Kiedy powrót do biura? Prognozy są optymistyczne

Firma CBRE zapytała kadrę zarządzającą o jej prognozy odnośnie warunków prowadzenia biznesu w nadchodzących 6 miesiącach. Odpowiedzi udzielone przez dyrektorów wskazują na dość spory optymizm. Zdecydowana większość uważa, że nie zmienią się lub będą lepsze niż obecnie. Pesymistów w tym zakresie jest jedynie 9%. Można zatem zakładać, że w połowie nadchodzącego roku czekają nas masowe powroty do biura. Póki co powstrzymują przed nimi dane dotyczące ilości zakażeń koronawirusem oraz opór ze strony samych pracowników.

Business as usual, czyli tęsknota za biurami

Kliknij, aby powiekszyć fot. Petinovs - Fotolia.com Kiedy powrót do biura? W połowie 2021 roku pracownicy wrócą do biur. Wierzy w to 7 na 10 dyrektorów zarządzających.

Business as usual, gdy unormuje się sytuacja związana z pandemią, nie będzie taki sam jak to, co znaliśmy do tej pory. Popularyzacja pracy zdalnej, przyspieszona automatyzacja procesów i związana z tym adaptacja do nowego otoczenia biznesowego powodują, że nie ma już ucieczki przed zmianami. Firmy to rozumieją, ale wiedzą też, że są elementy biznesowej rzeczywistości, do których warto wrócić. Nie da się zastąpić wszystkich spotkań tymi zdalnymi, pracownicy powinni mieć kontakt ze sobą, a robot nie przejmie wszystkich naszych obowiązków. Jeżeli tylko firmy skrupulatnie podejdą do kwestii bezpieczeństwa, powrót do rzeczywistości zbliżonej do tej sprzed pandemii będzie możliwy. Skłaniam się jednak ku temu, że na razie trudno wskazać, kiedy będzie to możliwe – Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Bezpieczeństwo priorytetem

Opracowany przez CBRE raport „The Future of the Office Survey” wskazuje, że w kolejnych 6 miesiącach warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju nie powinny przysparzać większych kłopotów. 48% dyrektorów zarządzających uważa, że sytuacja nie ulegnie zmianie, a 43% prognozuje poprawę. Pesymistyczne nastawienie dotyczy niespełna co 10. z badanych.W porównaniu do poprzedniej edycji badania zdecydowanie wzrósł odsetek dyrektorów zarządzających, którzy raczej obstawiają stagnację, a spadł tych mających nadzieję na poprawę. Niemniej już 67% pracodawców liczy na to, że do połowy 2021 roku wszyscy pracownicy wrócą do biur.Na nieco mniej optymistyczną prognozę wskazuje 34% dyrektorów zarządzających, którzy mówią wprost, że nie są pewni, kiedy uda się przywrócić pracowników do pracy w biurze . W tej grupie na pewno znajdują się również ci, którzy wiedzą, że nie wszyscy zatrudnieni będą chcieli powrotu do biura na pełen wymiar czasu pracy.W pierwszej trójce obaw, które aktualnie powstrzymują firmy przed całkowitym powrotem pracowników do biur znajdują się: wysoki odsetek zachorowań w danym kraju (86%), ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w firmie (83%) oraz opór samych zatrudnionych przed powrotem (70%). Pracodawcy biorą też pod uwagę sytuację zatrudnionych związaną m.in. z opieką nad dziećmi, które uczą się zdalnie (58%).Niemniej firmy już teraz wiedzą, co muszą zrobić, żeby zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do biur. Na pierwszym miejscu dyrektorzy zarządzający wskazują dostęp do środków dezynfekujących (99%), następnie konieczność zasłaniania ust i nosa (95%), ograniczenie do minimum przyjmowania gości (93%), pomiar temperatury (93%) oraz zmiana układu biura w taki sposób, żeby zwiększyć odstęp między biurkami (92%).