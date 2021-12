Sylwester 2019 vs 2021. Co się zmieniło?

Sylwester 2019 był ostatnim, którego nie spędzaliśmy w cieniu pandemii. W minionym roku koronawirus skutecznie zatrzymał nas w domach. A jak będziemy żegnać bieżący rok? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwała porównywarka ubezpieczeń Rankomat.pl. Okazuje się, że Polacy powoli wracają do sylwestrowego podróżowania, choć ich obecne preferencje różną się nieco od wcześniejszych. Co jeszcze udało się ustalić?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dokąd Polacy podróżowali na przełomie 2019 i 2020 roku?

Dokąd i na jakich zasadach pojadą w tegorocznym okresie sylwestrowo-noworocznym?

Jakie obostrzenia covidowe obowiązują w poszczególnych krajach?

Czy w tym roku wyjazdy sylwestrowe będą droższe?

Ile kosztuje ubezpieczenie na sylwestra 2021?



Sylwester na stoku i w ciepłych krajach

Aktywny Nowy Rok – narty i…. nurkowanie

Sylwester 2021 z obostrzeniami

Wszystko drożeje, a wyjazdy sylwestrowe?

Włochy - od 745 zł (narty, Bergamo) / od 1068 zł (Rzym)

Austria – od 997 zł (Wiedeń), od 1867 zł (narty, Kaprun)

Czechy – od 607 zł (Praga), od 1464 zł (narty, Szpindlerowy Młyn)

Tajlandia – od 8 000 zł (wycieczka w terminie 30.12 - 14.01.2022 z biura podróży Rainbow, w cenie dojazd oraz wyżywienie)

Słowacja – od 711 zł (Bratysława), od 886 zł (narty, Tatrzańska Łomnica)

Warszawa - Rzym, od 667 zł.

Warszawa - Bergamo, od 695 zł.

Warszawa - Praga, od 699 zł.

Warszawa - Wiedeń, od 633 zł.

Warszawa - Salzburg, od 1052 zł.

Warszawa - Bratysława, od 385 zł.

Ubezpieczenia na sylwestra od 3 zł dziennie

hospitalizacji i leczenia w razie zachorowania na COVID-19,

wykonania testu na obecność SARS-CoV-2,

przedłużonego pobytu opiekuna z powodu zachorowania dziecka,

zakwaterowania i wyżywienia w razie przedłużenia pobytu z powodu pozytywnego wyniku testu,

zakwaterowania i wyżywienia w razie przedłużenia pobytu z powodu kwarantanny,

kosztów powrotu do kraju po przedłużeniu pobytu z powodu kwarantanny.

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje wsparcie w razie zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku za granicą. Aktualnie zdecydowana większość towarzystw pokrywa koszty leczenia w razie zachorowania na Covid-19. Niektórzy ubezpieczyciele objęli też ochroną koszty przedłużonego pobytu w razie kwarantanny lub izolacji.

Mówimy tu o kosztach wyżywienia, zakwaterowania oraz późniejszego powrotu do Polski, o ile dane państwo nie gwarantuje pokrycia tych opłat. Bardzo często polisa obejmuje również koszty wykonania testu (z wynikiem pozytywnym lub zleconego przez lekarza). Na rankomat.pl można w szybki i łatwy sposób sprawdzić i porównać zakres ryzyk związanych z Covid-19 – mówi Robert Pelczar, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych, rankomat.pl.

