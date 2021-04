European Logistics Investment rozpoczyna na Śląsku budowę centrum logistycznego Park Tychy. W ramach inwestycji realizowanej wspólnie z Panattoni, powstaną dwa budynki oferujące łącznie 100 000 mkw. To kolejna zielona inwestycja w portfolio firmy wykorzystująca najnowsze technologie OZE, a projekt uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Park Tychy European Logistics Investment buduje Park Tychy.

Górny Śląsk pozostaje atrakcyjnym regionem magazynowym, cieszącym się rosnącym zainteresowaniem najemców. W efekcie obserwujemy stały, dynamiczny wzrost liczby nowych inwestycji. Najemcy doceniają obiekty oferujące nowoczesną powierzchnię logistyczną, w dobrze skomunikowanych lokalizacjach o dostępie do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W ubiegłym roku z sukcesem zakończyliśmy dwa projekty w tym regionie i rozpoczęliśmy dwie kolejne inwestycje. Nasz najnowszy obiekt w Tychach może poszczycić się atrybutami idealnej lokalizacji logistycznej. Stąd pierwszy budynek został już w całości wynajęty – mówi Łukasz Toczek, Senior Vice President Investments w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

Park Tychy planowany jest częściowo jako inwestycja typu build-to-suit. Dwa budynki zaoferują 100 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej. Pierwszy budynek o powierzchni ponad 58 000 mkw. powierzchni magazynowej oraz 2 500 mkw. biurowej został już w całości wynajęty. Drugi budynek zaoferuje swoim przyszłym najemcom 37 000 mkw. powierzchni magazynowej i 2 900 mkw. powierzchni biurowej.W inwestycji wykorzystano ekologiczne rozwiązania. W planie projektu uwzględnione zostały m.in. panele fotowoltaiczne, solary podgrzewające wodę, zrównoważony system zarządzania wodą deszczową, a także bardziej oszczędne oświetlenie LED. ELI zadbało również o zaplanowanie zieleni wokół inwestycji według standardów certyfikacji BREEAM oraz wyposażenie centrum w stacje ładowania pojazdów elektrycznych.Inwestycja ma zostać ukończona w III kwartale 2021 roku.Mapa inwestycyjna Tych, miasta związanego od lat z produkcją samochodową, w ostatnim czasie zagęszcza się, przyciągając kolejne inwestycje. Najnowszy park należący do ELI położony jest w dynamicznie rozwijającym się zagłębiu magazynowym – sprawdzonej lokalizacji pod względem popytu i atrakcyjności dla inwestorów oraz najemców. W sąsiedztwie znajduje się między innymi siedziba Grupy Fiat Chrysler Automobiles, która właśnie rozpoczęła tam nowy strategiczny projekt obejmujący produkcję zaawansowanych technologicznie modeli samochodów marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo.Położone w sercu regionu śląskiego miasto z blisko 130 tys. mieszkańców oferuje unowocześnianą infrastrukturę drogową, dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jak i doskonałe połączenia w obrębie Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej samochodem, samolotem i transportem publicznym. Sama lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do autostrad A4, A1 i S1. Tychy są również dogodnie położone w pobliżu trzech międzynarodowych portów lotniczych (Katowice, Kraków, Ostrawa).