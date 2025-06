Elektrownia wodna Bielkowo - stuletni zabytek, który wciąż produkuje energię

Elektrownia wodna Bielkowo świętuje 100-lecie działalności jako symbol rozwoju technicznego Pomorza i przykład udanego połączenia przemysłu z naturą. Od 1925 roku obiekt nieprzerwanie dostarcza zieloną energię, będąc jednocześnie cennym zabytkiem, atrakcją turystyczną oraz ważnym punktem na Szlaku Zabytków Hydrotechniki województwa pomorskiego.

Unikalna specyfika i budowa elektrowni

Historia pełna wyzwań i znaczenia strategicznego

Powojenne odbudowy i współczesna rola

Elektrownia jako zabytek i atrakcja turystyczna

Przyroda i krajobraz wokół elektrowni

Ciekawostki techniczne i najczęściej zadawane pytania

Elektrownia wykorzystuje trzy hydrozespoły z turbinami Francisa, które są jednymi z najbardziej efektywnych turbin wodnych.

Sztuczny kanał o długości 3,5 km to unikalne rozwiązanie inżynieryjne, które pozwala na wykorzystanie naturalnej pętli rzeki Raduni.

Elektrownia jest wpisana do rejestru zabytków i stale podlega modernizacjom, które pozwalają na zachowanie jej historycznego charakteru przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności.

Obiekt jest czynny i oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych dla zainteresowanych energetyką.

Elektrownia odgrywa kluczową rolę w lokalnym systemie energetycznym, zwłaszcza w godzinach największego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Znaczenie dla regionu i przyszłość

Elektrownia Bielkowo to nie tylko ważny producent zielonej energii, ale także symbol rozwoju technicznego i historycznego Pomorza. Jej obecność w kaskadzie Raduni oraz udział w Szlaku Zabytków Hydrotechniki podkreślają jej znaczenie edukacyjne i turystyczne.

W 2025 roku elektrownia wodna Bielkowo świętuje swoje setne urodziny. Zbudowana w 1925 roku, jest drugą z ośmiu elektrowni tworzących kaskadę na rzece Raduni i największą małą elektrownią wodną w portfolio spółki Energa Wytwarzanie. To nie tylko ważny obiekt energetyczny, ale także cenny zabytek hydrotechniki oraz przykład harmonijnego połączenia techniki z przyrodą.Elektrownia Bielkowo jest, co oznacza, że wykorzystuje sztuczny kanał o długości 3,5 km, który przecina pętlę rzeki Raduni, by maksymalnie wykorzystać naturalny spad wody wynoszący blisko 50 metrów. Ten sprytny inżynieryjny pomysł pozwolił na uzyskanie dużej mocy produkcyjnej –– co czyni ją największą spośród małych elektrowni wodnych Energa Wytwarzanie.W skład elektrowni wchodzą m.in. jazy, sztuczny zbiornik o powierzchni 54 ha, kanały oraz rurociągi, które umożliwiają spiętrzenie wody na poziomie 44,5 m. Elektrownia wyposażona jest w trzy hydrozespoły napędzane dwustrumieniowymi turbinami Francisa produkcji austriackiej firmy Voith oraz generatory Siemens-Schuckert. Elektrownia pracuje głównie w godzinach szczytu energetycznego, dostarczając energię do lokalnej sieci poprzez sześć linii o napięciu 15 kV.Budowa elektrowni rozpoczęła się w okresie międzywojennym, gdy Senat Wolnego Miasta Gdańska dążył do zapewnienia sobie niezależności energetycznej. Pierwotnym inwestorem była Stocznia Schichau, jednak po procesie sądowym prawo do korzystania z rzeki przejęło miasto. Elektrownia Bielkowo została uruchomiona w 1925 roku, a dwa lata później dołączyła do niej mniejsza elektrownia w Łapinie.Podczas II wojny światowej elektrownia pełniła funkcję obiektu wojskowego. W 1945 roku w budynku wieży kompensacyjnej znajdowało się stanowisko ogniowe i obserwacyjne niemieckich obrońców. Elektrownia doznała znacznych zniszczeń, a urządzenia wytwórcze zostały zdemontowane i wywiezione przez wycofujące się wojska niemieckie. Do dziś na rurociągu widoczne są ślady bombardowań. W ostatnich dniach wojny w elektrowni ukryto cenne zabytki, w tym figury św. Jerzego, oraz ważne dokumenty urzędowe.Po wojnie elektrownia wznowiła działalność 15 listopada 1945 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Przez cały czas była modernizowana i remontowana, co pozwala utrzymać jej wysoką efektywność energetyczną. Bielkowo jest elektrownią szczytową, dostosowującą produkcję do szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, co zwiększa jej znaczenie w systemie energetycznym regionu Pomorza.Elektrownia wodna Bielkowo jest uznawana zai stanowi ważny element Szlaku Zabytków Hydrotechniki województwa pomorskiego. Wnętrza siłowni zachowały swój historyczny charakter, mimo wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych.Obiekt jest dostępny dla zwiedzających – organizowane są wycieczki edukacyjne oraz dni otwarte, podczas których można poznać historię i technikę elektrowni. Zwiedzanie wymaga wcześniejszej rezerwacji i odbywa się pod opieką przewodnika, co pozwala na bezpieczne i pełne doświadczenie tego wyjątkowego miejsca.Okolice elektrowni to także ważny teren przyrodniczy. Zróżnicowana flora i fauna, zwłaszcza liczne gatunki ptaków, przyciągają miłośników przyrody i obserwatorów. Elektrownia i jej otoczenie stanowią przykład harmonijnego współistnienia przemysłu i środowiska naturalnego.W obliczu rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, elektrownia Bielkowo ma przed sobą perspektywy dalszego rozwoju i modernizacji, pozostając jednocześnie świadectwem historii i inżynieryjnego kunsztu sprzed wieku.