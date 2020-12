Sprzedaż ratalna: co kupujemy stacjonarnie?

Wraz z wybuchem pandemii stacjonarna sprzedaż detaliczna w wielu branżach doświadczyła potężnego wyhamowania. Podobną tendencję widać było również w kredytach konsumenckich. Po pół roku pandemii i zniesieniu pierwszych obostrzeń przywykliśmy już nieco do nowej rzeczywistości, czego dowodem może być chociażby - odnotowany w niektórych sklepach stacjonarnych - wzrost sprzedaży na raty. Gdzie dostrzegalna była ta tendencja? Odpowiedzi na to pytanie udziela badanie zrealizowane przez Santander Consumer Bank.

Jak wskazują dane z października br., zebrane przez Santander Consumer Bank, wbrew temu, że żyjemy w erze digitalizacji, zakupy na raty w kanale offline nadal pozostają popularnym wyborem nawet podczas pandemii koronawirusa – mówi Renata Wrzaskowska, Ekspert ds. Projektów Marketingowych związanych z kredytami ratalnymi Santander Consumer Banku.

Polacy chętnie biorą na raty sprzęt RTV i AGD, rośnie zainteresowanie OZE

Jak widać z powyższego zestawienia, w sklepach stacjonarnych Polacy często kupują na raty artykuły większego kalibru, niezbędne w gospodarstwie domowym, takie jak pralki czy piekarniki, chociaż nie stronią również od sprzętów dodatkowych, podnoszących komfort życia, jak np. ekspres do kawy - komentuje Renata Wrzaskowska.

Jak wynika z danych zebranych przez Santander Consumer Bank, w październiku br. zaobserwowano m.in. wzrost stacjonarnej sprzedaży ratalnej sprzętu komputerowego i medycznego. W tych kategoriach zakupów na raty było o odpowiednio 14 i 7 proc. więcej niż w styczniu.W pierwszym przypadku wzrost należy wiązać z kontynuacją nauki i pracy zdalnej . Kredyty na zakup tego rodzaju sprzętu chętnie zaciągano stacjonarnie już w marcu, na początku pandemii koronawirusa, gdy nie doszło jeszcze do tzw. lockdownu sklepów. Wtedy też liczba zawartych umów wzrosła o 17,5 proc. w porównaniu z początkiem roku.Tradycyjnie wysoko w zestawieniu sprzedaży ratalnej w sklepach stacjonarnych w październiku br. znalazły się także sprzęt RTV, AGD oraz meble. Jak wynika z wewnętrznych danych banku, dotyczył on sprzętu elektronicznego i medycznego. Liczba zawartych stacjonarnie umów na te artykuły zwiększyła się kolejno o 14 i 7 proc. od stycznia br.Co ciekawe, Polacy zaczęli częściej sięgać również po produkty związane z zieloną energią. Sprzedaż ratalna paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w kanale offline w październiku wzrosła o ok. 400 proc. od marca i o ponad 700 proc. od początku roku.Zwiększone zainteresowanie sprzętem medycznym może wynikać z utrudnionego dostępu do placówek świadczących usługi zdrowotne podczas drugiej fali epidemii. Natomiast wzrost sprzedaży komputerów, laptopów itp. artykułów wiąże się najpewniej z powrotem do modelu pracy zdalnej oraz ponownym wprowadzeniem e-nauki w szkołach.Tradycyjnie już na liście artykułów chętnie kupowanych na raty znalazły się sprzęty AGD m.in. pralki, piekarniki i ekspresy do kawy oraz RTV w tym głośniki, telewizory czy wieże, czyli wyposażenie naszych mieszkań i domów, w których w czasie pandemii spędzamy najwięcej czasu. Na pierwszym miejscu pod względem liczby zawartych umów stacjonarnych w październiku br. uplasował się sprzęt AGD, a na drugim RTV. Wysoko znalazły się również meble, które zajęły trzecią pozycję na liście najchętniej kupowanych przedmiotów.Utrzymującym się trendem jest także rosnąca dynamika sprzedaży ratalnej produktów związanych z uzyskiwaniem energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Liczba zawartych na nie umów w październiku br. wzrosła aż o 718 proc. w porównaniu z początkiem roku i o 376 proc. z marcem, kiedy zaczyna się sezonowe zainteresowanie podobnymi rozwiązaniami.