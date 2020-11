Kwarantanna wymusza nowy styl życia. Jak on wygląda?

Wybuch pandemii zatrzymał nas w domach i w dość znaczący sposób zmienił nasz styl życia. I wprawdzie w wakacje sprawy wydawały się normalizować, to jednak dziś mamy drugą falę pandemii, której skala wielokrotnie przewyższa pierwszą. Jeżeli w najbliższych dniach liczba zakażeń nadal będzie tak wysoka jak ostatnio (około 27 tys. zachorowań dziennie), to realnym scenariuszem jest kolejna kwarantanna narodowa. Jak ją spędzimy? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza zrealizowane przez Prezentmarzeń badanie „Czas wolny Polaków podczas koronawirusa”.

Pandemia wymusza nowy styl życia



W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się w sieci wiele nowych możliwości na aktywne i kreatywne spędzanie czasu nawet w czasie kwarantanny. Do niedawna rozrywka online kojarzyła się Polakom przede wszystkim z grami czy wirtualną rzeczywistością, pandemia zmieniła jednak to postrzeganie i sprawiła, że coraz więcej osób zaczęło szukać warsztatów tematycznych, rozwijających zainteresowania oraz pozwalających zdobyć nowe umiejętności. – mówi Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czego brakuje nam ze względu na przymus zostania w domu? 4 na 10 badanych narzeka na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z najbliższymi. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak realizować się wirtualnie?



Kursy online, zarówno podnoszące kompetencje zawodowe, jak również jako forma rozrywki, stały się z dnia na dzień alternatywą na spędzanie czasu wolnego. Szeroki wachlarz tematów pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie.

Obserwujemy, że Polacy chętnie korzystają od kilku miesięcy z różnych kursów i warsztatów online. Okazuje się, że można realizować swoje hobby z różnego obszaru zajęć manualnych, kulinarnych czy edukacyjnych, nie wychodząc z domu. Dlatego wraz ze zmianą obszarów branży rozrywkowej zaczęliśmy dostosowywać się do panujących trendów. Na ten moment nikt nie jest w stanie przewidzieć jak szybko wrócimy do dawnych form spędzania czasu wolnego. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.



W kwarantannie kuleje życie towarzyskie i kondycja psychiczna