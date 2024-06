PGE modernizuje Elektrownię Porąbka Żar. Atrakcja zamknięta dla turystów.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację Elektrowni Porąbka Żar. Obecnie w ESP Porąbka Żar trwa remont zbiornika górnego, który jest elementem większego procesu modernizacyjnego elektrowni. Zakończenie prac remontowych w zbiorniku górnym w ESP Porąbka Żar planowane jest w czwartym kwartale 2024 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Elektrownia Porąbka Żar - atrakcja turystyczna Elektrownia ze względu na swoje położenie jest atrakcją turystyczną, jednakże ze względu na trwający remont będzie zamknięta dla zwiedzających. Utrudnienia mogą dotyczyć bezpośredniego sąsiedztwa zbiornika górnego ESP Porąbka Żar, co nie wpływa na dostępność pozostałych atrakcji turystycznych w regionie oraz na Górze Żar, które są dostępne dla zwiedzających. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka Żar Elektrownia Porąbka-Żar to druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce (po elektrowni Żarnowiec) i jedyna w Polsce elektrownia podziemna. Wykorzystuje jako zbiornik dolny Jezioro Międzybrodzkie natomiast górny zbiornik (całkowicie sztuczny) wybudowany jest na szczycie Góry Żar. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Program Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar zakłada modernizację części technologicznej elektrowni (wymiana 4 turbozespołów na nowe wraz z instalacjami okołoturbinowymi) oraz modernizację zbiornika górnego.Obecnie w ESP Porąbka Żar trwa remont zbiornika górnego, w związku z tym niezbędne było odstawienie elektrowni i opróżnienie zbiornika w okresie od 1 maja do 30 września 2024 roku. Trwa frezowanie skarp i dna zbiornika, wykonywana jest warstwa drenażowa i warstwa szczelna oraz modernizacja dolnego i górnego ujęcia wody wraz z torem wodnym. Jednocześnie trwa również remont na rozdzielniach 220 kV. Prace zostaną zrealizowane do końca września 2024 roku. 30 września 2024 roku planowane jest przywrócenie ESP Porąbka-Żar do eksploatacji.W październiku br. planowane jest natomiast rozpoczęcie wymiany turbozespołów i demontaż pierwszego z nich. Na czas wykonywania tych prac z eksploatacji wyłączony będzie jedynie bieżący modernizowany hydrozespół, pozostałe będą w ciągłej eksploatacji.Modernizacja elektrowni zwiększy jej efektywność operacyjną poprzez dostosowanie hydrozespołu do możliwości długotrwałej pracy w trybie kompensacyjnym oraz zmniejszenie pracochłonności hydrozespołu i częstotliwości napraw oraz modyfikacji. Oznacza to także dostosowanie instalacji do obecnych i przyszłych potrzeb regulacyjnych i rynkowych, zapewnienie rentownej pracy elektrowni, tj. rynku mocy, rynku energii, rynku usług systemowych oraz zwiększenie sprawności.Elektrownia Porąbka-Żar to druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce (po elektrowni Żarnowiec) i jedyna w Polsce elektrownia podziemna. Wykorzystuje jako zbiornik dolny Jezioro Międzybrodzkie, którego zapora znajduje się w Międzybrodziu Bialskim, natomiast górny zbiornik (całkowicie sztuczny) wybudowany jest na szczycie Góry Żar.Elektrownia ze względu na swoje położenie jest atrakcją turystyczną, jednakże ze względu na trwający remont będzie zamknięta dla zwiedzających. Utrudnienia mogą dotyczyć bezpośredniego sąsiedztwa zbiornika górnego ESP Porąbka Żar, co nie wpływa na dostępność pozostałych atrakcji turystycznych w regionie oraz na Górze Żar, które są dostępne dla zwiedzających.Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 39 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ponad 2540 MW.