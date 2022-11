Na wizytę u lekarza specjalisty w ramach świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia zwykle trzeba poczekać od kliku miesięcy do nawet kilku lat. Alternatywą jest wizyta prywatna. Ile za nią zapłacimy? Dane na ten temat opublikowane przez portal Kalkulator Budowlany przeanalizował rankomat.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki jest czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w ramach NFZ?

Ile kosztuje prywatna wizyta lekarska?

Czy warto mieć prywatne ubezpieczenie zdrowotne?



Najdrożej w największych miastach Polski

Przy założeniu konieczności odbycia jednej wizyty u lekarzy kilku specjalizacji w ciągu roku, ich koszt z pewnością przekroczy 1 000 zł.

Leczenie urazów droższe niż leczenie problemów ze wzrokiem

7 lat czekania na endokrynologa z NFZ

Rekord dotyczy endokrynologa, na którego w Lubinie (dolnośląskie) najdłuższy termin przypada na 2029 rok (a dokładnie 08.11.2029 r.).

Co oferuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Problemów zdrowotnych nie sposób przewidzieć – osoby, które na ogół cieszą się dobrą kondycją i odpornością, wraz z upływem czasu mogą odczuwać coraz więcej różnego rodzaju problemów. Sama diagnostyka wymaga czasem wielu wizyt oraz badań w celu ustalenia źródła problemu. Regularne wizyty u specjalisty mogą więc kosztować w prywatnym gabinecie kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Polisa zdrowotna jest zatem najbardziej rozsądnym i niedrogim rozwiązaniem w tej sytuacji. W cenie około 100 zł miesięcznie można zyskać dostęp do wielu specjalistów i wykonać darmowe badania, dzięki czemu zyskamy sporą oszczędność nie tylko swoich środków, ale i czasu – komentuje Ewelina Ratajczak, ekspertka rankomat.pl.

