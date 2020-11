4 maja br. wielu handlowców odetchnęło z ulgą - tego dnia, po kilkutygodniowym lockdownie, swoje drzwi dla klientów ponownie otworzyły centra handlowe. III kwartał br. sieci handlowe poświęciły głównie odrabianiu strat i odbudowie sprzedaży. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się rozrywka i usługi, w których przypadku straty sięgają nawet 50%. Za beneficjenta pandemii można z kolei uznać sklepy typu convenience. Jak rozwinie się sytuacja? Trudno o jednoznacznie brzmiące prognozy, ale nie brakuje głosów, że drugi lockdown galerii pogrąży handel w jeszcze większym stopniu niż pierwszy.

Potwierdzony przez władze ponowny lockdown galerii handlowych jest bardzo niepokojącą wiadomością dla branży, która do tej pory walczy ze skutkami wcześniejszego zamknięcia. Właściciele, zarządcy jak i najemcy centrów handlowych włożyli bardzo dużo środków i pracy w odpowiednie zabezpieczenie obiektów. Ponownie zamknięcie galerii dla wielu przedsiębiorców może okazać się ciosem, po którym się już nie podniosą. Szczególnie biorąc pod uwagę, newralgiczny z punktu widzenia handlu okres przedświątecznych zakupów w który wchodzimy. Niestety zakupy przez internet nie będą w stanie zrekompensować poniesionych strat dla pracodawców i pracowników – podkreśla Magdalena Frątczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. zhu difeng - Fotolia.com Kolejny lockdown zabije centra handlowe? Ponownie zamknięcie galerii dla wielu przedsiębiorców może okazać się ciosem, po którym się już nie podniosą.

Coraz więcej obiektów convenience

Miejsc na zakupy przybywa

Rynek handlowy cały czas się zmienia. Przybywa nowych obiektów, poszukuje się też pomysłów na drugie życie centrów handlowych, których rentowność zaczyna odbiegać od satysfakcjonującego poziomu. W przypadku niektórych z nich podejmowane są decyzje o zakończeniu działalności o charakterze handlowym, ale dotyczy to głównie centrów handlowych I generacji. Inaczej wygląda sytuacja parków handlowych, tzw. convenience, które cieszą się coraz większą popularnością zarówno ze strony deweloperów jak i samych klientów a ich udział w nowej podaży jest imponujący – mówi Magdalena Frątczak.

Jak mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE, trzeci kwartał bieżącego roku upłynął branży handlowej na nadrabianiu strat, którymi zaowocował wprowadzony na początku pandemii lockdown. Sytuacja powoli zaczęła się normować - szacunki wskazywały, że obroty sięgały 85% wyników sprzed roku, a do centrów handlowych wróciło 8 na 10 konsumentów. Zauważalna stała się jednak zmiana ich zwyczajów - o ile chętnych na zakupy nie brakowało, o tyle już znacznie mniejszym powodzeniem cieszyła się proponowana przez galerie handlowe oferta rozrywkowa i usługowa. Było to wyraźnym odwróceniem dostrzegalnych wcześniej tendencji. W ostatnich latach to właśnie restauracje, kina czy punkty usługowe cieszyły się wśród klientów dużą popularnością. Był to też powód, dla którego wiele obiektów handlowych zdecydowało się na zwiększenie ich udziału.Z analiz CBRE wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat udział obiektów convenience, czyli obiektów o powierzchni mniejszej niż 10 tys. mkw., w liczbie wszystkich oddawanych obiektów handlowych wynosił od 70% do 90%. Z roku na rok budowano ich coraz więcej. W 2015 roku stanowiły 73% wszystkich obiektów handlowych, a w 2019 roku już 88%. Co więcej, rynek wciąż nie jest nasycony i takie miejsca cały czas cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów i klientów.Obiekty convenience zazwyczaj składają się z supermarketu lub dyskontu oraz np. sklepu z odzieżą, elektroniką i artykułami drogeryjno-aptecznymi. Nierzadko na ich terenie znajdują się również podstawowe punkty usługowe. Dodatkowo, takie parki położone są zazwyczaj w pobliżu gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych, dzięki czemu pozwalają na wygodne zakupy w pobliżu miejsca zamieszkania. W przypadku parków handlowych dostęp do sklepów już z poziomu parkingu zewnętrznego również daje oszczędność czasu na zakupach.Obecnie w kraju mamy niemal 12 mln mkw. powierzchni handlowej. Od początku roku przybyło 140 tys. mkw., a przed końcem grudnia ma zostać oddane kolejne 120 tys. mkw. Eksperci CBRE przewidują, że nowa podaż w 2020 roku będzie jedynie o 10% niższa niż rok wcześniej, co oznacza, że pandemia nie spowodowała opóźnień w projektach na zaawansowanym etapie projektowania lub budowy.