Zrównoważony rozwój a zachowania konsumentów

Sortujemy odpady, ograniczamy marnowanie żywności, nadajemy drugie życie przedmiotom, oszczędzamy wodę. Świadomość ekologiczna Polaków wzrasta z każdym rokiem. Większą dbałość o środowisko widać również w podejmowanych przez nas decyzjach zakupowych. Potwierdzeniem tego jest opracowany przez Instytut Badawczy Capgemini raport "Jak zrównoważony rozwój zasadniczo zmienia preferencje konsumentów". Oto, czego dowodzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki wpływ na zachowania konsumentów wywiera zrównoważony rozwój?

Dlaczego warto poszerzać dostępność informacji na temat produkcji?

W jakim stopniu zrównoważony rozwój może podnieść lojalność klientów?



Kliknij, aby powiekszyć fot. AntonioDiaz - Fotolia.com Jak zrównoważony rozwój wpływa na decyzje zakupowe klientów? 79 proc. konsumentów zmienia preferencje zakupowe w oparciu o społeczny lub środowiskowy wpływ swoich zakupów.

Odpowiedzialni na wygranej pozycji

Te dane wskazują na konieczność edukacji i poszerzania dostępności informacji na temat produkcji. Jak wskazuje raport Capgemini, dla klientów ma znaczenie sposób, w jaki tworzone są rzeczy i jakimi wartościami kierują się ich ulubione marki. Coraz dobitniej na rynku zaznacza się trend ekologii i świadomości społecznej, co niesie nam znacznie więcej pozytywnych skutków, niż moglibyśmy się spodziewać. Duże marki obserwując popyt na eko-rozwiązania, przyjmują te strategie – mówi Paweł Szwajkos, Contract Manager of Polish Cloud Architects w Capgemini Polska.



Twórz mądrze i edukuj śmielej

Technologie grają w zielone

Zrównoważony rozwój jest dla wielu organizacji niemałym wyzwaniem. Jednak warto mieć na uwadze, że najtrudniejszym krokiem jest ten pierwszy. Natomiast kolejne nakreślają dalszą ścieżkę rozwoju w duchu równowagi i przynoszą coraz więcej pozytywnych skutków. Liczne regulacje prawne, rozwiązania technologiczne, media - popychają do przodu zarówno świadomość klientów, jak i przedsiębiorstw względem istotny zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym. Musimy mieć rzeczywiste poczucie, że takie działania są potrzebne, mają sens – wówczas ich wdrażanie stanie się przyjemnością – podsumowuje Paweł Szwajkos z Capgemini Polska.