Portal Kalkulator Budowlany opublikował zestawienie średnich najniższych i najwyższych cen za prywatną wizytę u specjalisty w konkretnym województwie w 2022 roku. Przedstawione kwoty są obliczone na podstawie ofert zamieszczonych w internecie. Są to jednak ceny uśrednione i mogą się różnić w zależności od wielkości miasta w konkretnym województwie.Za wizytę u specjalisty najwięcej zapłacimy w Warszawie. Wizyta u kardiologa dziecięcego w stolicy to koszt około 301 zł, u chirurga naczyniowego – 248 zł, a hematologa – 274 zł. Dla porównania w woj. kujawsko-pomorskim, które notuje jedne z najniższych cen wizyt lekarskich, zapłacić można o ok. 92 zł mniej.Nawet jeśli pojedyncza wizyta u specjalisty nie okaże się dużym wydatkiem, to już kilka wizyt związanych z koniecznością wykonania badań oraz kontrolą mogą znacząco obciążyć nasz budżet.Wizyta domowa lekarza rodzinnego może nas kosztować od 186 zł do 268 zł. W tym przypadku najdrożej jest w województwie śląskim. Więcej muszą zapłacić pacjenci korzystający z usług alergologa. Koszt pojedynczej wizyty, to ok. 255 zł (mazowieckie). Kilka wizyt w celu ustalenia źródła alergii oraz wykonanie testów daje już dużo wyższą kwotę.Cena za wizytę u specjalisty jest zależna od kilku czynników. Należą do nich: specjalizacja, lokalizacja oraz tytuł naukowy wybranego przez nas specjalisty. Najdrożej zapłacimy za wizytę u specjalistów, których jest w Polsce najmniej, ale też i u tych, którzy cieszą się największym zainteresowaniem.Duży wpływ na cenę wizytę ma lokalizacja, w której szukamy lekarza – najdroższe są wizyty w woj. mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim i zachodniopomorskim. Ceny te mogą znacząco się różnić od województwa kujawsko-pomorskiego czy podkarpackiego, które plasują się najniżej w tym zestawieniu. Należy mieć jednak na uwadze, że najwyższe ceny dotyczą dużych miast – Warszawy, Krakowa czy Łodzi. W mniejszych miejscowościach koszt wizyty może być już znacznie niższy.To, ile kosztuje wizyta, zależy również od tytułu naukowego. Z reguły najdrożej zapłacimy u lekarza z tytułem profesorskim.Należy dodać, że na wysokość ceny wpływ ma również problem, z jakim zgłaszamy się do lekarza. Istnieje grupa osób, która co roku w sezonie zimowym regularnie odwiedza internistę z powodu infekcji dróg oddechowych. Niektóre problemy zdrowotne mają bardziej złożony charakter i przykładowo źródło przewlekłego kaszlu powinno zostać zbadane nie tylko przez pulmonologa, ale i laryngologa, a nawet gastrologa. Takie badanie może wymagać sporej ilości czasu, ale i pieniędzy, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z usług prywatnych gabinetów lekarskich.Co w sytuacji, gdy w ciągu roku będziemy musieli udać się do kilku różnych specjalistów? Przy założeniu konieczności odbycia jednej wizyty u lekarzy kilku specjalizacji w ciągu roku, ich koszt z pewnością przekroczy 1 000 zł. Wliczając dodatkowe badania, za diagnostykę i leczenie możemy zapłacić nawet kilka tysięcy złotych.Do najczęściej wybieranych przez Polaków lekarzy specjalistów należą ginekolog, pediatra, ortopeda, dermatolog, endokrynolog oraz okulista, jak donosi portal prawo.plZ Kolei na podstawie danych, które przedstawił portal Kalkulator Budowlany, wnioskować możemy, że do najdroższych wizyt u specjalistów możemy zaliczyć ginekologów (274 zł), endokrynologów (281 zł) i ortopedów (294 zł), czyli lekarzy, do których kolejki bywają bardzo długie. Do jednych z tańszych wizyt należy wizyta u internisty czy laryngologa – średni koszt nie przekracza 250 zł.Z danych wynika, że najdroższe wizyty odbywają się w województwie mazowieckim. Drogo jest również na Śląsku, w Małopolsce, w województwie łódzkim oraz zachodniopomorskim.Darmowe wizyty u lekarzy specjalistów są możliwe, jednak w ramach świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tym jednak bywa różnie, ponieważ wizyta u specjalisty dostępna od ręki rzadko się zdarza. Bywa natomiast tak, że na wizytę trzeba czekać miesiącami, a nawet latami.Informacje o dostępnych terminach publikuje portal terminyleczenia.nfz.gov.pl, a przedstawione poniżej dane dotyczą stanu z dnia 21.10.2022 r. Z zestawienia wynika, że w Tarnowskich Górach, w województwie śląskim maksymalny czas oczekiwania na wizytę u ginekologa wynosi 12 miesięcy (17.10.2023 r.), w Piasecznie (województwo mazowieckie) na dermatologa najdłużej możemy czekać niecałe 3 lata (02.04.2025 r.), podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu, jeśli zależałoby nam na wizycie u ortopedy (04.08.2025 r.). Maksymalny czas oczekiwania na spotkanie z pediatrą w Szczecinie wynosi prawie 4 lata (12.08.2026 r.), na okulistę w Olsztynie (warmińsko-mazurskie) możemy poczekać do 5 lat (02.02.2027 r.). Rekord dotyczy endokrynologa, na którego w Lubinie (dolnośląskie) najdłuższy termin przypada na 2029 rok (a dokładnie 08.11.2029 r.). Wizyty w przeciągu kilku dni lub tygodni oczywiście są możliwe, jednak są one zależne od tego, jakimi zasobami dysponują poszczególne przychodnie.Rozwiązaniem w tej sytuacji może być zakup polisy zdrowotnej. W ramach rocznego abonamentu możemy otrzymać dostęp do darmowych wizyt u specjalistów, bezgotówkowych badań diagnostycznych oraz specjalistycznych, a także do usług dodatkowych, jak bezpłatne szczepienia, wizyty domowe lekarza czy rehabilitacja.Ubezpieczenie zdrowotne może zagwarantować nam dostęp do 32 lekarzy różnych specjalizacji, na wizytę u których będziemy czekać maksymalnie kilka dni roboczych. W ramach polisy możemy wykonać do 284 różnych badań diagnostycznych. Oprócz tego można skorzystać z darmowych i często nielimitowanych wizyt domowych lekarza, szczepień, a także zabiegów rehabilitacyjnych. Takie rozwiązanie gwarantuje również wsparcie w ramach assistance – czyli całodobowej infolinii medycznej, która może pomóc w nagłych sytuacjach.Polisa zdrowotna jest dobrym rozwiązaniem zarówno wtedy, gdy w sezonie jesienno-zimowym często ulegamy przeziębieniom i potrzebujemy zwolnienia lekarskiego. To korzystna opcja także dla osób, które chorują przewlekle, czy potrzebują częstych konsultacji ze względu na posiadanie dzieci.