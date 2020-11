Ochrona środowiska kuleje. Polacy nie inwestują w działania proekologiczne

O tym, że ochrona środowiska jest koniecznością i to również na poziomie gospodarstw domowych, mówi się już nie od dziś. Jak do tej kwestii podchodzą Polacy? Odpowiedź na to pytanie przynosi badanie zrealizowane przez IBRiS dla Banku Ochrony Środowiska. Okazuje się, że działania proekologiczne nie są tym, co zajmowałoby nas nadmiernie. Na tego rodzaju inwestycje w ostatnich trzech latach zdecydowało się zaledwie 37% respondentów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie działania proekologiczne podejmujemy w trosce o ochronę środowiska?

Jakie motywy kryją się za inwestycjami proekologicznymi?

Kto najchętniej inwestuje w ochronę środowiska?



Pomimo że niektóre rozwiązania ekologiczne są nadal kapitałochłonne, to z roku na rok ich wydajność rośnie, a dostęp do finansowania staje się łatwiejszy. Przykładowo, wykorzystywanie wody opadowej do nawadniania roślin czy pozyskiwanie energii słonecznej dzięki panelom fotowoltaicznym to działanie efektywne zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Z tych względów szczególnie mieszkańcy terenów pozamiejskich doceniają zalety przedsięwzięć poprawiających stan środowiska – mówi Emil Ślązak.

Dlaczego podejmujemy działania proekologiczne?

Polacy wybierają deszczówkę

Skłonność polskiego społeczeństwa do wydatków na działania proekologiczne nie przedstawia się imponująco. Jak wynika z badania, na przestrzeni ostatnich trzech lat ponad 1 tys. zł przeznaczyło na ten cel tylko 37% respondentów. Częściej byli to mieszkańcy wsi (59%) i dużych miast (47%), a rzadziej (18%) osoby zamieszkujące średnie miasta.Emil Ślązak, p.o. prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska, przyznaje, że inwestycje w działania proekologiczne są wśród Polaków niezbyt popularne, ale podkreśla również, że widoczna jest tu tendencja wzrostowa.Polacy, dokonując inwestycji w działania proekologiczne, przede wszystkim kierują się długofalowymi korzyściami ekonomicznymi (90%). Niemal tak samo ważna jest troska o ochronę środowiska – na ten aspekt wskazuje 86% respondentów. Dla jednej czwartej odpowiadających na pytanie motywację stanowi możliwość skorzystania z rządowego (27%) bądź samorządowego programu wsparcia (25%). Perspektywa produkowania energii i sprzedawania nadwyżek (system prosumencki) skłania do działania 13% ankietowanych.Spośród osób, które w ostatnich trzech latach zdecydowały się przeprowadzić inwestycję w działania proekologiczne, wymagającą nakładów w wysokości co najmniej 1 tys. zł, najwięcej (60%) wybrało budowę systemu zbierającego wodę deszczową. 40% ankietowanych zdecydowało się na wymianę źródła energii bądź ogrzewania, a także stworzenie instalacji fotowoltaicznej (38%). Wśród najrzadszych inwestycji znalazły się termomodernizacja (18%), wymiana samochodu na bardziej ekologiczny (16%) i likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych na posesji (7%).