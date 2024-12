Budowa CTPark Warsaw Janki ruszy na początku 2025 roku

Na początku 2025 roku ma ruszyć budowa CTPark Warsaw Janki. W ramach tej inwestycji powstanie siedem budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 45 500 mkw. i z różnorodnymi formatami przestrzeni - od CTBox po CTSpace.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CTPark Warsaw Janki

Posiadamy wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy. Kompleks powstanie na działce o powierzchni ponad 13 ha. To grunt, który nabyliśmy w pierwszym półroczu tego roku w ramach akwizycji pół miliona mkw. terenów inwestycyjnych. Jego strategiczną przewagą jest lokalizacja: miejska, bezpośrednio sąsiadująca z Warszawą, a także szybki dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich (S7) oraz lotniska Chopina – CTPark Warsaw Janki położony jest pomiędzy S7 a Aleją Krakowską. Stąd też, jak i z uwagi na zróżnicowanie modułów najmu, ta inwestycja ma szansę stać się nowym ekosystemem logistyczno-przemysłowym, w którym różnorodni najemcy nie tyle będą równolegle prowadzić swoje biznesy, co współpracować i zazębiać swoje działalności, tłumaczy Patrycja Makowska, Business Developer w CTP Polska.

CTPark Warsaw Janki będzie siódmym parkiem CTP w aglomeracji warszawskiej. Aktualnie w realizacji są CTParks w: Wiskitkach, Mszczonowie, Kobyłce, Emilianowie oraz gminie Czosnów. Firma przygotowuje się także do rozpoczęcia budowy CTPark Warsaw Nowy Konik . Docelowo, za sprawą tych inwestycji, deweloper dostarczy na stołeczny rynek ponad 827 700 mkw. powierzchni najmu.Inwestycja w podwarszawskich Jankach będzie kolejnym parkiem biznesowym w portfolio CTP zaprojektowanym pod model multi-tenant. By sprostać oczekiwaniom przedsiębiorstw z odmiennych sektorów i o różnej skali działalności deweloper zaoferuje zróżnicowane formaty nieruchomości. Będą to zarówno duże powierzchnie typu big box – w CTP określane jako CTSpace, CTFlex, jak i CTBox, a więc magazyny (small business units) dla mniejszych podmiotów, potrzebujących od nawet około 500 mkw. do 1500 mkw. Zgodnie z harmonogramem pierwszy budynek zostanie oddany do użytkowania w III kwartale przyszłego roku.