Cena, jakość, opinie i rekomendacje, opakowanie, czy reklama. Wachlarz czynników wpływających na zachowania konsumentów i podejmowane przez nich decyzje zakupowe jest dziś bardzo szeroki. To duża zmiana zważywszy, że jeszcze do niedawna wielu z nas zwracało uwagę tylko na dwie pierwsze z wymienionych kwestii.Okazuje się również, że coraz większe znaczenie dla kupujących odgrywają czynniki związane ze środowiskiem. Jak potwierdza to omawiany raport, już 79 proc. konsumentów zmienia swoje preferencje zakupowe, biorąc pod uwagę społeczny lub środowiskowy wpływ swoich zakupów.Dla zmiany w zachowaniach konsumentów niebagatelną rolę odegrał również światowy kryzys zdrowotny. Okazuje się, że zwiększył on świadomość klientów i ich zaangażowanie w zrównoważone zakupy – 67 proc. osób deklaruje, że stają się bardziej wrażliwi w kwestii niedoboru zasobów naturalnych, a 65 proc. jest bardziej uważna względem ich ogólnego zużycia.Aż 1 000 litrów wody należy poświęcić na wyprodukowanie jednego batonika. Produkcja burgera emituje więcej dwutlenku węgla, niż duży samochód pokonujący trasę długości 15 km. Jedna szklanka soku pomarańczowego jest równoznaczna „stracie” ok. 50 szklanek wody.Konsumenci aż w 78 proc. nie są świadomi aż takiego zużycia wody, czy też 68 proc. nie ma świadomości jaki jest poziom emisji dwutlenku węgla w przypadku produkcji poszczególnych produktów. Klienci, którzy dokonali zakupu w niespełna 70 proc. byliby w stanie zmienić swoją decyzję, gdyby wcześniej wiedzieli o problemach związanych ze zrównoważoną produkcją tego asortymentu.Światowi giganci wytwarzają swoje flagowe produkty przy wsparciu taniej siły roboczej z Bangladeszu, Chin, Tajwanu i innych. Produkowanie z nieekologicznych, nie nadających się do recyklingu komponentów, może szybko przerodzić się w duży problem konsumencki, czy nawet bojkot.Organizacje zajmujące się produktami konsumenckimi i sprzedażą detaliczną (CPR) zauważają, że postępując wg zasad zrównoważonego rozwoju można dostrzec aż w 77 proc. zwiększenie lojalności klientów oraz w 63 proc. wzrost przychodów.Choć 75 proc. organizacji CRP ma swoją strategię, infrastrukturę oraz zasoby, by stymulować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, to raport wydany przez Capgemini wskazuje także na duży problem luki wiedzy pomiędzy producentami, a detalistami. Błędnie są przekonani, że ich klienci są świadomi podejmowanych inicjatyw – aż 65 proc. kadry zarządzającej uważa, że ich konsumenci wiedzą o działaniach w ramach zrównoważonego rozwoju, które tworzy marka. W rzeczywistości 49 proc. klientów twierdzi, że nie posiada żadnych informacji pozwalających zweryfikować deklaracje zrównoważonego rozwoju produktów. Inną kwestią jest, że aż 44 proc. kupujących twierdzi, że nie ufa takim deklaracjom, którymi chwalą się marki.Z pewnością wiarygodność, autentyczność i szczerość – to wartości, które szczególnie w czasie pandemii – zyskały na znaczeniu. Klienci, którzy kupują produkty mając przekonanie, że są one produkowane w oparciu o świadomość ekologiczną i społeczną aż w 64 proc. twierdzą, że czują się zadowoleni ze swoich zakupów. W przypadku konsumentów w wieku 25-35 lat, zadowolenie z tego powodu odczuwa nawet 72 proc. osób.Trzy na cztery firmy dysponują odpowiednim sprzętem i zasobami, które pozwalają im postępować zgodnie z zasadami gospodarki zamkniętego obiegu, czy też w sposób zrównoważony, a jedna na cztery organizacje ma problem z wdrożeniem takich inicjatyw. Wśród najczęściej wykorzystywanych narzędzi można wyróżnić m.in. uczciwą politykę zatrudnienia, bezpieczne warunki pracy. Niespełna połowa organizacji (48 proc.) twierdzi, że w tym zakresie jest dobrze wyposażona.Nowoczesne technologie IT, które wspierają zrównoważony rozwój w firmach są wciąż w niedoborze. W takie narzędzie zainwestowało ok. 18 proc. organizacji. Jednak pozytywną informacją jest, że w ciągu najbliższych trzech lat aż 35 proc. przedsiębiorstw ma w planach inwestycje w tym obszarze.Z badania Ericsson Consumers, sustainability and ICT wynika, że 46 proc. badanych w rozwiązaniach technologicznych upatruje szansy na podołanie wyzwaniom środowiskowym.Opracowania wskazują, że m.in. dzięki zastosowaniu takich technologii jak Internet Rzeczy, sieć 5G, czy też uczenie maszynowe w budynkach można zmniejszyć zużycie energii nawet o 15 proc. Według danych GUS aż 70 proc. zasobów wody w Polsce zużywanych jest w przemyśle. Zintegrowane rozwiązania technologiczne współpracujące z zastałą infrastrukturą maszynową mogą znacznie ograniczyć wykorzystanie wody przy produkcji, a nowoczesne rozwiązania z już wbudowanymi systemami pobijają rekordy w oszczędnościach surowców.