską marką rozrywkową TikTok. Oprócz niej do rankingu dostały się: UnitedHealthcare (nr 86, wartość: 15,8 mld USD), Bank of China (nr 97, wartość: 13,7 mld USD), Lancôme (nr 98, wartość: 13,6 mld USD) oraz Pepsi (nr 99, wartość: 13,3 mld USD).

Budowanie ekosystemów stało się trendem w globalnym biznesie. Już drugi rok z rzędu marka Haier (nr 68, wartość: 18,7 mld USD) jest liderem wśród marek ekosystemów tzw. „Internetu rzeczy".

Stany Zjednoczone to kraj pochodzenia ponad połowy marek w Top 100. Marki azjatyckie stanowią z kolei jedną czwartą rankingu Top 100, przy czym 17 z nich wywodzi się z Chin (w tym Alibaba i Tencent z pierwszej dziesiątki – Top 10), a dwie z Japonii (Toyota oraz NTT).

Nowy luksus bazuje na zrównoważonym rozwoju – młodsi konsumenci oczekują cech związanych z luksusem pod warunkiem, że towarzyszą im ekologicznie pozyskiwane materiały i mniejsza ilość materiałów opakowaniowych. W tym roku do Top 100 zakwalifikowały się cztery marki luksusowe, na czele z Louis Vuitton (+10%, nr 19, wartość: 51,8 mld USD).

„Stały wzrost wartości marek w rankingu BrandZ Top 100 dowodzi, że silne marki znajdują się w znacznie lepszej sytuacji obecnie w porównaniu ze światowym kryzysem gospodarczym z lat 2008–2009. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost wartości marek w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat, ponieważ firmy rozumieją, jak ważne są inwestycje w budowanie marek, dzięki czemu marki stają się silniejsze i uodparniają się na trudności. Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość czy lokalizację geograficzną, co wskazuje, że konsekwentne inwestycje w działania marketingowe są w stanie wspomóc marki w przejściu przez kryzys wywołany koronawirusem” – powiedział David Roth, prezes The Store WPP EMEA & Asia oraz Dyrektor BrandZ.

Warto podkreślić, że najnowszy ranking bazował na wycenach i cenach akcji odnotowanych również w kwietniu br., co pozwoliło określić skutki COVID 19. Okazało się jednak, że pomimo niewątpliwie negatywnych konsekwencji, którymi w wymiarze globalnym zaowocował wybuch pandemii, najcenniejszym markom świata udało się zanotować sięgający 5,9% wzrost wartości. Łączna wartość marek uwzględnionych w topowej "setce" wyniosła 5 bilionów USD, co oznacza poziom zbliżony do rocznego PKB Japonii. Dla porównania, prognozy sprzed koronawirusa zakładały, że będzie to 9%. Na przestrzeni wszystkich lat publikacji zestawienia wzrost łącznej wartości marek sięgnął 245%.

Amazon utrzymał pozycję nr 1 i nadal jest najcenniejszą marką na świecie, której wartość wzrosła o 32% do 415,9 mld USD. Po raz pierwszy do rankingu BrandZ Global Top 100 Amazon zakwalifikował się w roku 2006, a od tamtego czasu wartość tej marki wzrosła o niemal 100 mld USD, co stanowi jedną trzecią łącznego wzrostu wartości w obrębie Top 100.

W czołówce rankingu nadal dominują marki technologiczne – na te marki przypada ponad jedna trzecia (37%) łącznej wartości marek w zestawieniu Top 100, a ich sumaryczny wzrost wynosi 10%. Marka Apple zachowała pozycję drugiej najcenniejszej marki świata (+14%, wartość: 352,2 mld USD), natomiast Microsoft odzyskał miejsce trzecie (+30%, wartość: 326,5 mld USD), wyprzedzając Google (+5%, wartość: 323,6 mld USD) zajmującego miejsce nr 4. Ten wynik Microsoft zawdzięcza rozwojowi ekosystemu miejsca pracy bazującego na chmurze obliczeniowej i obejmującego Office365 i Microsoft Teams, co pozwala użytkownikom pracować „tak jak zwykle" nawet wtedy, gdy są zamknięci w domach wskutek pandemii.

Jedną czwartą tegorocznego rankingu Top 100 stanowią marki azjatyckie, a 17 spośród nich pochodzi z Chin. Najcenniejszą marką chińską okazał się Alibaba (+16%, nr 6, wartość: 152,5 mld USD), a gigant oferujący usługi internetowe Tencent (+15%, nr 7, 151 mld USD) uplasował się tuż za nią.

Tegoroczny ranking BrandZ Top 100 dowodzi, że kluczowymi motorami wzrostu są innowacje i kreatywność, ponieważ ludzie spędzają coraz więcej czasu w Internecie. Jedna z najbardziej ekscytujących nowych marek – sieć społecznościowa TikTok umożliwiająca przekazywanie krótkich filmików wideo (nr 79, wartość: 16,9 mld USD) – zajęła najwyższe miejsce wśród nowości w tegorocznym rankingu dzięki temu, że oferuje lekkie, rozrywkowe treści pochodzące od użytkowników.

Sektor handlu detalicznego osiągnął bardzo dobre wyniki i najszybszy wzrost wartości marek (21%), przede wszystkim za sprawą głównych graczy na rynku e commerce. Wśród 20 najszybciej rosnących uczestników rankingu pojawiła się ponad połowa marek z kategorii mediów i rozrywki. Wśród nich znalazły się: Netflix (+34%, wartość: 45,9 mld USD) – wzrost o osiem miejsc na pozycję nr 26, YouTube (+47%, wartość: 41,5 mld USD) – wzrost o 15 miejsc na pozycję nr 29, Instagram (+31%, nr 43, wartość: 29,9 mld USD) oraz Spotify (+18%, wartość: 19,6 mld USD), który awansował o 22 miejsca i znalazł się na pozycji nr 65.

Marki z sektora handlu detalicznego Walmart oraz Target (+24%, nr 52, wartość: 25,5 mld USD) w trudnych czasach wykazały się innowacyjnością i zwinnością, podobnie jak bardziej tradycyjne marki z tego sektora, jak np. Home Depot (+24%, nr 27, wartość: 45,8 mld USD), który zainwestował w budowanie swojego potencjału w kanale handlu elektronicznego.

Marki znalazły także nowe, kreatywne sposoby na budowanie kontaktu z konsumentem, wzmacnianie zaufania oraz tworzenie więzi, zwłaszcza w sektorze zdrowia i odnowy biologicznej. Firma odzieżowa Lululemon (+40%, wartość: 9,7 mld USD) była jedną z najszybciej rosnących marek – punkt ciężkości jej działań przesunął się z segmentu odzieży inspirowanej jogą na odzież nadającą się do noszenia w pracy, a marka zaoferowała także zajęcia online dla osób ćwiczących w domu.