Polscy turyści najchętniej spędzali okres świąteczno-noworoczny na stoku. Do najchętniej wybieranych kierunków w 2019 roku należały narciarskie kraje: Włochy (11,75%), Austria (8,72%), Czechy (7,29%) oraz Słowacja (5,36%). Na 4. miejscu znalazła się Tajlandia z 7% wskazań. Wśród chętnie wybieranych państw na dalszych miejscach nie zabrakło USA, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Egiptu.W 2021 roku Włochy nadal wiodą prym w sylwestrowych wyjazdach – 16,42% klientów rankomat.pl w grudniu zadeklarowało wyjazd w tym kierunku. Może to być związane z tym, że Włochy jako jeden z nielicznych narciarskich krajów wpuszcza zaszczepionych i niezaszczepionych (choć wymagany jest negatywny wynik testu). Zmiany zaszły jednak na kolejnych pozycjach: Austrię i Czechy zastąpiły Ukraina (7,91%, tam polisa jest obowiązkowa przy wjeździe) oraz Stany Zjednoczone (7,21%). Na kolejnych miejscach znalazły się Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Tajlandia, Austria, Francja i Egipt.32,3% wszystkich wyjeżdżających deklarowało w 2019 roku, że podróż połączy z jazdą na nartach lub snowboardzie. Warto też odnotować, że niespełna 3% klientów rankomat.pl w okresie sylwestrowo-noworocznym zaplanowało wakacje z nurkowaniem.W 2021 roku wyjazdy narciarskie zadeklarowało tylko 20,6% turystów. Nurkować planuje 2,2% klientów rankomat.pl. Mniejsza liczba zainteresowanych szusowaniem może wiązać się z tym, że niektórzy narciarze czekają z rezerwacją wyjazdu na zmiany w obostrzeniach.Eksperci rankomat.pl sprawdzili, które z top 10 najpopularniejszych państw daje możliwość wjazdu turystom. Okazuje się, że wszystkie, ale oczywiście pod pewnym warunkami.– wjazd możliwy dla wszystkich, pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu, na terenie całego kraju obowiązuje paszport covidowy (między innymi w restauracjach, hotelach, transporcie publicznym, podczas wydarzeń społecznych, sportowych czy kulturalnych).– obowiązuje reguła 2G – wjazd możliwy tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Na terenie kraju lockdown dla niezaszczepionych. Lokale otwarte są do 23.00, za wyjątkiem sylwestra.– przy wjeździe obowiązuje paszport covidowy.– dla zaszczepionych turystów z Polski obowiązują zasada „test and go”, można wjechać do kraju, na miejscu wykonywany jest test, jeśli jego wynik jest negatywny można swobodnie podróżować po Tajlandii.– wjazd możliwy tylko dla zaszczepionych.– wjechać mogą tylko osoby zaszczepione z negatywnym wynikiem testu PCR.– wjazd możliwy dla zaszczepionych, ozdrowieńców oraz posiadających negatywny wynik testu.– przekroczenie granicy możliwe tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców.– zaszczepienie muszą wykonać test przed podróżą, w trakcie pobytu, a do czasu wyniku poddać się samoizolacji.- podróżować mogą zaszczepieni na podstawie zaświadczenia oraz niezaszczepieni posiadający negatywny wynik testu.Inflacja sprawia, że tegoroczne święta będą najdroższe od wielu lat. Noclegi w hotelach oraz loty na razie utrzymują się jednak na podobnym co w poprzednich latach poziomie. Eksperci rankomat.pl sprawdzili się, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, decydując się na sylwestra na stoku lub w stolicy jednego z krajów z top 5 naszego raportu.Poniższe dane dotyczą wyjazdów w okresie 29 grudnia 2021-2 stycznia 2022 dla dwóch dorosłych osób, aktualne na 21 grudnia 2021:Najtańsze noclegi, za booking.com:Najtańsze loty, za Google Loty:Planując sylwestra za granicą, nie można zapomnieć o ubezpieczeniu. W dobie pandemii COVID-19 polisa turystyczna powinna zapewniać pokrycie:Większość ubezpieczycieli oferuje część lub całość takiej ochrony w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia. Od 1 stycznia 2022 roku we Włoszech wszyscy narciarze muszą mieć polisę z obowiązkowym OC. Narciarze powinni posiadać dodatkowo ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów ratownictwa, NNW oraz ochronę bagażu i sprzętu sportowego.Najtańszą polisę na narty można mieć już od niespełna 4 zł za dzień ochrony. Narciarze wybierający się do Włoch ubezpieczenie z odpowiednim zakresem znajdą od około 8 zł dziennie. Turystom, nieplanującym sylwestra na stoku wystarczy standardowa polisa za 3,74 zł za dzień.